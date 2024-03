Cosa fare nel weekend dal 22 al 24 marzo: il fine settimana delle Palme a Milano e in Lombardia

Milano, 22 marzo 2024 – Questo fine settimana, il primo di primavera e l’ultimo prima di Pasqua, è ricchissimo di eventi culturali, religiosi o sportivi per soddisfare tutte le passioni. Dalla Stramilano, alla “mostra-evento” a Palazzo Reale, alle Giornate FAI per esplorare 129 luoghi straordinari in 51 Comuni della regione, agli appuntamenti che celebrano la natura e la bellezza delle piante e dei fiori negli orti Botanici da Milano a Bormio. Fino alle celebrazioni della Domenica delle Palme con le processioni, le fiere e l’immancabile benedizione del ramo d’ulivo. Un invito a trascorrere una giornata fuori porta, anche sfidando le previsioni del tempo che annunciano un fine settimana senza sole. Ecco un lungo programma di iniziative pescate dalle tante sparse per tutta la Lombardia.

“StaiSano!”

Sabato 23 marzo l’Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono 7), propone “StaiSano!” una giornata per promuovere la cultura del benessere fisico e mentale. Tra l'Aula Magna e gli stand nei cortili, sarà possibile imparare come prendersi cura al meglio di se stessi e scoprire le più recenti innovazioni della ricerca, partecipando ad attività interattive per persone da 0 a 99 anni, e a tanti laboratori e incontri tra sport, buon cibo, musica, medicina e salute pensati per famiglie e ragazzi.

Cézanne / Renoir e Alex Trusty a Palazzo Reale

A Palazzo Reale ha aperto i battenti il 19 marzo la mostra evento “Cézanne / Renoir”. Cinquantadue capolavori provenienti dalle collezioni del Musée d’Orsay e del Musée de l’Orangerie di Parigi ripercorrono la vita e l’opera di due maestri dell'arte, tra i padri dell’Impressionismo. Sempre a Palazzo Reale termina, invece, l’1 aprile l’ottava edizione di MuseoCity, il palinsesto artistico e culturale del Comune di Milano con l’omonima Associazione, “Alex Trusty. Contemporary Museum Watching”, la bella mostra che il fotografo ha realizzato tra il 2015 e il 2023 in oltre 80 musei del mondo: dalla Pinacoteca di Brera di Milano al Museum Palace di Taiwan.

Fa' la Cosa Giusta, Emoving Days e Floralia

Appuntamenti da venerdì a domenica per anime green. Torna “Fa' la Cosa Giusta” al Centro Congressi Allianz MiCo di Milano con stand di prodotti eco-sostenibili, pratiche di riciclo e stili di vita sostenibili, mentre a Citylife ci sono gli “Emoving Days” nel segno della mobilità elettrica e urbana con la possibilità di provare eBike, cargo bike, motocicli, scooter, microcar e auto elettriche. Sabato e domenica nel cuore di Brera torna “Floralia”, mercatino benefico che si tiene due volte all'anno, durante la stagione primaverile e autunnale, sul sagrato e nei chiostri della chiesa di piazza San Marco nel cuore di Brera. Oltre a piante e fiori è possibile trovare una selezione di prodotti naturali, artigianato e oggetti vintage. Appuntamento primaverile anche all'Orto Botanico di Brera, il 23 marzo, in occasione della Giornata del Profumo 2024, è in programma una visita guidata a tema che porterà a risvegliare i sensi ma anche a svelare alcune curiosità botaniche. Info e prenotazioni qui.

Stramilano

Domenica 24 marzo torna la “Stramilano”, la maratona più attesa dai milanesi compie cinquant'anni. Partenza come vuole la tradizione da Piazza Duomo (per le due corse amatoriali non competitive ad andatura libera da 10 km e da 5 Km, la cosiddetta Stramilanina) e di Piazza Castello (per la Stramilano Half Marathon, a cui partecipano sportivi e atleti internazionali).

Giornate Fai di Primavera

Domenica, tornano “Le Giornate Fai di Primavera”, visite straordinarie in centinaia di luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Sono 129 i beni aperti in Lombardia, a Milano solo per citarne alcuni saranno eccezionalmente visitabili al pubblico il Pirellone, Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, l’Ippodromo SNAI San Siro, Villa Necchi Campiglio, Villa Mirabello al quartiere "Maggiolina" e molti altri.

