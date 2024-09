La Valle Taleggio arriva in città: a Bergamo apre la mostra dedicata ai volti, ai luoghi e alla vita della “terra di mezzo”

San Pellegrino Terme (Bergamo), 20 giugno 2024 – La vita in valle, i borghi, il sacro e il profano, il paesaggio, i volti. Sono i cinque filoni su cui si snoda la mostra “Valle Taleggio, la terra di mezzo”, esposizione fotografica in una quarantina di scatti che si inaugura oggi allo Spazio Family di via San Giovanni 1H a Bergamo. Dietro la macchina fotografica ci sono Alberto Capoferri e Carlotta Sonzogni, in arte “Fisheye”. La mostra che porta la valle Taleggio in città, allestita e curata da Marzia Di Gennaro, ha il patrocinio del Comune di Bergamo ed è realizzata grazie alla collaborazione dell’associazione “Il paese che non c’è”.

La Valle Taleggio, è il filo conduttore della mostra, è una terra di mezzo: tra lago e fiume, tra cielo e terra, tra orridi stretti e larghi orizzonti, tra sacro e profano. “Questa piccola diramazione laterale della Valle Brembana, incastonata tra i territori bergamasco e lecchese, ci ha affascinati profondamente tanto da portarci a visitarla più e più volte: in diverse stagioni, con diverse condizioni atmosferiche, scoprendo anche volti e tradizioni”.

Il vernissage è oggi 20 settembre. Ingresso gratuito. La mostra poi andrà avanti fino a domenica 29 settembre con i seguenti orari: venerdì dalle 18 alle 21.30; sabato dalle 15.30 alle 21.30 e domenica dalle 10 alle 12 e poi dalle 16 alle 21.30.