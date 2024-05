Cosa fare nel weekend 10, 11 e 12 maggio a Milano e in Lombardia

Milano, 21 marzo 2024 – Anche questo fine settimana è ricco di eventi culturali e sportivi, con incontri a misura di famiglia, attività all’aperto, eventi gastronomici, spettacoli musicali e teatrali inclusivi, e soprattutto iniziative per celebrare domenica 12 maggio la Festa della Mamma. L’invito è quello di trascorrere una giornata fuori casa, anche sfidando le previsioni del tempo che annunciano un fine settimana con qualche nuvola. Ecco un lungo programma di iniziative in Lombardia.

Festa della mamma, doppio regalo

Un regalo speciale ad alta quota quello per la Festa della mamma di quest’anno con l’apertura straordinaria dedicata a tutte le mamme del 39° piano di Palazzo Lombardia domenica 12 maggio. Sarà possibile salire fino a 161 metri di altezza per godere di una vista panoramica mozzafiato su Milano. Il Belvedere è aperto dalle 10.00 alle 18.00 solo su prenotazione. Le prenotazioni saranno aperte fino alle ore 17 del giorno precedente la salita e comunque fino all'esaurimento dei posti disponibili. Per le informazioni consultate la pagina di Regione Lombardia

Sempre domenica il giorno della Festa della Mamma diventa un'occasione speciale per una giornata tra sport, relax e condivisione: StraWoman è una corsa o una camminata riservata alle donne che vogliono dedicare del tempo a se stesse e al proprio benessere anche in compagnia di tutta la famiglia (uomini, bambini e amici a quattro zampe sono i benvenuti). Partenza alle ore 10.00 da Piazza Gino Valle (area Portello).

Orticola 2024

Orticola di Lombardia, Museo Diocesano di Milano

Alla generazione G, giovani giardinieri, sensibili all'ambiente, è dedicata l'edizione 2024 di Orticola di Lombardia, mostra mercato fiori & piante dal 9 al 12 maggio ai giardini Indro Montanelli. In programma corsi, laboratori, talk, workshop e i “Dialoghi in giardino” con ospiti speciali, personalità istituzionali ed esperti botanici e anche una caccia al tesoro alla ricerca di “chicche” botaniche. Laboratori per i bambini, tutti i giorni, dalle 10 alle 18,30. Novità anche per il circuito diffuso di FuoriOrticola, giunto alla 6a edizione, con iniziative aperte al pubblico, che coinvolge musei, ville, giardini, orti con aperture straordinarie. Il biglietto d’ingresso intero costa 12,50, gratuito fino ai 17 anni di età.

Mostra Ukiyoe: Immersive Art Exhibition

Dopo il successo in Giappone, Ukiyoe: Immersive Art arriva a Milano negli spazi Tenoha in via Vigevano, 18. Il termine ukiyoe indica la corrente artistica che ha avuto origine durante il periodo Edo (1603-1868). Basata su opere di artisti come Katsushika Hokusai e Utagawa Hiroshige, la mostra si dipana attraverso 9 stanze tematiche, tra animazioni e video mapping che permetteranno di vivere i capolavori dell’ukiyo-e come mai prima. La durata media della visita è di circa 60 minuti.

Lecite Visioni – Festival Lgbtqia+

Al Teatro Filodrammatici fino al 12 maggio, prosegue la XI edizione di Lecite Visioni – Festival Lgbtqia+, diretto da Michele Di Giacomo, con spettacoli di prosa, danza, performance, laboratori, percorsi partecipati e incontri. In programma sabato 11 c’è “Nascondevo ghiaccio sotto le mie ardenti carezze” e “We are not Penelope. Sobre la fidelidad” del collettivo Palazzo Suburbio, il 12 maggio, “Piccola Bestia” di Tobia Rossi (ore 18.30) e “Autopilot” di Ben Norris, con Ilaria Martinelli ed Elena Orsini (ore 21). Una mostra, laboratori, incontri e dj-set completano il festival.