Bam Season Day

A misura di famiglie fino a domenica 24 marzo sui prati della Bam, la Biblioteca degli Alberi nel cuore verde dello Skyline di Porta Nuova, c’è la Festa di primavera nell’ambito dei “Bam Season Day”, l’iniziativa per celebrare l'equinozio e il risveglio della natura. Il programma è ricco di esperienze, attività partecipative, performance, incontri e danza. Sarà aperto gratuitamente per l'intera giornata il Mandala Lab @BAM, il progetto internazionale in collaborazione con il Rubin Museum di New York, nel corso del laboratorio avrà luogo la performance coreografica corale guidata dal coreografo e danzatore Virgilio Sieni.

Domenica delle Palme in Duomo

Domenica 24 marzo, alle 10.30 in Duomo, l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, presiede il Pontificale per la Domenica delle Palme, con cui si apre la Settimana Santa. La celebrazione sarà preceduta dalla benedizione degli ulivi e dalla commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme.

Viridea, per i più piccoli

La catena di Garden Center Viridea propone fino al 4 maggio “Dalla carta al fiore, dal fiore alla carta”, ciclo di eventi gratuiti per bambini dai 4 e i 10 anni. Si tratta di laboratori ludici, pensati per avvicinare i più piccoli alla ricchezza della natura e sensibilità per l’ambiente che ci circonda. Gli appuntamenti, sempre dalle 15 alle 18.30, toccheranno a rotazione i punti vendita della Lombardia: nel milanese a Cusago e Rodano i laboratori avranno luogo sabato 23 marzo; in provincia di Pavia, a San Martino Siccomario e a Montebello della Battaglia sabato 20 aprile, infine sabato 4 maggio tocca al Viridea Garden Center Castenedolo (Brescia).

Fiera delle Palme a Melzo

Protagonista a Melzo fino al 25 marzo la 403ª edizione della Fiera delle Palme dal titolo "Tradizione e innovazione". Attrazioni, concerti e iniziative animano la kermesse che quest'anno ospita anche il villaggio delle Pro loco Lombarde e offre esperienze virtuali nel restaurato Palazzo Trivulzio. Un’occasione per unire il passato e il presente della città.

Festa del Madunù di Dossena

A Dossena in Val Brembana, un rito religioso molto sentito è la processione del Madunù di Dossena, statua lignea in grandezza naturale della Madonna Addolorata, che sorregge il corpo del Cristo Morto. La processione si tiene nove giorni prima di Pasqua. Il programma: venerdì 22 marzo alle ore 15.00 il Canto del Vespro precede la Processione con la Statua dell’Addolorata. Segue la benedizione comunitaria e personale con la Reliqua della Madonna.

Bergamo Jazz 2024

Al via i concerti al Teatro Donizetti e al Teatro Sociale Bergamo Jazz 2024: tanta musica nei teatri, nei musei, nei locali della città, ma anche incontri con altre arti e spazio per la didattica. Il Festival che, giunto alla 45esima edizione, la prima con la direzione artistica del sassofonista americano Joe Lovano, è appuntamento imprescindibile per gli appassionati provenienti da tutta Italia e, sempre più numerosi, dall’estero. Realizzato con il contributo di MIC – Ministero Italiano Cultura, Allianz (Main Partner della Fondazione Teatro Donizetti) e altri sponsor privati, il cartellone di Bergamo Jazz 2024 dal titolo “In The Moment of Now” da giovedì 21 a domenica 24 marzo, prevede iniziative anche oltre le date. Le tre consuete serate in abbonamento al Teatro Donizetti, sede principale del Festival, si svolgono dal 22 al 24 marzo (con inizio alle ore 20.30): il 22 tocca a John Scofield “Yankee Go Home”, sabato 23 è la volta di Bobby Watson Quintet, mentre domenica 24 sul palco sarà Abdullah Ibrahim piano solo. E quest’anno, il 30 aprile, in concomitanza con l’International Jazz Day, si terrà per la prima volta un evento sulle Mura dal forte significato simbolico. Biglietti su: www.vivaticket.com

