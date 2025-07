Cosa fare nel weekend in Lombardia del 4, 5 e 6 luglio 2025: eventi, sagre, concerti e mostre

Milano – Clima rovente, l'estate è entrata nel pieno. Per alcuni è già tempo di mare e vacanze, alcuni hanno già assaporato la salsedine o il clima fresco della montagna. Per altri, invece, servirà attendere ancora un po'. Nell’attesa iI primo weekend di luglio 2025 offre molte occasioni per godersi la bella stagione tra spazi aperti e luoghi d’arte che non vanno in vacanza, oltre allo shopping con l’inizio dei saldi in Lombardia il 5 luglio. Pavia per l’occasione si anima con negozi aperti sabato fino a mezzanotte e, come ogni prima domenica del mese, torna “Domenica al Museo”: musei statali e civici aprono gratuitamente le porte al pubblico, un’occasione preziosa per scoprire arte e cultura senza pagare il ticket (info su cultura.gov.it/domenicalmuseo). Brescia ospita la quarta edizione dello Strabilio Festival con i suoi acrobati e saltimbanchi. A Castiglione Olona, invece, prende il via la XLVIII edizione del Palio dei Castelli, tra rievocazione e tradizioni locali. In tutta la media pianura lombarda, sabato 5 luglio debutta “Castelli e borghi al chiaro di luna”: visite guidate notturne, cene con delitto e spettacoli a lume di candela animano castelli e borghi da Pandino a Pumenengo, da Malpaga a Trezzo sull’Adda, si possono collezionare i timbri sul “passaporto dei castelli” (prenotazioni su pianuradascoprire.it). E per gli amanti dei piatti della tradizione torna la Sagra di Sant’Apollonio a Castel Goffredo con l’imperdibile gnocco fritto. Ecco una selezione di eventi dalle province lombarde per trascorrere un fine settimana interessante, piacevole e alternativo.

Lazzaretto Estate 2024

Due appuntamenti da non perdere animeranno il primo weekend di luglio al Lazzaretto di Bergamo. Venerdì 4 alle 21.30 salirà sul palco Gianluca Gotto con il suo nuovo talk “Le Tre Vie del Ben-Essere”, dedicato all’Ayurveda e alla ricerca dell’equilibrio interiore. Sabato 5 luglio, sempre alle 21.30, sarà la volta di Francesco Renga con i suoi più grandi successi in una tappa del suo tour estivo. Domenica 20 luglio spazio alla riflessione con Roberta Bruzzone e la sua conferenza teatrale “Amami da Morire”, sul tema della manipolazione affettiva. Biglietti disponibili su lazzarettobergamo.it e alla biglietteria fisica.

“Tana libera le terre alte”: torneo di nascondino in natura in Val Seriana

Sabato 5 luglio, in località Spiàss de l’Acqua a Gandellino (BG), il Collettivo terreAlt(r)e organizza “Tana libera le terre alte”, un torneo di nascondino immerso nei boschi e pascoli dell’alta Val Seriana. La sfida si svolge a squadre di quattro persone che si misurano con tanatrici e arbitri tra ruscelli e nascondigli naturali. L’evento richiama la tradizione dei mondiali di nascondino bergamaschi e punta a valorizzare il territorio attraverso gioco e condivisione. Si arriva al luogo con una camminata di 45 minuti e la quota di partecipazione è di 25 euro, comprensiva di maglietta in cotone biologico e pranzo. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.dirama.eu.

Impronte Festival

Dal 4 al 6 luglio Mozzo (BG) ospita la prima edizione di Impronte Festival, dedicato al movimento lento e alla creatività. Tra workshop di illustrazione, incontri con artisti come Davide Sapienza e Giovanni Colaneri, passeggiate creative e performance dal vivo, il festival invita a riscoprire il territorio attraverso l’arte e la natura. Non mancheranno momenti di musica, teatro, yoga all’aperto e attività per tutte le età, tra cui escursioni e laboratori fotografici. Le sedi includono il Prato delle Associazioni, il Parco Lochis e la Biblioteca comunale “Sandro Pertini”. L’ingresso è gratuito, ma per alcune attività è richiesta la prenotazione sul sito ufficiale. Impronte Festival promuove un’esperienza coinvolgente di ascolto, cammino e condivisione. Tutto il programma e il link per le prenotazioni sono disponibili qui.

