Creattiva 2024 a Bergamo, quattro giorni tra le arti manuali. Quando, orari, come arrivare e biglietti

Bergamo, 6 marzo 2024 – Ci siamo, alla Fiera di Bergamo torna Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali, ideata e organizzata da Promoberg. Ma quando si terrà, cosa sarà possibile trovare e quali saranno le novità della 29esima edizione?

Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali si terrà da giovedì 7 a domenica 10 marzo, dalle 9.30 alle 18.30 (domenica chiusura alle 17.30).

Sui 15mila metri quadrati al coperto protagonisti ben 230 espositori (+10,5% rispetto ad un anno fa) provenienti da 15 regioni italiane e 10 paesi stranieri e oltre mille eventi collaterali. Le decine di migliaia di appassionate pronte a raggiungere Bergamo da tutta Italia troveranno tutto quello che serve per poter realizzare con le proprie mani e nel segno della fantasia all’ennesima potenza dei prodotti unici da mettere in bella mostra in casa o da regalare alle persone più care.

Tra gli stand ci si potrà confrontare direttamente con esperti, artigiani e artisti, sulle ultime novità del settore o sulle antiche tradizioni che, grazie proprio a Creattiva, stanno conoscendo una seconda giovinezza. Qualche esempio? Le tante proposte in tema di tessuti e filati, cucito creativo e decorazioni, bigiotteria e perline.

E poi ci saranno le aree dedicate a particolari servizi. All’inizio della Galleria centrale una splendida installazione ideata e realizzata (con alcune sue allieve) da Maria Luisa Tonello in macramé, introdurrà nel migliore dei modi il pubblico nel grande pianeta della fantasia by Creattiva. Sempre in Galleria centrale, farà bella mostra di sé l’Area Ricamo, arricchita da ben 25 scuole provenienti da tutta Italia. In fondo al padiglione A sarà operativa l’Area Bimbi (giovedì e venerdì nel pomeriggio, sabato e domenica tutto il giorno), per consentire alle mamme una pausa e ai bambini tanto divertimento. In fondo al padiglione B confermata l’Area Relax, per un break con le amiche tra un corso, tanti acquisti e laboratori vari. Per chi vorrà farsi recapitare comodamente a casa gli acquisti fatti, presso la Galleria centrale (lato ingresso pad. A) sarà in funzione il servizio di spedizione pacchi (a pagamento).

Non mancheranno numerosi appuntamenti che proporranno corsi, dimostrazioni, work shop e laboratori, che sin dalla prima edizione caratterizzano il salone, incoronando le visitatrici nelle protagoniste indiscusse di Creattiva. Sempre molto attesi dalle appassionate dei vari generi, Master Beads, evento dedicato al settore della gioielleria di alto livello; Creattiva Show Lab, spazio per corsi e intrattenimento con i quali imparare nuove tecniche e raccogliere spunti creativi; Creattiva Academy, dedicata al mondo del disegno e della pittura; Master Stitch, ovvero tutto sul cucito, in tutte le sue sfaccettature.

Come raggiungere la Fiera di Bergamo?

AUTO – Il polo fieristico è posizionato lungo la circonvallazione di Bergamo, raggiungibile agevolmente e in pochi minuti dall’autostrada A4: uscita di Bergamo per chi proviene da Milano (2,5 Km); uscita di Seriate e poi direzione Bergamo per chi proviene da Trieste-Venezia (6 Km). Seguire le indicazioni Fiera. Migliaia di posti parcheggio a disposizione dei visitatori, il parcheggio è a tariffa unica, per l’intera durata della permanenza in fiera. Pagamento in contanti o carte di credito o telepass

NAVETTE – Per tutti i giorni di fiera sono previste navette di collegamento gratuite con il centro città (stazione di Bergamo) e con l’aeroporto di Orio al Serio.

MEZZI PUBBLICI – Inoltre, per chi si muove con i mezzi pubblici, si possono utilizzare (a pagamento) quelli della linea 1 del trasporto pubblico locale (www.atb.bergamo.it/it) che effettua una fermata direttamente in prossimità della hall ingresso Fiera Bergamo.

Biglietti intero 12 euro (online 9 euro); ridotto 7 euro (in loco).

Per gli ingressi da giovedì a sabato dalle ore 16.30 (happy ticket), in loco 5 euro (online 4 euro). Ingresso gratuito (erogabile solo in loco): bambini fino ai 9 anni compiuti; persone con invalidità 100% più un accompagnatore.