Mercatorum di Alzano

Il 24 marzo torna con la quarta edizione la Mercatorum Alzano, la camminata comunitaria non competitiva adatta a tutti, che si svolge lungo i bellissimi sentieri di Alzano Lombardo. Sono disponibili 4 percorsi, rispettivamente da 5, 10, 15 e 19 km, con partenza tra le 7.00 e le 9.00 e chiusura alle ore 13.00. Informazioni al numero 340.4534833 e via mail: grzanet@icloud.com

Rievocazione medievale a Rocca di Lonato

La Rocca di Lonato del Garda si trasforma in campo storico in occasione della Rievocazione medievale di domenica 24 marzo a cura della Confraternita del Lupo, il gruppo di appassionati di rievocazione storica medievale che attraverso le usanze, le mode, le tecniche di combattimento, gli strumenti bellici e gli strumenti uso comune, ripropongono sul territorio il modo di vivere del XIII secolo. L’evento promosso dall'Amministrazione comunale e la Fondazione Ugo da Como, sarà alla Rocca Visconteo-Veneta. Le attività iniziano alle 10:30 con apertura dei campi e della falconeria, a seguire un assedio simulato alle 11:30. Il pranzo a tema è disponibile dalle 12:00, prenotazioni all'Info Point Lonato (03091392226 o tramite email info@lonatoturismo.it) è possibili scegliere tra il “Menu del Signore della Rocca” e il “Menu dei Principi”. Il programma della giornata prevede: caccia alle streghe, tornei e laboratori come il tiro con l'arco.

Opera Crime, a teatro con il cellulare acceso

Torna al Teatro Sociale di Como (Piazza Giuseppe Verdi, Como) lo spettacolo di Opera Education che punta a far appassionare e avvicinare al teatro, alla musica, al mondo dell’opera lirica giovani spettatori di fasce d’età sempre più eterogenee e complesse, attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi e coinvolgendo i beniamini o compositori contemporanei. Opera crime. Delitto all’opera, concepito da Enrico Melozzi e dal suo team creativo, ed ispirato a Rigoletto di Giuseppe Verdi, andrà in scena con una doppia replica sul palcoscenico del Teatro Sociale di Como, venerdì 22 marzo, alle ore 20.30 e 22.00. Sarà il pubblico a condurre le indagini e a determinare il finale di uno spettacolo musicale interattivo, unico nel suo genere. Biglietti 15 euro, info: teatrosocialecomo.it

La fisica che ci piace, con il prof Schettini

Lezione show al Teatro Ponchielli di Cremona sabato 23 marzo (ore 21). L’appuntamento è con il professore più amato del web Vincenzo Schettini, che sa rendere la fisica un vero e proprio spettacolo. Schettini, laurea in Fisica, e una cattedra alle superiori, trasforma il palcoscenico in una grande aula scolastica, in cui tutti gli spettatori saranno di nuovo allievi, per una lezione tanto affascinante da diventare un viaggio travolgente. Uno spettacolo che diventa lezione (anche di vita). Biglietti 20 e 15 euro, studenti 12 euro. www.teatroponchielli.it

Listone in Fiore, Casalmaggiore

Sabato e domenica Casalmaggiore si anima per Listone in Fiore, un evento dedicato alla natura e all'artigianato green, in programma il 23 e 24 marzo. L'iniziativa trasformerà il centro della città in un incantevole giardino profumato, offrendo una vasta gamma di proposte tra piante, oggettistica da giardino e artigianato. Incontri divulgativi, laboratori ludici e un'installazione dell'architetto paesaggista Gianluca Lanfredi arricchiranno l'esperienza. L'evento, libero e gratuito, dalle 9 alle 19.

Alla scoperta delle nostre radici…

Trekking urbano sabato 23 marzo tra il patrimonio storico-ambientale del rione di Laorca a Lecco, a cura del Gel in collaborazione con LaorcaLab. Ritrovo alle ore 15.40 alla sede del Gel all'Oratorio di Laorca (via Spreafico 10, Lecco). Al termine del tour, apericena alla Casa di Quartiere di LaorcaLab (Corso M.S. Gabriele 81, Lecco). Il costo totale del trekking e dell'apericena è di 12 euro, 5 euro per minori di 14 anni (10 euro per soci Gel). Prenotazioni via mail all'indirizzo info@gel-laorca.org o al numero 320.4161590.

