Gourmantico, 21 ristoranti di alta cucina della Lombardia aprono le porte al grande pubblico

Bergamo – Tre parole d'ordine: qualità, passione e convivialità. Ventuno ristoranti gourmet, quattro provincie lombarde, 97 piatti studiati, provati e stagionalmente modificati; 44 preparazioni di pesce e 32 piatti di terra tra vegetali e animali, 21 dolci di fantasia. Sono i numeri di Gourmantico 2024, il viaggio alla scoperta dei sapori promosso dall'Associazione Culturale Enogastronomica "Insieme". Il progetto è stato presentato all'Hotel Excelsior San Marco di Bergamo.

L'obiettivo è quello di valorizzare la cultura enogastronomica dell'alta ristorazione, promuovendo eventi anche con il coinvolgimento dei giovani. In che modo? Aprendo le porte dei migliori ristoranti della Lombardia ad una convivialità alla portata di tutti.

"L'obiettivo è di avvicinare il grande pubblico all’alta cucina – il presidente dell'associazione, Camillo Rota – Ogni ristorante della nostra Associazione proporrà un menù completo dall'antipasto al dolce ad un prezzo calmierato e accessibile alla maggior parte delle persone. Vogliamo che tutti possano vivere l'esperienza dell’alta cucina e coglierne le peculiarità qualitative".

Si parte il 20 gennaio fino al 30 aprile. Sul sito www.gourmantico.it è già possibile scegliere la propria esperienza al prezzo di 75 euro. Da oggi sino alla fine di aprile (San Valentino e Pasqua esclusi). "L’unione fa la forza - afferma lo chef Mauro Elli del ristorante Il Cantuccio (Sondrio) - ho aderito all’Associazione proprio perché se ognuno di noi mette a disposizione un pezzettino della sua competenza e della sua realtà, noi ristoratori possiamo offrire al pubblico un’opportunità nuova e al nostro comparto una chance per sperimentare nuove formule".

Gourmantico sarà anche l'occasione per fare un viaggio in Lombardia attraverso il gusto e il palato, dalla scoperta dei sapori del territorio Bergamasco, ai profumi del lago d'Iseo, passando per la Brianza, Como e la Val Chiavenna. Sarà un’esperienza unica per i foodlovers in location eleganti e coccolati dalla cucina firmata dai migliori chef tra cui i noti stellati: Enrico Bartolini, Pierantonio Rocchetti, Giancarlo Morelli, Stefano Arrigoni, Umberto De Martino, Roberto Proto, Camillo Rota, Stefano Masanti, Cristian Fagone. Patron di grande esperienza come Antonio Lecchi, Francesca Mauri, Maria Morbi, Mirko Magoni, accoglieranno gli ospiti nei loro ristoranti, che si trovano in cascine cinquecentesche o in eleganti locali dal design minimal.

Si potranno mangiare piatti ricchi, equilibrati nei loro ingredienti, talvolta anche esotici e con sapori di regioni più lontane come la Campania e la Sicilia, che ogni ristoratore interpreta con creatività nel sapore al palato."C’è un grande interesse per questa manifestazione e per l'attività culturale dell'associazione Insieme – dichiara Oscar Fusini direttore generale di Ascom Confcommercio Bergamo –. Nel nostro territorio il 92% delle persone che lavorano nel turismo sono nel comparto ristorazione. Questa nuova associazione avrà un ruolo determinante per valorizzare una cucina lontana dagli stereotipi. Dobbiamo difendere 25.000 persone che lavorano in questo settore e che dobbiamo educare alla qualità. Il mio plauso va agli chef dell’associazione che si mettono a disposizione per il bene del territorio”.