Strabilio Festival: doppio appuntamento tra magia e risate

La quarta edizione dello Strabilio Festival prosegue con due nuovi spettacoli nel primo weekend di luglio. Il primo è in programma venerdì 4 luglio alle 21.15 nell’ex cappella del Cotonificio di Roè Volciano, con “The Rock Mentalist” di Matteo Filippini: uno show tra illusionismo, telepatia e mentalismo che coinvolge attivamente il pubblico. Sabato 5 luglio, invece, il festival farà tappa a Bedizzole con il duo Cometa Circus, in scena alle 18 nel cortile della biblioteca, con acrobazie aeree, ruota Cyr e comicità per tutta la famiglia. Due serate diverse ma accomunate dallo stupore. Gli appuntamento sono pensato per tutte le età e l’ingresso è libero. La manifestazione prosegue fino al 7 settembre 2025, consulta il programma completo su: www.strabiliofestival.it.

Brescia, L’Eden d’Estate

Prosegue L’Eden d’Estate, l’arena cinematografica all’aperto nel cuore di Brescia, attiva ogni sera dal 13 giugno al 7 settembre con 87 proiezioni consecutive. Grandi classici restaurati, cult da riscoprire e film d’autore saranno proposti a 3,50 euro grazie all’iniziativa nazionale Cinema Revolution. Nel weekend: venerdì Sotto le foglie di Ozon, sabato Parthenope di Sorrentino con aperitivo napoletano, domenica We Live in Time con Florence Pugh e Andrew Garfield. Tra gli eventi speciali segnaliamo martedì 8 luglio alle 21.30 spazio al cineconcerto con Bruno Dorella e Nicola Manzan che sonorizzeranno dal vivo La corazzata Potëmkin, a 100 anni dall’uscita. Prosegue inoltre “Stasera? Museo! Food & drinks”, con aperitivi tematici al Viridarium del Museo di Santa Giulia, aperto dalle 18 alle 24. Info qui.

Arte tra le mura del Castel Baradello

Sabato 5 luglio alle 18, tra le antiche mura del Castel Baradello, si inaugura la nuova fase della mostra Aquae Dulcis – Chiare, fresche et dolci acque. Dopo il primo mese con le opere dei Liberi Artisti di Varese, luglio e agosto vedranno protagonisti gli artisti dell’associazione comasca Segreta Isola. L’esposizione, ospitata nella torre del castello medievale simbolo di Como, intreccia arte, natura e storia in un dialogo profondo con il tema dell’acqua dolce. La visita al castello, raggiungibile solo a piedi da Piazza Camerlata, è sempre guidata. Tour ogni domenica dalle 9.30 e sabato sera su prenotazione. Biglietti e info su www.castelbaradello.com.

Como Città della Musica

Prosegue il Festival Como Città della Musica (fino al 13 luglio 2025) con la sua 18ª edizione. Il tema di quest’anno, Recondita armonia, è ispirato all’opera Tosca di Giacomo Puccini, che ha inaugurato il Festival, le prossime rappresentazioni nell’Arena del Teatro Sociale di Como (via Bellini, Como) sono in programma sabato 5 e lunedì 7 luglio alle ore 21.30. La produzione coinvolge artisti professionisti e più di 200 cantori amatoriali, uniti in un progetto partecipativo diretto da AsLiCo. Il cast vanta nomi di rilievo, come Alessia Panza e Max Jota, sotto la direzione di Manuela Ranno. Il 9 luglio il Teatro Sociale ospiterà il gala internazionale Stars of Ballet, con stelle mondiali della danza classica provenienti dalle maggiori compagnie. Info qui.

