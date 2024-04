Cosa fare a Milano e in Lombardia il 26, 27 e 28 aprile: sagre, festival e trekking urbano

Milano, 25 aprile 2024 – Per chi per il ponte del 25 Aprile resta in città non mancano occasioni per trascorrere il tempo libero e divertirsi tra cultura, natura e divertimento. Tanti appuntamenti in programma in Lombardia dal Festival del social walking a Milano un invito a fare delle lunghe e rigeneranti camminate, al mercato dei fiori a Mantova, alla musica in alta quota a Livigno. Mostre, fiere, shopping solidale e laboratori per i più piccoli, c'è qualcosa per tutti. Senza dimenticare che domenica a Milano c’è anche la festa dell’Inter.

Dall'Impressionismo a Piero della Francesca

Tra le mostre da vedere in questo lungo weekend c’è quella dedicata ad Auguste Renoir e Paul Cézanne in occasione dei 150 anni dell’impressionismo a Palazzo Reale. Imperdibile, al Poldi Pezzoli, il Polittico Agostiniano di Piero della Francesca, originariamente diviso e disperso tra diverse collezioni museali internazionali, ora eccezionalmente riunito ora è riunito dopo oltre 500 anni. Un'occasione unica per immergersi nella storia dell'arte. Venerdì 27 aprile è in programma la visita guidata “Inventare un polittico”.

Avventure al museo per i più piccoli

Dal 25 al 28 aprile, il Museo della Scienza e della Tecnologia è aperto con proposte per adulti e bambini dalle 9.30 alle 18.30. Ci sono tanti laboratori divertenti per i più piccoli, come quelli per fare bolle di sapone o costruire piccoli robot. Per i ragazzi di 11 anni c'è una missione speciale su Base Marte. In programma anche visite guidate per adulti e bambini alle Gallerie Leonardo, ai trasporti ferroviari e aeronavali. Domenica 28 aprile c'è una visita guidata speciale chiamata "Collezioni di studio" dove si possono scoprire la Tenda Rossa, decisiva per la spedizione artica del Dirigibile Italia del 1928, dopo il suo complesso restauro, e molti oggetti interessanti come la Vespa e la Lambretta Siluro.

Il Teatro Bruno Munari (via Giovanni Bovio, 5 Milano) sabato 27 (17:00 – 18:00) e domenica 28 aprile (10:00 – 11:00) propone “Storie nel nido”: incontri in Sala Teatranti di promozione del libro e della lettura per la prima infanzia dai 2 ai 5 anni.

Mentre all'Acquario Civico (viale Gadio, 2 Milano) domenica 28 aprile, c'è il laboratorio creativo "Un mare di forme" per famiglie con bambini da 3 a 6 anni. Dopo aver esplorato stelle marine e conchiglie, si gioca con la pasta modellabile.

Vintage e shopping solidale

Dal 26 al 28 aprile alla Fabbrica del Vapore (dalle 10 alle 19), c'è lo "Spazio della solidarietà di primavera", un mercatino per fare shopping solidale e sostenere la Fondazione Exodus di Don Mazzi. Si possono trovare abbigliamento grandi firme, accessori, profumi e scarpe.

Domenica 28 aprile, torna il Mercatone dell'antiquariato sui Navigli da viale Gorizia al ponte di via Valenza, con bancarelle di mobili d'epoca, porcellane, stampe antiche, oggetti d'arte, collezionismo e molto altro.

Trekking urbano

Il Festival del Social walking sul mondo dei cammini e del viaggio a piedi si apre alla città di Milano con una sezione che precede il tradizionale appuntamento del Festival Village al Parco Nord Milano del 4 a 5 maggio. Dal 27 aprile al 2 maggio sono in programma incontri con autori di libri, un film, la mostra fotografica “Va’ Sentiero: 7.850 km a piedi per le montagne italiane” negli spazi della Cascina Centro Parco del Parco Nord e camminate per scoprire luoghi insoliti in 5 quartieri della città di Milano: Ortica, Porta Romana, Porta Venezia, Gorla, Bovisa. Qui il programma completo.

Vinili a Novegro

Vinile Expo a Novegro

Sabato 27 e domenica 28 aprile, Novegro ospita “Vinile Expo” la tradizionale mostra mercato dedicata ai vinili e ai dischi da collezione con la partecipazione di espositori italiani e stranieri. Un'occasione per trovare rarità e pezzi da collezione in un ambiente ricco di storia musicale.