Civil Week Milano

E’ in corso fino a domenica 12 maggio a Milano la Civil Week: oltre 400 appuntamenti dedicati alla cultura civica che hanno come filo conduttore la Costituzione. La rassegna in cui realtà non profit mostrano alla città “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale”, come riconosciuto nell’articolo 118 della Costituzione italiana. Info sul sito: civilweek-vivere.it

Bicicivica 2024 a Milano

Domenica 12 maggio, Bicicivica 2024, festosa pedalata che chiude la Civil Week, e abbraccerà Milano toccando i luoghi simbolo dello sport come: il Velodromo Vigorelli, lo Stadio San Siro, il Parco di Trenno e l’Arena Civica di Parco Sempione. La pedalata, adatta a tutte le età e le abilità, è un’opportunità per riscoprire il territorio e celebrare l’importanza della mobilità attiva e sostenibile. Qui trovate il programma con gli orari, il percorso e tutte le informazioni utili per iscriversi.

Festeggiamo Testori con Gaudenzio

Festeggiamo Testori con Gaudenzio, il fumetto di Jacopo Stoppa a Casa Testori (Novate Milanese)

In occasione dell’anniversario n.101 della nascita di Giovanni Testori, Casa Testori a Novate Milanese ricorda lo scrittore con il fumetto dedicato al pittore che più ha studiato e più ha amato, Gaudenzio Ferrari. Il fumetto è stato realizzato da Jacopo Stoppa, storico dell’arte con la passione per il disegno. Nel fumetto che racconta la storia dell’artista, vero “inventore” del Sacro Monte di Varallo, Stoppa ricorre anche a parole di Testori. L’appuntamento è per sabato 12 maggio ore 16, a Casa Testori (Novate Milanese). L’incontro sarà anche l’occasione per tracciare un bilancio del centenario testoriano. Finale con torta e brindisi. Ingresso libero.

“Seta” Sul filo di una storia

Torna a Bergamo “Seta. Sul filo di una storia”, evento dedicato alla celebrazione dell’arte serica e di tutta la sua filiera produttiva, dalla coltivazione del gelso ai diversi utilizzi del tessuto. L’appuntamento è per venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio 2024 nelle sale e nell’ortaglia di Palazzo Moroni, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, nel cuore di Città Alta. Tre giornate dedicate, a partire da una giornata di studi, a cui si aggiungeranno percorsi espositivi, visite guidate speciali, incontri con storici ed esperti di design del tessuto, installazioni tessili, laboratori tematici nonché un’eclettica mostra mercato per celebrare memoria e contemporaneità di un’arte nobile, sintesi di stile, sapienza manuale e genio creativo, che fa parte della storia del Palazzo e della cultura del territorio. Sabato 11 e domenica 12 maggio dalle ore 10 alle 18 il cortile d’onore di Palazzo Moroni si trasformerà in una raffinata vetrina dell’alto artigianato tessile italiano, dove una selezione di realtà artigiane esporrà e venderà accessori, oggetti e manufatti tessili. In programma visite guidate speciali alle sale ottocentesche da poco inaugurate. Qui il programma completo della kermesse.

Raccogli, conosci, gusta

L’Orto Botanico di Bergamo ‘Lorenzo Rota’ e gli Amici dell’Orto Botanico Bergamo, Valle della Biodiversità e Rete degli Orti Botanici Lombardia, organizzano un appuntamento con la biodiversità per domenica 12 maggio dalle ore 10:00 in via dell’Allegrezza, Astino (Bergamo). In programma una visita guidata in piccoli gruppi nella Valle della Biodiversità, mentre alle 11:00 segue l’incontro: Fare l’orto in piccoli spazi: le tecniche e le piante adatte per balconi, fioriere, terrazze a cura di Gabriele Rinaldi, direttore dell’Orto Botanico, mentre alle 11.30 tocca all’Asta biodiversa di piantine orticole biologiche della Valle della Biodiversità (il ricavato sarà utilizzato l’acquisto di nuove piante e materiali per l’Orto Botanico). A seguire: Le acque aromatiche con degustazione di biscotti realizzati con piante aromatiche dalla maestra di cucina Cristina Coletto. L’evento è gratuito, consigliata la prenotazione. Info: ortobotanico@comune.bg.it – tel 035 399670

