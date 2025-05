Arturo Brachetti a Bergamo, uno spettacolo al Teatro Donizetti per i 40 anni di Cesvi

Arturo Brachetti porta la sua magia a sostegno dei diritti dell’infanzia. Mercoledì 28 maggio, alle ore 21, il Teatro Donizetti di Bergamo ospiterà il celebre trasformista con lo spettacolo “SOLO. The Legend of Quick-Change”, evento speciale che celebra il 40° anniversario della Fondazione CESVI. L’iniziativa unisce arte e solidarietà, destinando parte del ricavato al Programma Case del Sorriso, che supporta bambini, adolescenti e giovani donne in condizione di disagio in Italia e nel mondo.

Una casa fatta di sogni e metamorfosi

Nel suo spettacolo, Arturo Brachetti invita il pubblico all’interno di una casa immaginaria e mutevole, simbolo dell’interiorità umana. Stanze che cambiano forma, scale che sfidano la logica e una narrazione teatrale che attraversa i confini tra ricordi, illusioni e desideri. Il maestro del trasformismo interpreta decine di personaggi e figure, offrendo una performance visiva che combina velocità, magia e poesia.

Lo show si inserisce nelle celebrazioni per i 40 anni di CESVI, organizzazione umanitaria nata a Bergamo e attiva in numerosi Paesi. “Non poteva esserci artista e spettacolo più adatto di questo per celebrare i sogni e i desideri di tutti quei bambini e bambine che vivono in condizioni di difficoltà e ai quali vogliamo offrire speranza e opportunità per costruire un domani luminoso”, commenta la presidente Gloria Zavatta.

Le Case del Sorriso nel mondo

Il Programma Case del Sorriso offre supporto concreto in contesti fragili: spazi sicuri dove bambini e ragazzi ricevono aiuto nello studio, formazione professionale, attività ricreative, pasti e sostegno psicologico. CESVI gestisce attualmente sette Case del Sorriso all’estero e quattro in Italia. L’obiettivo è accompagnare i minori nel costruire un futuro più equo e ricco di opportunità. I biglietti per “SOLO. The Legend of Quick-Change” al Teatro Donizetti di Bergamo in piazza Camillo Cavour 14 a Bergamo sono acquistabili online sulla piattaforma VivaTicket.