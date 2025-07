Sondrio, degustare del buon vino valtellinese con il naso all’insù

Nel centro storico di Sondrio il vino incontra le stelle. Domenica 10 agosto, nel cuore della Notte di San Lorenzo, Calici Valtellina animerà il centro storico di Sondrio con un’esperienza serale di degustazione dedicata ai vini valtellinesi. L’evento, presentato ieri (nella foto) propone un percorso a cielo aperto tra vicoli, piazze e scorci storici della città, dove il vino diventa il filo conduttore di una serata d’incontro, scoperta e racconto. Un’occasione pensata per appassionati, curiosi e turisti, per lasciarsi guidare tra i banchi d’assaggio dei produttori, scoprire il Nebbiolo delle Alpi e dialogare direttamente con chi coltiva, vinifica e vive questo territorio ogni giorno. Al Castel Masegra sarà possibile degustare lo Sforzato di Valtellina DOCG, vino icona del territorio. Una serata che unisce l’identità agricola e culturale della Valtellina, l’incontro con chi produce e custodisce i suoi vini, e l’emozione di vivere il centro di Sondrio in una cornice notturna unica, tra luci soffuse, chiacchiere sotto le stelle, degustazioni di qualità. Il carnet degustazione ha un costo di 25 euro e comprende 7 assaggi. F.D’E.