Eatinero Food Truck Festival

Dal 10 al 12 maggio, il Parco Metelli di Palazzolo sull’Oglio (Brescia) ospita Eatinero Food Truck Festival, con alcuni dei migliori food truck italiani e le finali italiane degli European Street Food Awards. Un weekend dedicato ai sapori regionali, etnici e gourmet, con una sfida culinaria che va dalle 18 di venerdì alle 24 di domenica. Gli European Street Food Awards sono il vertice dello street food europeo e Palazzolo sull’Oglio è il palcoscenico italiano per questa competizione. Dieci street chef si sfideranno con stuzzicherie gourmet, abbinamenti originali e creazioni audaci, provenienti dalle più disparate regioni d'Italia. Tra i food truck in gara ci sono Van Ver Burger, B stradi, Basulon, Fumetto, Pantura, Nannì Sapori Romaneschi, Rock Burger, Ris8Guru, Ape Cesare e Corby's, ognuno con la sua unicità gastronomica. Una giuria di esperti decreterà i vincitori. Il pubblico potrà invece eleggere il miglior food truck per la categoria "People’s Choice", contribuendo a rendere questo evento un'esperienza culinaria memorabile.

Fino a domenica 12 maggio a Cantù c’è la sagra itinerante ‘Birra & Caciara: festa della cucina romanesca’: l'appuntamento è al Parco del Bersagliere. La proposta è tutta romanesca con strozzapreti cacio e pepe e all’amatriciana, panini e piatti con porchetta di Ariccia Igp, gli iconici supplì al telefono e, a concludere, i dolci della tradizione romanesca. Anche i vegetariani possono trovare proposte a loro dedicate. Insieme al menù, birre di Ritual Lab, nominato miglior birrificio italiano 2022 da Unionbirrai. Non mancheranno spettacoli e concerti. L'ingresso è gratuito (con prenotazione consigliata).

Letture sul Po

Un tuffo nella storia di Cremona è l’appuntamento per sabato 11 maggio (ore 18:30),con Susanna Fiorentini, guida turistica che accompagnerà i partecipanti in un affascinante percorso di circa un'ora e mezza, alla scoperta delle antiche vie del sale dedicate al trasporto e alla commercializzazione. Il punto di ritrovo è in piazza del Comune, per raggiungere piazza Marconi e proseguirete lungo via Tibaldi, verso la chiesa di San Pietro al Po, fino ad arrivare in via del Sale, all'incrocio con via del Giordano. La partecipazione è gratuita con prenotazione all'indirizzo areavasta@comune.cremona.it oppure chiamando i numeri 0372/407672 – 553.

Montessori in Fiore

Al rione di Acquate a Lecco, sabato 11 maggio dalle 14.00 alle 18.00 torna Montessori in Fiore, l’evento organizzato dal Centro di Formazione Professionale Consolida per promuovere i prodotti realizzati dai propri studenti. Nella sede di via Montessori 20 sarà possibile visitare le serre del Centro e regalarsi un fiore o una delle piante coltivate dai ragazzi che frequentano il Corso Agricolo, ma anche alcuni dei manufatti artigianali realizzati all’interno del Corso Grafico e Grafico PPD. Non mancheranno attività per i più piccoli, la novità è lo stand della Pizzeria Fiore (bene confiscato alla mafia) dove poter acquistare il pane e il vino del Consorzio Libera Terra Mediterraneo Cooperativa sociale onlus. Una collaborazione, quella tra la scuola e la Pizzeria, che prosegue già da alcuni anni attorno ad alcuni temi significativi come l’agricoltura sociale, l’utilizzo di prodotti a km 0 e la legalità. Sarà possibile donare un fiore a persone sole che vivono nei quartieri di Belledo, Germanedo e Caleotto: un’iniziativa dal titolo “Dona un fiore – fai sbocciare la tua comunità”.

Concerto dell’Orchestra Giovanile Europea

L’Orchestra Giovanile Europea fa tappa a Lodi

L’Orchestra Giovanile Europea fa tappa a Lodi, su invito del Comune di Lodi e dell’assessorato ai Gemellaggi. Sul palco del Teatro alle Vigne, sabato 11 maggio 2024 (ore 20.45), si esibiranno in concerto i 70 elementi che compongono l’orchestra, giovani musicisti di età compresa tra i 10 e i 20 anni, provenienti da diverse nazioni europee. Fondata nel 2013, l'Orchestra Giovanile Europea unisce le città gemellate artisticamente per promuovere la cultura musicale tra le nuove generazioni. A Lodi si esibirà a pieno organico con un programma che include brani di L.v. Beethoven, W.A. Mozart, G. Verdi, W. Walton, Béla Bartok, Joly Braga Santos, Giacomo Puccini, Saint Saens, Quarantotto/Sartori. Ogni città ospitante organizza l’accoglienza nelle famiglie per tutti i giovani componenti dell'orchestra. Oltre ai giovani musicisti e ai loro insegnanti, fanno parte delle delegazioni presenti a Lodi, anche alcuni rappresentanti delle istituzioni cittadine estere. L'evento è parte della rassegna "Lodi Città di Pace", tra gli organizzatori L'Accademia Gerundia di Lodi, con la collaborazione del Comune di Lodi, dell'Associazione Gemellaggi Lodi ARCIL e dell'Accademia delle Arti Gerundia.

