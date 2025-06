Estate a Leolandia: ecco le due nuove giostre (mai viste in Italia) Deltaplanet e Blade Storm

Capriate San Gervasio (Bergamo) – La nuova stagione estiva entra nel vivo a Leolandia. Nel parco a tema di Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo sono state inaugurate due giostre uniche e game-changing in Italia: si chiamano Deltaplanet e Blade Storm.

Nuove attrazioni: Deltaplanet e Blade Storm

Deltaplanet permette di effettuare un volo in coppia a bordo di un deltaplano: spetta ai passeggeri scegliere se trasformare con un semplice movimento delle braccia, un sorvolo panoramico con vista sulla Minitalia in un’avventura a colpi di super oscillazioni. Poco distante, Blade Storm mette alla prova il senso dell’orientamento con i suoi 4 bracci rotanti in un vorticoso, rapido e perfetto gioco di incastri. Deltaplanet e Blade Storm anticipano la nuova area ispirata al mondo del circo in chiave surrealista, che prenderà vita in forma completa durante l’estate.

Piano di investimenti e sviluppo

“Accogliamo l’estate con 2 nuove attrazioni che danno il via al primo step di un piano di investimenti pluriennale destinato a consolidare la strategia di sviluppo di Leolandia: si tratta di giostre più adrenaliniche, pensate per coinvolgere i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 12 anni, in continuità con la nostra storica vocazione di parco per tutta la famiglia – ha detto Giuseppe Ira, presidente di Leolandia. Puntiamo ad una crescita del 20% rispetto al milione di visitatori del 2024, che avrà anche immediate ricadute positive in termini occupazionali. Un traguardo importante, raggiunto con risorse interamente italiane, che rende Leolandia ancora più competitiva su scala internazionale, senza l’ingresso di capitali stranieri né fondi di investimento”.

Riapertura delle attrazioni acquatiche

Tanto attesa la riapertura di tutte le più famose attrazioni acquatiche che consentiranno di affrontare il caldo estivo con la giusta dose di freschezza:

I più grandi possono lanciarsi sui tronchi di Gold River o sulle vertiginose Rapide dei Draghi e sfidarsi nelle battaglie navali alla conquista del Tesoro di Rocca Mediterranea, protetto dal grande drago Argo.

o sulle vertiginose e sfidarsi nelle battaglie navali alla conquista del Tesoro di Rocca Mediterranea, protetto dal grande drago Argo. Per i più piccoli, ci sono i Pirati alla Deriva, mini tronchi con maxi schizzi e i giochi acquatici delle tante aree tematizzate, come il Golfo del Drago Marino, Piratingioco, il Cortile di Masha e lo Spraypark dei Superpigiamini.

Esperienze per tutta la famiglia

Per le famiglie anche il giro del parco a bordo del Trenino Thomas e la rilassante navigazione sulle Zattere al cospetto della Minitalia, recentemente balzata alle cronache per la profetica foto di un giovane Papa Prevost davanti alla perfetta riproduzione della Basilica di San Pietro. Immancabili i musical e i coloratissimi spettacoli con tutti i personaggi più amati dai bambini: Masha e Orso, PJ Masks, Bing e Flop, Ladybug e Chat Noir, Bluey e Bingo e il variopinto popolo di principesse, principi e pirati che animano il parco insieme ai padroni di casa, Leo e Mia.