“Questa Città Non Ha Più Pareti”: due giorni di musica, libri e comunità

Piazza Papa Giovanni XXIII si trasforma il 5 e 6 luglio in uno spazio di dialogo grazie alla rassegna “Questa Città Non Ha Più Pareti”, promossa dal Circolo Arcipelago. Sabato si parte alle 18 con l’antropologo Andrea Staid, in dialogo con Denise Tshimanga sul design sostenibile. La serata prosegue con i live di Velli Reason Why, Kyoto e Turbolenta, tra elettronica, postpunk e suoni nordafricani. Domenica spazio al pranzo comunitario con le realtà locali impegnate nella rigenerazione urbana, e infine la chiusura musicale con Gioia Lucia e Anna and Vulkan. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Info qui.

Giovanni Sollima e gli allievi Stauffer in concerto

Sabato 5 luglio alle ore 21, alla Stauffer, Giovanni Sollima torna protagonista insieme agli allievi della sua masterclass per una serata dedicata al violoncello. In programma formazioni dal duo all’ensemble, con brani originali ed energici. Un’occasione per celebrare la musica come esperienza collettiva tra generazioni. Ingresso libero su prenotazione su eventbrite.

Sapori e Profumi della Terra

Piazza Stradivari si anima domenica 6 luglio dalle 9 alle 20 con “Sapori e Profumi della Terra”, mercatino dedicato a prodotti tipici e artigianato creativo. L’evento, giunto al quarto appuntamento, proporrà accessori hand made, specialità locali e articoli pensati soprattutto per il pubblico femminile. Tra le attrazioni, una sfilata di abiti da sposa vintage in mattinata e, nel pomeriggio, spettacoli di danza: tango, burlesque, video dance, flamenco e ritmi caraibici. Dalle 17 si susseguiranno le esibizioni di scuole e compagnie locali. Una giornata ricca di gusto, creatività e musica nel cuore della città.

Lecco Film Fest fino a domenica

Prosegue fino al 6 luglio la sesta edizione del Lecco Film Fest, che trasforma il capoluogo in un centro pulsante di cinema e cultura. In programma 11 proiezioni, 25 ospiti e due percorsi formativi, con eventi diffusi tra Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre e il Cinema Nuovo AquiloneTantissimi gli appuntamenti durante le giornate, con proiezioni serali; stasera, venerdì 4 luglio alle 21 al Cinema Nuovo Aquilone, è in programma la proiezione di Fuori, con il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Majo, introdotti da Valerio Sammarco. Sabato 5 luglio, alle 18, l’incontro con Nicoletta Romanoff, moderato da Gianluca Arnone, e alle 21 la proiezione di L’origine del mondo di Rossella Inglese, presente con l’attrice Giorgia Faraoni. Domenica 6 luglio, alle 21, anteprima nazionale de Le città di pianura di Francesco Sossai, con la produttrice Marta Donzelli e l’attore Filippo Scotti, modera Marina Sanna. Il festival assegnerà anche il Premio Lucia a quattro figure femminili che si sono distinte per arte e visione. In collaborazione con la Fondazione comunitaria del Lecchese, è attiva anche una redazione giovani dedicata alla comunicazione social. Programma completo: leccofilmfest.it.

Tour culturali gratuiti alla scoperta di Lecco Dal 6 luglio al 28 settembre 2025, ogni domenica Lecco invita cittadini e visitatori a esplorare il centro storico con visite guidate gratuite. Due i turni in partenza dall’Infopoint di Piazza XX Settembre (alle 9:30 e alle 11:00), accompagnati da guide abilitate. Il percorso tocca le piazze più simboliche della città, da Manzoni a Cermenati, tra storia, arte e curiosità locali. I tour, accessibili e aperti anche agli amici a quattro zampe, non richiedono prenotazione. In caso di maltempo il programma potrebbe subire modifiche. Info: infopointlecco@comune.lecco.it.

