Delitto di Garlasco, l’incidente probatorio prosegue: tamponi, tracce sul tappetino del bagno e il capello nella spazzatura

La battaglia sull'impronta 33

Nel frattempo, la battaglia tra esperti sull’impronta 33 anticipa le divergenze anche sulle analisi genetiche, che proseguono oggi nell’incidente probatorio. La famiglia Poggi ha fatto svolgere dai propri consulenti un approfondimento sulla famosa traccia palmare 33, che la Procura di Pavia ha attribuito ad Andrea Sempio, e le analisi hanno stabilito la "estraneità dell'impronta alla dinamica omicidiaria" e la non "attribuibilità della stessa a Sempio". Da qui i legali dei familiari, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno chiesto ai pm di "sollecitare" un incidente probatorio su questa impronta. Istanza che, però, è stata "rigettata" dai pm, come si legge in una nota degli avvocati della famiglia di Chiara. Poco dopo, è arrivata la notizia che anche per i consulenti della difesa di Andrea Sempio, l'impronta 33, "non è attribuibile" all'amico del fratello della vittima, nuovo indagato nell'inchiesta. Presenta, infatti, solo "5 minuzie" e non la "corrispondenza di 15" con l'impronta di Sempio, come sostengono, invece, i consulenti dei pm di Pavia.