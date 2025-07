Incubo a Milano, giovane accoltella 20 volte il padre mentre dorme: la madre sente le urla e chiama i soccorsi

Milano – Un’aggressione brutale ha scosso la notte milanese in via Cascina Bianca, zona Barona, a Milano. Un ragazzo di 29 anni ha colpito il padre con venti coltellate mentre l’uomo dormiva sul divano di casa, ferendolo gravemente a volto, collo e spalle.

L’allarme è scattato verso mezzanotte e venti, quando la madre di 67 anni ha chiamato i soccorsi dopo essere stata svegliata dalle urla strazianti del marito. Gli agenti delle volanti sono intervenuti immediatamente, arrestando il figlio con l’accusa di tentato omicidio.

I soccorsi

Il padre, 72 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda, dove i medici hanno dovuto operarlo d’urgenza per rimuovere un frammento di coltello rimasto conficcato nel petto. Nonostante la gravità delle ferite, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Ignote le ragioni

Il giovane aggressore era in cura per disturbi psichiatrici, ma non aveva precedenti penali né aveva mai mostrato comportamenti violenti verso i genitori. Le cause che hanno scatenato l’improvvisa aggressione restano ancora da chiarire.

Dopo l’arresto, il ventinovenne è stato trasferito nel carcere di San Vittore, dove attende la convalida del fermo. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio e i motivi che hanno portato a questo gesto estremo, che ha sconvolto una famiglia apparentemente senza precedenti di violenza domestica.