Festa de l’Unità a Brembio, attesa Elly Schlein

Il Partito Democratico ha dato il via alla stagione delle Feste de l’Unità nel Lodigiano. La festa di Brembio, in piazza Europa, si concluderà domenica 6 luglio. Proprio nella serata di chiusura, alle ore 21.30, è attesa la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, che terrà un intervento e saluterà i presenti. Il programma prevede musica live tutte le sere, ristorazione con cucina a prezzi popolari, spettacoli per bambini, tombola, lotteria e uno spazio dibattiti sempre aperto. Per le serate musicali (tutti gli eventi sono a ingresso gratuito): venerdì 4 luglio toccherà a 0382 – Tributo 883, sabato 5 luglio si esibirà Crazy Jukebox, domenica 6 luglio chiuderà Onda Nomade.

Pride Parade a Lodi

Il Lodi Pride 2025 si terrà sabato 5 luglio con partenza alle 16 da Piazza della Vittoria. Il corteo attraverserà le vie della città fino ai giardini di Piazza Zaninelli, dove si concluderà la manifestazione. A seguire, dj set con selezioni su vinile di musica anni ’80, ’90, 2000, techno e house animeranno la serata. L’evento, organizzato dal gruppo locale Lodi Arcobaleno, punta a promuovere i diritti della comunità LGBTQIA+ e a sensibilizzare la cittadinanza sull’inclusione e l’uguaglianza. Il Pride rappresenta un momento di visibilità e solidarietà, coinvolgendo associazioni, cittadini e istituzioni per celebrare la diversità e i diritti fondamentali.

La Cultura in Tour nell’Oltrepò Mantovano

Il 5 luglio 2025 si chiude il ciclo di visite guidate gratuite de “La Cultura in Tour nell’Oltrepò Mantovano” con un appuntamento a Villimpenta. Due turni, alle 10:30 e alle 15:00, accompagneranno i partecipanti alla scoperta del centro storico, tra storia, arte e tradizioni locali. L’iniziativa, promossa dal Consorzio Oltrepò Mantovano insieme ai Comuni della zona, mira a valorizzare le ricchezze culturali del territorio. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria al link ufficiale. Per informazioni è possibile contattare il numero 0376 1950038 o scrivere a turismo@oltrepomantovano.eu.

Festa del Pesce e del Luccio alla Rivaltese

Dal 4 al 6 luglio 2025, l’Area Feste Platana di Rivalta sul Mincio ospita la 40ª edizione della Festa del Pesce e del Luccio alla Rivaltese. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Rivalta sul Mincio APS, celebra la cucina tradizionale di fiume in un contesto naturale unico, vicino alle Valli del Mincio. Replica l’11, 12 e 13 luglio, con specialità di pesce freschissimo. La Baracca dei Nott-Ambuli anima le serate con concerti dal vivo, street food e birre artigianali.

Sagra di Sant’Apollonio – Festa del Gnocco Fritto

A Castel Goffredo sabato 5 e domenica 6 luglio 2025 torna la Sagra di Sant’Apollonio – Festa del Gnocco Fritto, giunta alla quindicesima edizione. Nel cuore di una tipica corte rurale, i sapori della terra castellana si uniscono all’originalità del Gnocco Fritto di Fontanellato. Durante le serate, a partire dalle 19, sarà possibile gustare gnocco fritto accompagnato da prosciutto crudo di Parma, spalla cotta di San Secondo Parmense, crescenza o Nutella. Sabato la musica sarà animata dal dj Marino Medola, mentre domenica a chiudere la festa tocca a Dj Arcangelo.

Saul Leiter alla Reggia di Monza

Prosegue fino al 27 luglio 2025, al Belvedere della Reggia di Monza, la grande mostra “Saul Leiter. Una finestra punteggiata di gocce di pioggia”, prima retrospettiva italiana dedicata al celebre fotografo e pittore. In programma anche due eventi collaterali a ingresso libero per i visitatori della mostra. Sabato 5 luglio alle ore 16, il fotografo Luigi Erba terrà la conferenza “Serialità e grafica americana”, un viaggio nella grafica del XX secolo. Domenica 6 luglio, sempre alle 16, spazio alla moda con Sara El Beshbichi e il suo intervento “Lo storytelling a servizio della moda”, ispirato all’approccio lirico e innovativo di Leiter. Prenotazioni via email a info@saulleiter.it. Biglietti su www.saulleiter.it.