Festa del Riso alla Pilota

A Castel d’Ario, in provincia di Mantova, torna la “Festa del Riso alla Pilota De.Co.”. Gli appuntamenti sono dal 9 al 12 maggio, dal 16 al 19 e dal 23 al 27 maggio. Tutte le sere e le domeniche anche a pranzo, sarà attivo lo stand gastronomico che proporrà la cucina della tradizione insieme a tantissimi risotti. Ad arricchire la manifestazione spettacoli e musica dal vivo. Il risotto alla pilota è un piatto popolare mantovano che deve il nome agli operai addetti alla pilatura del riso, chiamati appunto piloti, da 'pila', il grande mortaio dove il riso veniva separato dalle glume per mezzo di una sorte di pestello meccanico manovrato a mano. Gli ingredienti alla base del piatto sono il riso Vialone Nano mantovano, il Pisto o Pistume, carne di maiale lavorata con sale, pepe e un po’ di aglio. E, infine, la chicca di cui nessun mantovano si priva: il Puntel, ossia la costina di maiale in cima al riso.

Visionaria

Monza Visionaria. Ph Mauand

Gran Finale a Villa Reale a Monza. Sabato 11 e domenica 12 maggio, i Notturni chiudono in bellezza il festival Monza Visionaria. Con eventi sia nel Roseto "Niso Fumagalli" sia negli splendidi spazi di Villa Reale, dove l'atmosfera si fonde con opere d'arte e design del progetto Reggia Contemporanea. Sabato, la Reggia ospita un programma eclettico: il gran coda Tallone “il pianoforte più bello del mondo” accompagna i pianisti Davide Cabiddu e Diego Albini, mentre l'Orchestra Canova e il tenore Thomas Hobbs eseguono capolavori classici. Domenica, l'esperienza continua con le prime parti dell'Orchestra Canova e il talentuoso jazzista Francesco Sensi, seguito da una maratona di spettacoli al Roseto fino a mezzanotte. Il costo dei biglietti, in vendita online su Mailticket.it, è 10 euro.

Pizza Festival

Monza città della pizza da venerdì 10 a domenica 12 maggio. Ai Boschetti Reali, nell'area verde tra viale Petrarca e viale Regina Margherita, fa tappa il Festival della Pizza. Si potrà assaggiare pizza napoletana, pizza fritta, calzoni, panzerotti e cuoppo: il format dell'evento prevede vari menù al costo di 10, 15 e 20 euro a testa. Previsto anche un programma di intrattenimento con musica, spettacoli e un'area bimbi. L'ingresso è gratuito.

Sagra Asparago Rosa di Mezzago

Prosegue fino al 19 maggio, la sessantaquattresima edizione della Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago. Il programma della manifestazione oltre ai tradizionali piatti proposti nei ristoranti della Pro loco e di Vivi Mezzago, propone eventi culturali e naturalistici. Tra le novità, il viaggio in mongolfiera e il plogging, una corsa che unisce sport e pulizia dell'ambiente. Per coloro che desiderano scoprire il percorso dell'asparago dalla terra alla tavola, è prevista un’emozionate visita ai campi seguita da un pranzo a menu fisso. Non mancheranno laboratori per bambini, lezioni sulla spesa intelligente e gare di scacchi e bocce per gli adulti. Inoltre, la Pro loco condivide le ricette dei piatti speciali preparati durante la sagra, per consentire a tutti di gustare i sapori unici dell'Asparago Rosa anche a casa propria. Per prenotare pranzo o cena alla Locanda degli Archinti si deve telefonare al numero 351.8108809 dalle 17 alle 20. Per un posto a cena sabato 11 maggio all’oratorio San Luigi invece bisogna contattare il numero 351. 8527799, in questo caso l’intero ricavato servirà a finanziare progetti di solidarietà.

