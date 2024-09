Galateo per i cani in città: un corso gratuito a Villa d’Almé

Bergamo – Come abituare il cane all’utilizzo della museruola e del guinzaglio? Quali regole seguire per una passeggiata serena con il proprio pet? Come rendere più serena e forte la convivenza uomo-pet in città? A queste, e a tante altre domande, risponderà l’educatore cinofilo di Ca’ Zampa, polo italiano di eccellenza di strutture veterinarie, Paolo Bosatra in occasione di un evento aperto ai proprietari di per e ai loro compagni di vita a 4 zampe.

Una lezione di gruppo teorica e pratica che ha come obiettivo trasmettere l’importanza di una corretta educazione cinofila con cui rendere più forte il legame tra proprietario e cane. L’appuntamento è per sabato 14 settembre a Villa D’Almè, alle porte di Bergamo, dalle ore 15.30 presso gli spazi esterni dell’Agriturismo Ol Contadì (via G.Donizzetti angolo via G.Bertuletti). Per potersi iscrivere (l’evento è a numero chiuso) e per maggiori informazioni è necessario scrivere a eventi@cazampa.it. Al termine della lezione è previsto un aperitivo a 6 zampe.