Brianza Classica

La rassegna Brianza Classica, giunta alla XXI edizione, continua a promuovere la musica cameristica nelle province di Monza e Brianza e Lecco. L’evento, organizzato dall’Associazione Early Music Italia dal 2002, porta artisti nazionali e internazionali in dimore storiche, ville e chiese, valorizzando il territorio attraverso concerti di grande qualità. Questo fine settimana la rassegna propone due appuntamenti: il 5 luglio alle 20:30 a Robbiate, nel Parco di Villa Concordia, con il concerto “Ciaccione, Passacaglie e Battaglie tra i Capricci delle Follie”. Il 6 luglio alle 17:00 a Molteno, in Villa Rosa, si esibirà il recital “Il Clarinetto da Bach ai giorni nostri”. Info qui.

Festival delle Farfalle

Sabato 5 luglio 2025, nel suggestivo Parco del Castello di Verde a Colliverdi (PV), torna il Festival delle Farfalle, giunto alla sua quarta edizione. Organizzato dall’Associazione IOLAS, il festival è dedicato alla scoperta, allo studio e alla conservazione delle farfalle, in uno dei contesti naturalistici più intatti dell’Oltrepò Pavese. L’evento, con ingresso gratuito, inizierà alle 10.30 e proporrà escursioni guidate con entomologi, laboratori per bambini, mostre, incontri di approfondimento scientifico, letture nel verde e momenti di relax. Un’occasione per conoscere meglio queste creature affascinanti e per riflettere sull’equilibrio tra uomo e natura. Maggiori informazioni e programma qui.

Notte Rosa dei Saldi

Sabato 5 luglio 2025 il centro storico si tinge di rosa per la “Notte Rosa dei Saldi”, con negozi aperti fino a mezzanotte. Dalle 21, shopping, offerte speciali e un’atmosfera festosa animeranno le vie cittadine, tra luci, musica e vetrine illuminate. L’iniziativa punta a sostenere il commercio locale e a rendere Pavia un luogo attrattivo anche nelle ore serali. Un’occasione per vivere la città in modo diverso, tra acquisti, passeggiate e socialità.

Pesciolata Gigante di Pietravigna

Sabato 5 luglio 2025 Pietragavina, incantevole frazione di Varzi tra Valle Staffora e Val Tidone in Oltrepò Pavese, accende l’estate con la tradizionale Pesciolata Gigante. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Pietragavina nell’area dell’ex discoteca Kiwi, richiama ogni anno centinaia di visitatori. Il profumo della frittura di pesce fresca, la musica dal vivo di Valentina e Michele e l’atmosfera autentica rendono la serata un appuntamento imperdibile. Piatti abbondanti e convivialità animano questa festa che celebra i sapori locali. Prenotazione obbligatoria: 347.4310586, 339.1334038, 377.6994385 o prolocopietragavina@libero.it.

Sagra del Cornàt

Sabato 5 luglio 2025 il Centro Polifunzionale di Sondalo ospita la decima edizione della Sagra del Cornàt, evento dedicato alle tradizioni culinarie valtellinesi. Dalle 17, mercatini artigianali e giochi in legno animano l’area verde, mentre la cucina propone quattro varianti di Cornàt, tra salato e dolce, con la novità della focaccia dolce Fugascia. La serata si completa con birre artigianali e musica live della band Make or break it. Sapori di un tempo in un’atmosfera conviviale. Info qui.