Stagione Internazionale di Chitarra Classica

Al via domenica 24 marzo con la chitarrista Petra Polàčkova l'edizione 2024 della Stagione Internazionale di Chitarra Classica a Lodi. L’appuntamento inaugurale domenica è alle 17 nell'Aula Magna del Liceo Pietro Verri a Lodi. In cartellone quattro date tra aprile, maggio, giugno e settembre. Petra Polàčkova, 39enne della Repubblica Ceca ha già vinto 17 premi in concorsi di chitarra e festival musicali nazionali e internazionali. Ha tenuto concerti, masterclass, lavori di giuria e conferenze nei più importanti festival di chitarra in tutta Europa, Stati Uniti, Messico, Australia e Sudamerica. Ingresso gratuito.

Fiera della Possenta

La 73a Fiera della Possenta di Ceresara, dal 22 al 25 marzo, richiama visitatori da tutta la provincia di Mantova. Il programma della manifestazione dedicata all’agricoltura, alla gastronomia, alla cultura, è ricchissimo. Si possono gustare specialità culinarie locali, partecipare ad eventi, assistere a spettacoli serali, tra cui esibizioni dei deejay di Radio Studio + e dello spettacolare mago e comico Andrea Paris, fresco vincitore di "Tu si que vales". Inoltre, sono previste esposizioni, gare ciclistiche, competizioni culinarie e una divertente Color Run la mattina di domenica 24 marzo. Il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa festeggia l’Annunciazione della Beata Vergine Maria, cui è intitolato il santuario della Possenta che ha dato vita alla manifestazione fieristica, rappresentava e rappresenta tutt’oggi in ambito mantovano il primo appuntamento primaverile tra agricoltura e buon cibo, è in programma alle 18 al Centro Fiera lo show cooking con i cuochi contadini degli agriturismi del territorio, a cura di Terranostra. Qui il programma completo.

Festival Cicloturistico dei Colli del Garda

Tutto pronto domenica 24 marzo per la terza edizione di Gridonia, Festival Cicloturistico dei Colli Storici del Garda che coinvolge dodici comuni alla scoperta di un territorio stupendo, tra storia, natura e corsi d’acqua. Unica la location di partenza a Cavriana (apertura registrazioni alle ore 7.45, quattro percorsi da 120, 60, 40 o 20 chilometri. Info: www.gridoniabike.it

Elio racconta Pinocchio a Medole

La favola di Collodi "Le avventure di Pinocchio" diventa una sinfonia narrata dall’Orchestra dei Colli Morenici e da Elio, una delle voci più ironiche e dissacranti della musica italiana. L'imperdibile appuntamento con il noto mattatore della band Elio e le Storie Tese è per domenica 24 marzo al Teatro Comunale di Medole dove porterà sul palco una storia che tutti conosciamo in una chiave nuova che sorprenderà gli spettatori conquistandoli dal primo minuto. Biglietti sulla piattaforma: www.liveticket.it

Teatro Binario 7: La musica Armena

Sabato 23 marzo è in programma al Teatro Binario 7 di Monza (via Filippo Turati 8) un nuovo appuntamento della stagione musicale “Terra. Musica, voci e paesaggi sonori”, in sala Chaplin alle ore 21.00 il concerto dedicato alla (ri)scoperta della musica armena con musiche di Bagdarassian, Komitas e Khachaturian. Biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro, under 18 6 euro.

“Colomba in Villa“ a Usmate Velate

Torna domenica 24 marzo 2024 lungo corso Italia e via Roma ad Usmate Velate “Colomba in Villa“, con degustazioni gratuite di colombe e vini, bancarelle, giochi e divertimento per i più picciolo. Una iniziativa che delizierà palati di tutte le età a cura del Comune di Usmate Velate con l’associazione territoriale di Vimercate di ConfCommercio. La Mostra della colomba artigianale d’autore, allestita vicino al Municipio, è un’occasione per acquistare prodotti di filiera certificata. Colombe, vino e cioccolato saranno i protagonisti di questo pomeriggio domenicale dedicato al gusto e alla Pasqua, con le migliori pasticcerie della Brianza e le eccellenze produttive locali.