#QuadroFinestra: il Collegio Borromeo

Almo Il Collegio Borromeo (Pavia), Bene Fai

Con #quadrofinestra il FAI Giovani Pavia porta alla scoperta dei giardini del Collegio Borromeo di Pavia, splendide oasi di verde al centro della città. La visita, a cura del personale del Collegio, inizia dal cortile interno dal quale si può accedere al giardino settecentesco, collegato da due rampe di scale simmetriche e in asse prospettico con l’androne di ingresso. Il giardino all’italiana è stato realizzato nel 1629 dall’architetto Francesco Maria Richini. Vi sono siepi di Bosso e tunnel di Carpini e un’ampia nicchia con fontana chiude il muro di cinta. Il gruppo Fai Giovani Pavia arricchisce la visita con un tour degli Horti Borromaici, un meraviglioso parco di proprietà del Collegio Borromeo, un’area verde di 35.000 mq nel centro storico di Pavia affacciata sul fiume Ticino. La visita si svolgerà nel tardo pomeriggio di sabato 11 maggio (ore 17) e si concluderà con un brindisi agli Horti Borromaici. Per la partecipazione è richiesto un contributo di 13 euro, 11 per gli iscritti FAI.

4 Passi in casa nostra, versione trail

Sabato 11 maggio 2024, torna a Sondalo la XVII edizione della "4 Passi", la corsa in montagna in versione trail, organizzata da Atletica Alta Valtellina. La gara, riservata a tesserati Fidal o Runcard, parte alle ore 16:00, con un emozionante percorso di 14,5 km e 900 m di dislivello tra sentieri e single track, boschi e alpeggi, borghi e monumenti storici, immersi nello splendido versante della montagna di Sortenna, tra i complessi architettonici e paesaggistici dei sanatori, che lo rendono un luogo unico al Mondo. Oltre alla competizione per adulti, c'è la sfida "Mini 4 Passi" per bambini e ragazzi, seguita dal divertente "4 Passi party run" con cena, premiazioni e musica live. La gara è anche la prima prova del Circuito provinciale di corsa in montagna "Grand Prix delle valli di Sondrio".

INSIGHT Foto Festival 2024

Al via la quarta edizione di INSIGHT Foto Festival 2024 che celebra la fotografia contemporanea nel centro storico di Varese dall'11 al 19 maggio 2024. L’evento di APS Gattabuia, curato da Daniela Domestici, Chiara Del Sordo e Deborah Caivano. “Urgente” è il tema della quarta edizione che esplora artisticamente argomenti legati a ruoli sociali e culturali, diritti inviolabili dell’uomo, qualità del vivere e dell’abitare, ambiente ed ecologia, frontiere del progresso tecnologico. Per due weekend il festival porta a Varese 17 mostre di fotografia contemporanea, 22 artisti, oltre 60 studenti, 99 iniziative Out tra vernissage, incontri con gli artisti, installazioni e performance artistiche. Le sale espositive sono tematiche: Intelligenza Artificiale e progresso tecnologico; identità, comunità e diritti civili; ambiente e relazione tra uomo e natura; qualità dell’abitare; urgenze degli adolescenti. Ogni argomento indaga le potenzialità dello strumento fotografico a favore del welfare culturale e per il cambiamento personale e sociale. Tante le location che ospitano le esposizioni: Villa Mirabello e il suo parco, Sala Veratti, Sala Nicolini, Magazzini TuMiTurbi, Cinema Teatro Nuovo Filmstudio90, Porticato di Palazzo Estense, via XXV aprile e i negozi storici del centro e molti altri luoghi. La mappa dei circa venti negozi aderenti all’iniziativa è online.

Comics&Games 2024

Milano Comics&Games 2024 invade Malpensa Fiere questo weekend 11 e 12 maggio 2024, gli oltre 33.000 metri quadrati dell’area fieristica a Busto Arsizio (Varese) sono pronti ad accogliere gli appassionati di fumetti, videogiochi, giochi da tavolo, cosplay e cultura pop con un’edizione ricca di novità e tanti ospiti, tra cui Cristina D’Avena e Rocco Siffredi. Oltre alle classiche attrazioni ci saranno proiezioni di film e tornei di videogiochi. Per i fan dei fumetti, l'Artist Alley e la Mostra Mercato offrono una vasta selezione di opere. E poi naturalmente il grande mondo Cosplay con contest, aree tematiche, raduni e set fotografici e il KPOP, che proporrà esibizioni e flashmob.