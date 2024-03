Pasqua a Leolandia, caccia alle uova di...drago. E torna Lucilla, la fatina del sole

Bergamo, 25 marzo 2024 – L’atmosfera di Pasqua fa il suo ingresso a Leolandia, il parco divertimenti di Capriate San Gervasio, nella Bergamasca. Numerose le attività dedicate ai bambini, ma anche sorprese e divertimento con i personaggi delle serie tv più amate. Ma vediamo tutto nei dettagli.

Leolandia a Pasqua 2024

Dal 30 marzo al 1° aprile compreso, grandi e piccini potranno partecipare ad un’inedita caccia alle uova di … drago! Come lo scorso anno, infatti, anche quest’estate a Leolandia arriveranno simpatici draghetti che, al momento, sono ancora racchiusi in 16 uova, disseminate nel parco, riconoscibili dalle dimensioni giganti, tra i 20 e i 60 cm, dall’aspetto squamato e dai colori sgargianti. Muniti di una mappa speciale, i piccoli insieme ai loro genitori potranno farsi strada tra giostre, spettacoli e animazioni itineranti, e scoprire, nido dopo nido, i nuovi protagonisti dell’estate di Leolandia, aggiudicandosi una dolcissima ricompensa.

Le sorprese continueranno anche dopo Pasqua: sabato 6 aprile, infatti, tornerà a Leolandia Lucilla, la fatina del sole. Nel primo pomeriggio salirà sul Palco Minitalia per un breve show aperto a tutto il pubblico, mentre dalle 17:30 si esibirà nella LeoArena in uno spettacolo esclusivo dedicato ai suoi fan più fedeli. In scaletta anche il singolo “Una lettera vera”, appena diffuso sul web ed eseguito per la prima volta dal vivo a Leolandia, e l’attesissimo inedito “Il safari africano” che promette atmosfere esotiche e un ritmo incalzante, in uscita sulle piattaforme digitali il 16 aprile. Al termine, spazio per un incontro a tu per tu, suggellato dall’immancabile foto ricordo.

Da non perdere anche i momenti di intrattenimento con i personaggi dei cartoni animati, a cominciare da Esiste Davvero 2, Alla Ricerca Di Unico, la nuova edizione dello show cult di Leolandia, con la partecipazione straordinaria di Masha e Orso, Bing e Flop, Ladybug e Chat Noir, PJ Masks e Bluey, pronti ad affiancare i padroni di casa Leo e Mia in una nuova avvincente avventura. Presenti all’appello anche il Trenino Thomas, Bingo e la dolcissima Hello Kitty, che festeggia a Leolandia il suo cinquantesimo anniversario con uno spettacolo ispirato all’ultima serie tv Hello Kitty Superstyle.

Per approfittare al meglio del lungo break pasquale e del super ponte del 25 aprile e 1° maggio, tornano anche i pacchetti parco+hotel: 2 giorni a Leolandia + 1 notte in hotel a partire da € 49,90 a persona, a disponibilità limitata, dilazionabili in 3 rate senza interessi, con possibilità di modifica o cancellazione gratuita fino a 4 giorni prima della partenza. Prenotare è semplicissimo, in agenzia di viaggi o direttamente online sul sito di Leolandia, scegliendo in pochi click la struttura alberghiera preferita.