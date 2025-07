Le stanze di Visconti. Villa Erba svela la vita del maestro

CERNOBBIO (Como)Le sale storiche di Villa Erba si trasformano in un percorso dedicato al regista Luchino Visconti, tra memoria, narrazione e innovazione. A oltre cento anni dalla costruzione della dimora, voluta da Anna Brivio e realizzata tra il 1898 e il 1901 da Luigi Erba, fratello ed erede dell’industriale farmaceutico Carlo Erba, fu per decenni la residenza estiva del figlio Luchino Visconti, che qui trovò rifugio creativo per la sua opera cinematografica negli ultimi anni. Ora il progetto "Le Stanze di Luchino Visconti", intreccia la storia della villa con le vicende di chi l’ha abitata. Sei sale storiche al primo piano della Villa Antica, vengono trasformate in un viaggio narrativo capace di evocare emozioni e immagini che attraversano la vita e l’opera del regista, così come l’identità della villa stessa. Per realizzarlo sono state impiegate tecnologie digitali all’avanguardia: non una semplice mostra, quindi, ma un vero e proprio racconto visivo e sonoro, che potrà essere visitato in occasione di eventi speciali o su prenotazione.

Nella Stanza della Storia, tornano a vivere fotografie d’epoca e inediti materiali d’archivio. Nella Stanza del Tempo, una linea interamente animata che forma di una pellicola, conduce i visitatori attraverso le principali tappe della vita di Luchino Visconti, fino ai grandi riconoscimenti internazionali, come la Palma d’Oro a Cannes per Il Gattopardo. La Stanza delle Emozioni offre un flusso di immagini, suoni e atmosfere, in cui vengono ripercorse alcune delle sue opere più celebri, mentre la Stanza dei Paesaggi trasforma lo spazio in un paesaggio con le rive del Lago di Como e le dimore storiche. Infine la Stanza dei Suoni e dei Racconti è un’installazione sonora, dove le voci del passato si mescolano ai silenzi della villa, e la Stanza della Memoria dell’Acqua celebra uno degli elementi più ricorrenti e simbolici nel cinema di Visconti.