Colpaccio al Museo

Il Museo per la Storia dell'Università (Corso Strada Nuova 65, Pavia) sabato 23 marzo propone "Colpaccio al Museo", avvincente gioco di investigazione tra le sale del Museo. L'attività, pensata per ragazzi 16+, avrà una durata di 55 minuti, sono previsti due turni di gioco: h. 15:30 e h. 16:30. Per partecipare è necessaria la prenotazione all'indirizzo museo.storico@unipv.it, specificando i nominativi e la fascia oraria di interesse. Biglietti 5 euro.

Insetti XXL

Kosmos, il Museo di storia naturale dell'Università di Pavia (Piazza Botta 9, Pavia), ospita la mostra INSETTI XXL, un viaggio tra riproduzioni di insetti in formato gigante alla scoperta di questi affascinanti abitanti del nostro pianeta. L'esposizione è composta da oltre 30 modelli 3D di grande formato di insetti, ingranditi da 20 a 200 volte, alcuni dei quali raggiungono un'altezza di 2 metri. Senza aver bisogno dell'aiuto di lenti o microscopi, tutti potranno apprezzare la fantasia delle forme e la funzionalità delle strutture anatomiche di questi animali. Si potranno inoltre ascoltare i suoni e osservare alcuni degli insetti più spettacolari provenienti dalle collezioni del Museo. Orari: da martedì a domenica ore 10.00-18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Chiuso Pasqua e 1° maggio. Fino al 30 giugno 2024. L'accesso alla mostra è compreso nel biglietto d'ingresso del Museo Kosmos. www.museokosmos.eu

Snowboard e Freestyle Mondiali Junior a Livigno

Mondiali Junior Snowboard e Freestyle a Livigno “Vivi l'anteprima Olimpica!” Dal 22 al 30 marzo lo snowpark Mottolino accoglie i giovani campioni di Big Air e Slopestyle, offrendo uno spettacolo avvincente e un assaggio delle emozioni che regaleranno i Giochi Olimpici del 2026. Due le gare: Slopestyle, dal 23 al 26 marzo Big Air, dal 27 al 30 marzo. Cerimonia di apertura in centro al paese domenica 24 marzo con tutti gli atleti: alle ore 18:00 partirà la sfilata delle 25 nazioni partecipanti, accompagnate dalle istituzioni e dai ragazzi di Livigno. Qui il programma completo.

Una notte con Peppino Impastato

Per Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie a Busto Arsizio sabato 23 marzo è in programma lo spettacolo teatrale “Amore non ne avremo. Una notte con Peppino Impastato” scritto e interpretato da Carlo Albè. L’opera riporta alla notte dell’8 maggio 1978: Glauco, giornalista romano, ripassa ad alta voce l’intervista che l’indomani farà a Peppino Impastato. Tra sogni inquieti si domanda cosa starà facendo quella notte il giovane attivista contro la mafia. Ancora non sa che quella sarà la sua ultima notte. L’appuntamento è alle ore 18.30 alla “Sala Verdi” di via Pozzi, 7 a Busto Arsizio. Contributo artistico di 5 euro.

Fiera del disco

Sabato 23 e domenica 24 marzo torna la Fiera del Disco di Varese, 44° Edizione. La manifestazione ospitata all’Unahotels (viale Francesco Albani, 73, Varese) prevede interventi musicali, presentazioni di dischi e libri, oltre al mercatino per cultori e appassionati. Ingresso libero

Festa al Castello Visconti di Somma Lombardo

Domenica 24 marzo torna l’appuntamento con la Festa al Castello Visconti di Somma Lombardo (Piazza Scipione Publio Cornelio), mostra mercato di artigianato e sapori, tra natura, cultura, laboratori creativi per adulti e attività ludiche per i più piccoli. Il percorso di visita si snoderà all’interno del Castello e nel suo meraviglioso parco, dove oltre ai tanti selezionati artigiani italiani, sono in programma attività e iniziative per i bambini, l’angolo del gusto. L’occasione da il via alla stagione delle visite guidate dalle 10 alle 18, con ultimo accesso alle ore 17, solo su prenotazione, al numero 3667507462 o scrivendo a castellovisconti@libero.it.