Cascate del Serio, l’apertura del 2025: le date e i percorsi per andare ad ammirarle

Bergamo, 14 giugno 2025 – Riaprono le Cascate del Serio, uno degli spettacoli naturali più affascinanti delle Alpi Orobie, nel Comune di Valbondione, in provincia di Bergamo. Le più alte d’Italia con i loro 315 metri di dislivello suddivisi in tre salti, saranno visibili per la prima volta nel 2025 domani, sabato 15 giugno, dalle 11 alle 11:30.

Situate a circa 1.750 metri di altitudine, le cascate si formano pochi chilometri dopo la nascita del fiume Serio. Da decenni, il flusso è regolato artificialmente a causa della presenza della diga del Barbellino, costruita nel 1931 per scopi idroelettrici. Questo rende l’evento delle cascate in piena portata un’occasione rara e spettacolare, programmata solo cinque volte l’anno.

Dove si trovano

Le Cascate del Serio si trovano nel territorio del Comune di Valbondione – Alta Val Seriana, provincia di Bergamo. In particolare sono visibili nella zona dei grandi macigni in località Maslana – Osservatorio Floro-Faunistico di Maslana. Non sono visibili dal centro abitato di Valbondione.

Quando vederle

Gli appuntamenti del 2025 sono cinque:

il 15 giugno dalle 11 alle 11.30

dalle 11 alle 11.30 il 12 luglio dalle 22 alle 22.30

il 17 agosto dalle 11 alle 11.30

il 14 settembre dalle 11 alle 11.30

il 12 ottobre dalle 11 alle 11.30

L’inaugurazione

La giornata inaugurale del ciclo di aperture sarà arricchita da un appuntamento culturale speciale. Con “Una Cascata di Cultura”, presso l’Osservatorio Floro-Faunistico di Maslana, l’artista di fama internazionale Fabio Vettori, celebre per le sue “Formìche”, realizzerà una cartolina illustrata ispirata alle cascate. Ad accompagnarlo, le note del Quintetto di Fiati “Orobie”, che propone un progetto dedicato al melodramma italiano di Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini.

Come partecipare

Le Cascate sono visibili nella zona dei grandi macigni in località Maslana – Osservatorio Floro-Faunistico di Maslana. L’accesso all’area avviene a piedi, lungo tre possibili percorsi escursionistici segnalati dal CAI dalla percorrenza ciascuno di circa 1 ora e 30 per 400 metri di dislivello, che conducono nella zona dei Grandi Macigni, da cui si gode della miglior vista sulle cascate.

Sentiero CAI 332: da Valbondione verso la Frazione Grumetti e poi fino a Maslana.

da Valbondione verso la Frazione Grumetti e poi fino a Maslana. Sentiero CAI 305: una mulattiera comoda con partenza da via Curò.

una mulattiera comoda con partenza da via Curò. Sentiero CAI 306: solo diurno, con partenza da Lizzola verso le Baite di Valbona.

Parcheggi e accessi

Durante le giornate di apertura, è previsto un sistema di parcheggi pubblici, sia asfaltati che su sterrato. Il ticket è obbligatorio per auto, camper, pullman e pulmini, e deve essere esposto per evitare sanzioni. Il biglietto dà diritto alla sosta presso aree designate, compreso il Centro Sportivo, con accesso garantito entro le ore 8:30 se prenotato online. Chi dispone di un parcheggio privato non è tenuto all’acquisto.