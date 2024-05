A Leolandia è tempo di Draghi e Leggende: enormi creature fantastiche che sputano… acqua

Capriate San Gervasio (Bergamo), 30 maggio 2024 – La primavera stenta a partire, ma in vista dei giorni caldi dell’estate Leolandia si prepara a rinfrescare grandi e piccoli con una proposta divertente e mostruosa, grazie alla presenza di imponenti draghi. Queste enormi creature fantastiche tra schizzi d’acqua e nuvole di vapore rinfrescheranno le giornate dei più piccoli, proteggendoli dai pericoli e interagendo con le principali attrazioni.

L’ultimo arrivato è Idra: un gigantesco esemplare di 55 quintali per 18 metri di lunghezza e 6.5 metri di altezza, con 7 teste dallo sguardo minaccioso che sorvegliano le principali attrazioni del parco. Dal primo giugno parte Dranghi e Leggende, la nuova freschissima proposta di Leolandia: sulle orme di Leo, padrone di casa di Leolandia nell’insolita veste di esploratore di mondi lontani, i piccoli possono salire a bordo di macchine volanti e vascelli pirata e vivere da protagonisti le misteriose leggende che avvolgono le figure alate e la loro presenza al parco.

Idra, ad esempio, con le sue 7 teste soffia sulla zattera di Scilla e Cariddi, una delle attrazioni più frequentate di Leolandia, per aiutare i malcapitati esploratori a superare le correnti del mare, giungendo in porto sani e salvi. Allo stesso modo, il gigantesco Argo è planato sulla torre di rocca Mediterranea, la celebre battaglia navale a suon di spruzzi di Leolandia, per proteggere un ricco tesoro dalle intenzioni delle persone malvagie. Il drago Marino, apparentemente avvinghiato ad un vascello pirata, in realtà lo salva da un naufragio sicuro, creando un’area acquatica di 350 metri quadri, ricca di scivoli, giochi e zampilli. Come se non bastasse, dopo aver superato le spericolate discese delle Rapide dei Draghi, i piccoli possono scoprire il luogo segreto dove nascono queste maestose creature, osservare le uova pronte a schiudersi e conoscere da vicino due draghi appena nati: Spino e Artiglio.

Draghi e Leggende sarà presentata ufficialmente sabato 1 giugno, con un evento che coinvolgerà tutti gli ospiti del parco in una caccia al tesoro, trasformandoli in veri e propri esploratori. L’area dedicata, sviluppata a partire dallo scorso anno con l’inserimento del primo drago, raggiunge oggi un’estensione complessiva di 10.000 metri quadrati e ha richiesto un investimento di circa 7 milioni di euro.