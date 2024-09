Leolandia, è già tempo di Halloween: zucche, fantasmi e draghi. E la grande festa del 31 ottobre

Capriate San Gervasio (Bergamo), 16 settembre 2024 – Fantasmi, streghette e vampirelli si stanno preparando per regalare a grandi e bambini un autunno pieno di brividi, dolcetti e scherzetti a Leolandia: il parco divertimenti più amato dai piccoli alle porte di Milano, infatti, si prepara a festeggiare HalLEOween, una festa mostruosamente divertente, da vivere in prima persona tra animazioni itineranti, spettacoli, parate e più di 40 giostre.

Tra le novità più attese, la nuova area tematica Draghi e Leggende, popolata di magiche creature, pronte ad animare le giornate degli ospiti tra nuvole di fumo, inquietanti ruggiti, scintille e altre sorprese tutte da scoprire: dal mastodontico Argo, che sorveglia dall’alto il parco, alle 7 teste di Idra, fino al Drago Marino, avvinghiato ad un vascello pirata pieno di scivoli e di giochi, le sorprese non mancheranno. Un vero e proprio pieno di fantasia, in attesa della grande notte di HalLEOween, che il 31 ottobre accoglierà i bambini fino alle 21:30 con tanti eventi speciali e uno straordinario spettacolo di fuochi pirotecnici sullo sfondo della Minitalia.

A Leolandia è già tempo di Halloween

Novità in vista anche sul fronte degli spettacoli dal vivo, storico punto di forza di Leolandia, ideali per ricaricare le batterie tra una giostra e l’altra, senza rinunciare alle emozioni. Prodotti internamente, sono pensati per lasciare a bocca aperta i bambini, tra stupore e risate, intrattenendo anche gli adulti con costumi straordinari, ritmi trascinanti e, non ultimo, una generosa dose di effetti speciali e acrobazie.

Si parte con L’Oracolo della Magia, un’inedita avventura tra incantesimi dagli effetti improbabili, che porterà sul Palco dei Pirati anche un trampoliere; in Leo e il Segreto di Halloween, invece, i padroni di casa di Leolandia, Leo e Mia, si cimenteranno nell’illusionismo affidandosi ai consigli di una streghetta che insegnerà loro a compiere incantevoli magie. Confermati anche i successi del 2023: le baby dance di Leo e la Bambola Stregata e il musical Le Streghe della Luna, in scena alla LeoArena nei weekend e nei giorni festivi.

In tutto questo, non mancheranno i beniamini dei più piccoli: PJ Masks – Superpigiamini nell’area a tema PJ Masks City, i divertentissimi Masha e Orso e, direttamente dal mondo Miraculous™, Ladybug e Chat Noir. Presenti anche Bing e Flop, Bluey e Bingo e il Trenino Thomas, sempre pronto ad accogliere sulle sue carrozze i suoi piccoli fan per un giro panoramico del parco.

In perfetto stile HalLEOween, nei chioschi del parco si potranno assaggiare le prelibatezze dello street food autunnale: zucchero filato, mele caramellate, marshmallow arrostiti sul fuoco, bretzel e altre tentazioni, dolci e salate, innaffiate di birra e vin brulè. Nei ristoranti, invece, il consueto menù sarà arricchito con polenta bergamasca e altre proposte tipiche della cucina locale, per fare la scorta di energie.

Nella festa di HalLEOween c’è spazio anche per la convenienza, con la promozione Vieni entro il 31/10 e torni gratis quando vuoi, che offre a tutti coloro che acquistano un biglietto entro il 31/10 un ingresso omaggio da utilizzare entro la fine della stagione. Il regolamento e i dettagli sono disponibili sul sito leolandia.it dove sono riportati anche orari, giorni di apertura e palinsesto spettacoli. Sempre online è disponibile anche la campagna abbonamenti 2025 che consente l’ingresso al parco già dal 2024.