Pizza Week Milano Edition 2025, una settimana piena di gusto: dove, quando e il programma

Milano, 4 luglio 2025 – Alla scoperta di gusti originali ed inusuali di uno dei cibi più amati e consumati al mondo, riconosciuto patrimonio dell’Unesco, la pizza. La manifestazione, Pizza Week Milano Edition, giunta alla seconda edizione, dal 7 al 13 luglio, è curata da 50 Top Pizza, la guida online alle migliori pizzerie del mondo, fondata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, coinvolge le eccellenze della pizza milanese con degustazioni, eventi e collaborazioni d'autore in 47 locali per 28 brand di pizzerie con la partecipazione dei migliori pizzaioli italiani e stranieri.

I partecipanti

La città di Milano è diventata la vetrina delle diverse e variegate tendenze, dalla pizzeria in contesti alberghieri alla nascita di nuovi format, dalla quella popolare sino a quella di lusso. Questi i partecipanti Berberè, Biga, Capuano's, Confine, Corner 58 by Roberto Conti, Da Michele, Da Zero, DaV Milano, Denis, Dry Milano, Eataly, Fradiavolo, Fratelli La Bufala, Fresco, Garage Pizza & Co, Giolina, La Pizza Popolare, Mani in Pasta, Modus pizzeria ‘O Sarracin, pizzeria Da Lioniello, pizzeria Elite Rossi, Pizzium, Quartieri Spagnoli Rossopomodoro, Sorbillo, Vincenzo Capuano.

La scelta è ampia

La scelta è ampia, da quelle d'autore a quella per celiaci, da quelle vegetariane a quelle a Km zero. Per chi vuole provare l'alta cucina vi è un’inedita collaborazione con gli chef patron Alessandro Negrini e Fabio Pisani del Gruppo Aimo e Nadia Milano, sulla celebre base croccante della pizza di Denis. La sua pizza croccante, nata da un impasto leggero e da una filosofia orientata alla stagionalità, alla sostenibilità e alla creatività, celebra il legame profondo con la montagna e il territorio d’origine, fondendo artigianalità e innovazione.

Nascono così, le tre pizze omaggio agli iconici piatti “Aimo e Nadia”: pane e pomodoro diventa pizza in chiave gourmet, pizza zuppa etrusca una delle prime creazioni dei fondatori de Il Luogo Aimo e Nadia, così chiamata perché ispirata da alcune scoperte archeologiche in cui era emerso come gli Etruschi fossero amanti dei legumi e grandi esperti di cucina,pizza ai fiori di zucca 1980 con protagonisti i fiori di zucchina, una provola dolce e filante, e una salsa scapece.

Cena a quattro mani

“Territori & Contaminazioni” è il tema di martedì 8 luglio della cena a quattro mani firmata Paolo De Simone e Cesare Battisti nel locale Modus Milano di corso Magenta. Paolo De Simone di Modus è interprete contemporaneo della cucina cilentana, da sempre attento a sostenibilità, biodiversità e salute, e Cesare Battisti, chef e oste del ristorante Ratanà di Milano, punto di riferimento per la cucina tradizionale lombarda rivisitata. I due chef anche se con identità culinarie e stili differenti, sono accomunati dalla ricerca di eccellenti materie prime, selezionate da piccoli produttori e l’attenzione alla sostenibilità.

Il dessert d’autore

Dulcis in fundo, il dessert d’autore firmato dal Maestro Pasticcere Giuseppe Manilia, interprete dell’alta pasticceria italiana, che presenterà in anteprima una sua nuova creazione. Giuseppe Manilia ha ricevuto numerosi premi nel 2021, è stato premiato tra i migliori pasticceri al mondo da Iginio Massari, durante la Fiera Host a Milano , mentre il suo locale ha ricevuto le Tre Torte nella guida Pasticceri & Pasticcerie del Gambero Rosso.

La pizza per celiaci

Anche la pizza per i celiaci è gustosa, ne è un esperto Simone Nicolosi, pizza chef di Biga Milano proclamato “Rivelazione dell’anno 2024” dalla guida “Pizza e Cocktail” di Identità Golose e vincitore del premio “Pizza Gluten Free dell’anno”. Domenica (13 luglio) a Biga Moscova, via Volta una cena a quattro mani firmata da Simone Nicolosi, e Diego Vitagliano, titolare delle omonime pizzerie di Napoli, primo classificato di 50 Top Pizza Italia 2024 e secondo classificato di 50 Top Pizza World 2024. La pizzeria si distingue per gli impasti ben realizzati dal classico con stesura contemporanea, passando per quello a ruota di carro a lunga lievitazione, creato con farine poco raffinate, a basso impatto glicemico, ma anche gli impasti preparati per la pizza in teglia, il “padellino” e soprattutto l’impasto senza glutine, grazie al reparto “gluten free” appositamente allestito, per il quale Biga ha ottenuto la certificazione AIC (Associazione Italiana Celiachia).

Pizzaioli internazionali

Lorenzo Sirabella e Edris Al Malat di Dry Milano di via Solferino propongono interpretazioni audaci in abbinamento a un cocktail SeiBellissimi.

Presenti pizzaioli internazionali, si parte martedì 8 luglio con Punta BCN, una trattoria guidata da Ivan Musto, che porta i sapori autentici di Napoli nel cuore di Barcellona, il giorno dopo protagonista Vincenzo Onnembo di NNEA, da Amsterdam considerata la migliore pizzeria d’Olanda, si prosegue con Tonino Cogliano che a Puteaux, in Francia che ha aperto Imperfetto, si passa a Madrid con Baldoria di Ciro Cristiano lo chef napoletano ha conquistato la scena gastronomica madrilena, si prosegue a Londra con Michele Pascarella di Napoli on the Road, il "Miglior Pizzaiolo d’Europa” (classifica 50 Top Pizza Europe). Tutti gli appuntamenti sono resi possibili grazia alla collaborazione con SeiBellissimi, confermando la vocazione internazionale del binomio pizza/cocktail.

La pizza della longevità

Vincenzo Capuano di via Lazzaro Papi propone martedì 8 luglio la pizza della longevità evento dedicato alla sana alimentazione, con esponenti del mondo della medicina che forniranno informazioni sulla corretta alimentazione. Il maestro Pizzaiolo Vincenzo Capuano presenterà la pizza “100 ANNI” con impasto ai multicereali con Prefermento, base di crema di broccoli, pomodorini datterino cotti al forno, crema di latte in purezza all’uscita, mentre il maestro pizzaiolo Alberto La Marca, vincitore del Trofeo Caputo 2025 per la migliore pizza Gluten Free, preparerà pizze gluten free.