Passo dello Spluga senz’auto: ogni domenica d’estate

Dopo il successo del Passo Spluga Bike Day con oltre 7.500 passaggi, proseguono gli appuntamenti estivi all’insegna della mobilità dolce. Per tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 8.00 alle 12.00, il tratto da Campodolcino a Pianazzo sarà interdetto al traffico veicolare per “Spluga da Capogiro”. Ciclisti, camminatori e famiglie potranno così vivere in piena libertà la spettacolare salita del Passo dello Spluga, immersi nel silenzio e nella natura. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, è un’occasione unica per riscoprire uno dei valichi alpini più scenografici, in totale sicurezza e sostenibilità. Info su valchiavenna.com.

Palio dei Castelli

Il Palio dei Castelli torna a Castiglione Olona dal 4 al 13 luglio 2025 con la sua XLVIII edizione. Questa storica manifestazione nasce nel 1972 per valorizzare la ricca storia del borgo, raccontata attraverso il corteo con oltre 250 figuranti in abiti d’epoca e le performance degli sbandieratori. Il momento clou resta la gara dei bottari, che si sfidano rotolando botti lungo le vie medievali fino al Castello di Monteruzzo per conquistare il drappo. Ogni anno il Palio viene celebrato con un’opera d’arte ispirata al tema storico e agli otto rioni partecipanti. La Pro Loco Castiglione Olona è parte della Federazione Italiana Giochi Storici. Tra gli eventi spiccano il Torneo del Leone d’Argento e la tradizionale “Palio a tutta birra”. Questo il programma del primo fine settimana: venerdì 4 luglio, dalle ore 19.00, si terrà il tradizionale "Palio a tutta birra". Sabato 5 luglio, a partire dalle 16.00, sono in programma il Torneo del Leone d’Argento, la solenne benedizione del nuovo “Pallium” e ancora il "Palio a tutta birra". Domenica 6 luglio, dalle ore 11.00, si svolgeranno il Torneo del Leone d’Argento, la corsa dei cerchi, la dimostrazione dei bottari e infine il "Palio a tutta birra". Info qui.

Rolling Truck Festival: street food e musica

Dal 4 al 6 luglio in Piazza Imbarcadero, Porto Valtravaglia (VA)m affacciata sul Lago Maggiore, torna il Rolling Truck Street Food Festival con il meglio del cibo di strada italiano e internazionale. Decine di food truck proporranno specialità preparate al momento, dagli hamburger gourmet ai piatti asiatici, passando per bombette pugliesi, carpaccio di polpo e falafel. Non mancheranno i dolci – churros, waffle, muffin – né una selezione di birre artigianali e cocktail estivi. Ogni sera, musica live e DJ set animeranno l’atmosfera vista lago. Ingresso gratuito, anche per chi segue un’alimentazione veg, gluten free o vegetariana. Orario continuato: 11:00–24:00.

E va con il cuore

Il 5 luglio 2025, al Sacro Monte di Varese e nel borgo di Santa Maria del Monte, si svolgerà “E' VA con il cuore”, uno spettacolo diffuso con interventi musicali per valorizzare le eccellenze culturali e paesaggistiche del luogo. In contemporanea, alla Schiranna di Varese, prenderà il via Vivilago 2025, con attività culturali, sportive e di intrattenimento per sensibilizzare sullo stato di salute del Lago di Varese e del territorio circostante. Due percorsi saranno proposti: uno dal Sacro Monte alla Schiranna e uno attorno al lago, per vivere natura e cultura in un contesto di benessere. L’evento invita a scoprire la città a misura d’uomo, tra paesaggi e iniziative coinvolgenti. Info qui e al numero: 335 7617514.

La traversata dell’Eremo

Il 5 luglio 2025 Leggiuno (VA) ospita “La traversata dell’Eremo”, tappa dell’Italian Open Water Tour. Questa gara di nuoto in acque libere si svolge sulle rive del Lago Maggiore e offre percorsi adatti a tutti i livelli di esperienza. Un evento di nuoto in acque libere che unisce sport, natura e passione in uno scenario unico, dove il lago, circondato da montagne e una natura rigogliosa, diventa protagonista assoluto. Informazioni e iscrizioni qui.