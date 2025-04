Bergamo, a BikeUp 2025 tutte le bici special: dalle cargo alle elettriche alimentate ad idrogeno

Ci sarà anche la bici elettrica alimentata ad idrogeno, che consuma soli 20 cl di acqua al posto della corrente, a BikeUp 2025, il festival della mobilità elettrica e sostenibile che si terrà a Bergamo dall'11 al 13 aprile. Oltre all’ultima frontiera di quello che è un mercato in forte espansione, spazio anche alla mobilità inclusiva con tandem e velocipedi per tutte le abilità, e grande attenzione alle cargo bike, con test ride di marchi importanti. Ma ci saranno anche un’area kids, uno spazio dedicato ai test di prova di guida per i veicoli elettrici, un focus artigiano sulle biciclette realizzate ‘su misura’, stand delle destinazioni turistiche che offrono percorsi e servizi dedicate alle due ruote. E poi la gastronomia, tutta bergamasca in piazza Dante, e due punti ristoro aggiuntivi in piazza Matteotti e Largo Gavazzeni.

Remoove la bicicletta elettrica ad idrogeno che si ricarica in 10 secondi con un po d'acqua (da Bike up - Reemove FB)

Quest'anno, BikeUP introduce numerose novità, tra cui la prima presentazione in Italia della bici a idrogeno Hyryd Sport Bike 1.0, nello stand Remoove, una rivoluzione che elimina le batterie al litio e garantisce ricariche casalinghe con soli 20 cl di acqua. Questa speciale bicicletta è dotata di fuel cell, celle a combustibile che convertono l'idrogeno in energia elettrica, che supera ampiamente le prestazioni delle tradizionali e-bike offrendo una maggiore autonomia, tempi di ricarica rapidissimi e un’esperienza di guida fluida e silenziosa. Niente più dipendenza da combustibili fossili e pesanti batterie al litio, liberando il settore da problemi ambientali e geopolitici legati alle terre rare: incluso con la bici c’è un kit per la ricarica domestica, che permette di produrre autonomamente l’idrogeno richiedendo solo 20 cl di acqua e un tempo record di 10 secondi. I visitatori potranno provare Hyryd Sport Bike direttamente sul posto.

Le cargo bike per il trasporto di persone e merci (Transporter85 Lifestyle Kopie Large)

Le cargo bike sono il mezzo ideale per decongestionare le città, con indubbi vantaggi in tema di sostenibilità ambientale: in Europa, secondo uno studio di City Changer Cargo Bike, progetto interno al programma europeo Horizon2020, le vendite sono cresciute del 38% nel 2020, nel 2021 del 66%. Per questo BikeUP, in collaborazione con Biga e Bosch, avrà un’ampia area Cargo con biciclette dedicate al trasporto di persone e merci declinate in tutte le versioni ad oggi disponibili: long Johntail e long tail. Nell’area di BikeUp si potranno testare le bici cargo di brand di rilievo come le milanesi Bicicapace, le apprezzatissime danesi Larry vs Harry e Omnium, le tedesche Bergamont e Riese & Müller, che della sostenibilità ha fatto la sua bandiera distinguendosi con telai realizzati in alluminio riciclato e con la sua box 100% riciclabile.

Sul fronte dell’inclusività nella tre giorni bergamasca saranno presentati e disponibili per delle prove tandem e velocipedi capaci di rendere il ciclismo un’esperienza aperta a tutti, indipendentemente da età o abilità motorie. Dai modelli tradizionali a tandem speciali come il tre ruote con guida posteriore e il semi-reclinato per viaggi lunghi.

Sul fronte e-MTB la spagnola Berria presenterà la nuova Stratos HPR, una e-mtb full suspended con telaio in alluminio, a doppio e triplo spessore, molto versatile con motore Bosch Performance Line CX. Selle SMP, storico brand padovano con quasi 80 anni di esperienza, accoglie i visitatori nel suo stand per la misurazione delle ossa ischiatiche e la scelta della sella ideale in base alle caratteristiche fisiche e anatomiche del rider.

BikeUP 2025 offrirà un ricco programma di attività gratuite, con particolare attenzione alla sostenibilità e all'esperienza. Tra le attività, e-bike tour guidati a cadenza oraria e social ride adatti a diverse tipologie di biciclette. In esclusiva per l'Italia, sarà presentato il marchio Broster con i suoi modelli strada e gravel in carbonio. Previsto anche l'e-Bike Tour Spritz con eMTB full Bottecchia, test ride gravel con Bergamont e la Santini Discovery Ride con 3T.

Il cuore dell'evento sarà l'area test bike, con una vasta gamma di modelli da provare gratuitamente. BikeUP rafforza anche la sua vocazione turistica conla presenza di stand di destinazioni cicloturistiche come Val di Sole, Val di Fassa, Visit Cuneese, Langhe Monferrato Roero, Alpe Cimbra, Visit Bergamo e tour operator come Girolibero e Marche Bike Life. Un'area sarà dedicata ai test drive di veicoli elettrici, mentre Confartigianato curerà uno spazio per le biciclette artigianali fatte su misura.

BikeUp 2025: tutti, proprio tutti, in bicicletta!

Venerdì 11 aprile

La tre giorni si aprirà venerdì 11 aprile alle ore 12:00 con l'inaugurazione ufficiale presso il Quadriportico di via Sentierone. Subito dopo, apriranno l'area Food, l'Area Kids e i test bike gratuiti. Nel pomeriggio, dalle 14:00, sarà possibile provare i test drive di veicoli elettrici come Ford Explorer e Puma, Tesla Model 3 e Model Y, e XEV Yoyo. Sempre dalle 14:00 alle 16:00, si terranno i corsi di tecnica e manutenzione con RMS Academy. Alle 14:30 e alle 17:00 partirà la Santini Discovery Ride con 3T. La giornata si concluderà alle 19:00 con la chiusura dell'area espositiva.

Sabato 12 aprile

Sabato 12 aprile, gli stand espositivi e i test ride apriranno alle ore 10:00. Da quell'ora, saranno disponibili anche la Santini Discovery Ride con 3T con diverse partenze, il Bike Test, l'Area Kids e i laboratori per bambini, i test drive di veicoli elettrici e i tour guidati di circa un'ora con i marchi Atala, Whistle e Decathlon. Alle 10:30 inizierà l'e-Bike Tour Spritz con eMTB full Bottecchia. Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00, si terranno nuovamente i corsi di tecnica e manutenzione con RMS Academy. La chiusura dell'area espositiva è prevista per le 19:00.

Domenica 13 aprile

Domenica 13 aprile, la giornata inizierà con la Kids Prova FCI "Gincana Città di Bergamo" dalle 9:00 alle 10:45, seguita dai corsi di tecnica e manutenzione con RMS Academy dalle 9:00 alle 11:00. L'apertura degli stand, dei test ride gratuiti, dell'area food e dell'area Kids è prevista per le 10:00, insieme ai test drive di veicoli elettrici e ai tour guidati di circa un'ora con Atala, Whistle, Decathlon e 3T. Alle 11:00 riprenderà la KIDS Prova FCI "Gincana Città di Bergamo" per le categorie da G1 a G6, PG e non tesserati. La chiusura dell'area espositiva è fissata per le 17:30.