Parre, torna la Sagra degli Scarpinocc: il programma

Parre (Bergamo), 19 agosto 2024 – Tutto pronto, a Parre, nella Bergamasca, per la Sagra degli Scarpinòcc, la festa dedicata alla specialità dell’Alta Val Seriana: un particolare tipo di pasta ripiena senza carne ma con formaggio, uova, burro, pan grattato e spezie.

L’appuntamento è da venerdì 23 a domenica 25 agosto, presso il Pala Don Bosco (via Duca d'Aosta, Parre Sopra).

Ogni sera, a partire dalle 19, in programma cene a base di prodotti tipici del territorio, musica dal vivo ed eventi collaterali. Tra i piatti presenti nel menù spiccano anche bergna (carne di pecora essiccata), arrosticini di agnello, strinù, costine, spiedini e polenta. La sagra si svolge anche in caso di maltempo e non è necessaria la prenotazione.

Il programma

Venerdì 23 agosto

16.30: visita guidata alla storica Fabbrica Pozzi di Ponte Selva (via Ercole e Pietro Pozzi, costo 5 euro)

19.00: apertura cucine

a seguire: ballo liscio con l’orchestra spettacolo Maurizio Medeo e tombolata

Sabato 24 agosto

16.00: Crea i tuoi Scarpinòcc, laboratorio per bambini e famiglie (costo 5 euro)

16.30: sfilata tradizionale con partenza da piazza San Rocco

16.30: escursione guidata alla Galleria di Santa Barbara, appartenente al complesso del sistema minerario del Monte Trevasco (ritrovo al cimitero di via Monterosso, costo 10 euro)

19.00: apertura cucine

a seguire: ballo liscio con l’orchestra spettacolo I Filadelfia e tombolata

Domenica 25 agosto

16.00: Crea i tuoi Scarpinòcc, laboratorio per bambini e famiglie (costo 5 euro)

16.30: visita guidata alla Casa della Pierina, dove il tempo si è fermato ai primi del '900 (ritrovo all'Oratorio in via Duca d’Aosta, costo 5 euro)

19.00: apertura cucine

a seguire: ballo liscio con l’orchestra spettacolo Maurizio Medeo e tombolata