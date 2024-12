Leolandia si feste per le feste: tutto pronto per un Natale di divertimento

Capriate San Gervasio (Bergamo), 5 dicembre 2024 – Mancano venti giorni al Natale e Leolandia, il parco a tema più grande e famoso della Lombardia, si veste per le feste. A Capriate è tutto pronto per festeggiare all’insegna della magia. I giorni di apertura, inoltre, seguono il calendario delle vacanze scolastiche: oltre ai weekend del 7 e 8 dicembre e 14 e 15, il parco sarà aperto tutti i giorni da sabato 21 dicembre a lunedì 6 gennaio (esclusi il 24 e 25 dicembre), con tante opportunità per celebrare non solo Natale, ma anche Capodanno e l’arrivo della Befana.

Tra le sorprese, un enorme albero di Natale alto 30 metri decorato con migliaia di led, che, al tramonto, regalano un vero e proprio spettacolo di luci e suoni, e una suggestiva nevicata, pronta a imbiancare ogni sera le vie del parco. Imperdibile l’incontro con Babbo Natale, che resterà a Leolandia anche dopo la notte del 24 dicembre: i bambini potranno così ringraziarlo dei doni ricevuti e scattare una foto ricordo. Insieme a lui, una nutrita schiera di elfi, principi e principesse, protagonisti di suggestive parate e spettacoli.

E a proposito di spettacoli, il musical “Merry Christmas, La Notte di Natale” ispirato ai grandi show di Broadway, e “Canzoni sotto l’Albero”, un divertente rendez-vous musicale insieme ai padroni di casa, Leo e Mia. Confermati anche gli appuntamenti con i protagonisti dei cartoni animati più famosi: Masha e Orso, Bing e Flop, Ladybug e Chat Noir della serie Miraculous, i PJ Masks, il Trenino Thomas e le simpaticissime Bluey e Bingo.

Anche le giostre si animano di magia, complici la neve, le decorazioni e gli scintillanti giochi di luce: che sia la Giostra Cavalli, la Ruota dei Pionieri o lo spericolato Mine Train, ogni giro è accompagnato dalla meraviglia del Natale. Da quest’anno, i piccoli si possono cimentare alla guida delle colorate e-car di Scuola Guida Futuro, attrazione dedicata alla mobilità sostenibile, ricevendo la loro prima patente di guida. Spazio anche a lunghe e divertenti pattinate sul ghiaccio nella nuova pista realizzata nel borgo medievale di Draghi e Leggende, al cospetto del grande drago Argo.