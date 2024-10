A Bergamo torna Forme, tre giorni dedicati al mondo dei formaggi

Bergamo – Nona edizione di Forme, la manifestazione che celebra il mondo del formaggio, dal 18 al 20 ottobre a Bergamo. Tre giorni per valorizzare la qualità e l’unicità dei prodotti lattiero-caseari italiani, patrimonio culturale, economico e gastronomico nel nostro Paese.

"Forme in Italy" è il tema dell’edizione 2024 che sarà inaugurata venerdì 18 ottobre alle ore 17 in Piazza Vecchia. Obiettivo: raccontare il legame profondo tra il formaggio e il territorio, creando una vera e propria identità culturale che unisca il formaggio italiano. "Anche quest’anno, Progetto Forme conferma il suo ruolo centrale nel creare sinergie all’interno del settore lattiero-caseario, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendo la cultura e la civiltà del formaggio e indagando su nuovi scenari", afferma Francesco Maroni, Presidente di Progetto Forme.

Eccellenza casearia

Ci saranno 29 Cheese Labs, masterclass dedicate al formaggio tenute da alcuni tra i più autorevoli e pluripremiati professionisti del settore, che proporranno prodotti spesso poco conosciuti al grande pubblico ma estremamente pregiati, in abbinamento anche con vini, cocktail, spiriti e prodotti agroalimentari d’eccellenza. Gli appuntamenti si terranno in location importanti, come il Circolino di Città Alta, Da Mimmo, Lalimentari e Il Sole, il nuovo Bù Bistrot in Carrara, un insolito incontro tra cibo, arte, territorio e accoglienza immerso nel verde dei giardini dell’Accademia Carrara. Il giardino de Il Circolino ospiterà anche il “Circolo delle gastronomia creativa italiana” dove sarà possibile degustare e acquistare una selezione dei migliori prodotti enogastronomici delle Città Creative Italiane Unesco per la Gastronomia (Alba, Bergamo e Parma). Ad animare il giardino tanti appuntamenti: dalla preparazione della mozzarella dal vivo, allo show cooking di risotto al tartufo, dalla dimostrazione per imparare a preparare gli Scarpinocc, alla musica dal vivo.

Formaggi

In programma anche attività pensate per i più piccoli, come il laboratorio per insegnare a fare il formaggio a cura della Scuola Casearia di Pandino, e il safari urbano con Nadia Mangili, alias Margì, che accompagnerà i giovani esploratori alla ricerca degli animali dipinti o di pietra che popolano la Cittadella. Inoltre, il naturalista e disegnatore Stefano Torriani terrà una proiezione dei propri disegni e una conferenza dedicata agli animali delle Orobie e un corso di disegno naturalistico con la sola tecnica delle matite colorate. Quest’anno il “Circolo delle Gastronomia Creativa Italiana” raddoppia e sarà aperto anche nel weekend del 25, 26 e 27 ottobre.

Da non perdere anche il programma di "Incontri e Racconti" in Sala dei Giuristi in Piazza Vecchia, aperto al pubblico e gratuito, dove si parlerà di turismo caseario con Roberta Garibaldi, Presidente Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, di marketing territoriale con Federico Massimo Ceschin, Presidente Simtur, delle frontiere del neuromarketing applicato ai prodotti caseari con Vincenzo Russo, professore Ordinario di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing Iulm del progetto Creo Lab dell’Università di Bergamo con Federica Burini, Professoressa e referente scientifico del Creo-Lab Tourism and Creative Industries e di fisica e metafisica nel talk che vedrà dialogare monsignor Giulio Ettore Dellavite, Marco Pellegrini, Professore di Storia Moderna e Divulgatore Rai e Gianluca Gemmani, Coordinatore Didattico Master in Filosofia Culture ed Ecologie del Cibo.

Nel palinsesto 2024 trovano spazio anche la sesta edizione del concorso caseario internazionale “Stupore ed Emozione” con la delegazione Onaf di Bergamo, premierà i migliori formaggi e produttori con le categorie “Oltre il Formaggio” e “Casaro d’Oro”.

Il programma completo è disponibile sul sito https://progettoforme.eu, è possibile prenotare un posto per le masterclass.

Circolo della gastronomia creativa italiana

Quando: da venerdì 19 a domenica 20 ottobre 2024 Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2024 Location: Circolino di Città Alta

Dopo il grande successo dell’edizione 2023, quest’anno il Circolo della Gastronomia Creativa Italiana raddoppia. Qui si potrà degustare e acquistare una selezione dei migliori prodotti enogastronomici delle Città Creative Italiane Unesco per la Gastronomia (Alba, Bergamo e Parma) e una food court dove assaggiare gli stessi prodotti nel menù dedicato. L’iniziativa valorizza i prodotti del “Distretto della Gastronomia Italiana”, nato nell’ottobre del 2021 per fare rete tra le tre Città Creative Unesco per la Gastronomia e proporre un’unica, grande area enogastronomica, promuovendo il turismo partendo dai prodotti tipici. L’area delle Langhe, la “Food valley” parmense e Bergamo allargata a tutto il territorio delle Cheese Valleys Orobiche, sono terre ricche di suggestioni culturali, paesaggistiche e artistiche, tutte da scoprire. Il primo passo potrebbe proprio essere l’assaggio delle specialità proposte ai giardini del Circolino, perché ogni prodotto ha in sé la storia, le persone e la vita di un intero territorio.

Piazza mercato del formaggio

Quando: Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 Location: Piazza Vecchia I sapori unici dei formaggi delle Cheese Valleys e delle Dop italiane animeranno la cornice unica di piazza Vecchia con il calécc, tipica struttura in cui i bergamini producevano i formaggi in malga. Una testimonianza storica della tecnica e della passione che alimentano la cultura casearia bergamasca e italiana. L’evento ad ingresso libero. Sarà possibile scoprire e acquistare le eccellenze casearie delle Orobie. Maestri assaggiatori di formaggi dell’Onaf e sommelier dell’Ais guideranno i visitatori in un viaggio tra sapori unici, accompagnati da degustazioni di vini e prodotti agroalimentari d’eccellenza.

Incontri e racconti

Quando:Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 Location: Sala dei Giuristi, Piazza Vecchia, Bergamo Alta Il ciclo di convegni e tavole rotonde è un appuntamento imperdibile per approfondire i temi chiave del mondo lattiero-caseario. Esperti del settore, istituzioni e accademici si confronteranno sulle sfide e le opportunità del settore, con particolare attenzione alla tutela del Made in Italy.

Eventi collaterali e charity

Non mancheranno eventi collaterali che arricchiranno il programma con concerti, mostre, proiezioni cinematografiche e attività didattiche. Anche la nona edizione di "Forme" conferma il suo impegno solidale con il progetto “Il Formaggio Alimenta la Ricerca”, a sostegno della ricerca sulle malattie rare condotta dall’Istituto Mario Negri.