Festa dell’Inter

Infine, la grande festa dell’Inter per la vittoria dello scudetto numero 20, un tour della squadra girerà su due autobus scoperti per le strade di Milano domenica 29, dopo la partita con il Torino, partenza alle 15.30 dallo stadio, l’arrivo in piazza Duomo è previsto dopo le 21.

Fiera dei Librai, ultimo fine settimana

Bergamo Fiera dei Librai

Prosegue fino all’1° maggio La 65^ edizione della Fiera dei Librai Bergamo, l'appuntamento con la fiera di settore più antica d'Italia in corso con lo slogan "Non vorrai più uscirne", immaginando la lettura come un labirinto che non fa paura. Il Sentierone di Bergamo è il palcoscenico della manifestazione, una grande libreria a cielo aperto, con uno spazio incontri dedicato alle presentazioni editoriali. La fiera è organizzata da Promozioni Confesercenti, Sindacato italiano librai (Sil) e dalle librerie indipendenti aderenti a Liber - Associazione librai bergamaschi: Libreria Arnoldi, Cartolibreria Nani, Libreria Palomar, Il Parnaso libri&natura, Punto a capo libri, che in questa edizione fanno guide d'eccezione tra le nuove uscite, i grandi classici e le presentazioni. Qui il programma completo.

Workshop: Falegnameria per bambini

Sabato 27 e domenica 28 aprile Arte factum, laboratorio di mestieri ad Alzano Lombardo (Bergamo) organizza due iniziative per piccoli gruppi di bambini e ragazzi. Sabato il corso di falegnameria per bambini, un’occasione per i più piccoli di scoprire il mondo del legno attraverso un primo approccio a quelle che sono le basi di questa antica arte. Tre ore dalle 15:00 alle 18:00 per bambini dai 6 agli 11 anni. Non servono conoscenze specifiche, conduce Pierangelo Munno, artigiano del legno, diplomato alla scuola di Arti e Mestieri. Mentre domenica dalle 9 alle 12 tocca a disegno e matita, da 14 anni in su. Il costo è di 30 euro.

Thai Chi e Qi Gong, lezioni aperte

Sabato 27 aprile si celebra la Giornata mondiale del Tai Chi Chuan e del Qi Gong (World Tai Chi Day), un evento che promuove le due discipline come strumenti di salute e benessere. LaFonte di Bergamo partecipa alla grande “onda” di iniziative che parte dalla Nuova Zelanda per finire, seguendo i fusi orari, alle Hawaii, toccando più di 80 Paesi. La scuola propone due lezioni aperte gratuite che permetteranno a tutti di praticare esercizi e sequenze con l’insegnante Carlo Leale. Al mattino di sabato, dalle 10 alle 12, l’incontro è al parco Turani (quartiere Redona) a Bergamo, il pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, al parco Montecchio di Alzano Lombardo.

Salò Botanica

Dal 27 aprile al 1° maggio, il lungolago Zanardelli di Salò torna a rivestirsi di fiori e allestimenti verdi con "Salò Botanica", tradizionale mostra-mercato che attrae ogni anno migliaia di visitatori con esposizione di prodotti biologici e naturali e realizzazioni di artigianato ecologico. Durante l’evento, negli spazi allestiti a verde dagli espositori provenienti da tutta Italia, dalle 10 alle 22 si potranno ammirare esemplari anche rari di cactacee, liliacee, sempreverdi e bulbo e acquistare piante e fiori di ogni tipo. Salò, primo comune della Riviera dei Limoni sulla sponda bresciana a sud-ovest del Lago di Garda, nel 2018 ha ricevuto il riconosciuto tra le eccellenze di “100 Mete d’Italia”. Dalle 10 alle 22.

Festival delle Mongolfiere

Dal 25 al 28 aprile il Campo sportivo di via Montegrappa a Travagliato (Brescia) ospita il Festival delle Mongolfiere, manifestazione itinerante che propone, oltre allo spettacolo delle mongolfiere, eventi sportivi e artistici per tutte le età. L'appuntamento, che fa parte di una rassegna itinerante, si incastonerà nelle iniziative della 40ª edizione di Travagliato Cavalli. Orario dalle 9 alle 23 (fino alle 19 domenica 28 aprile). Biglietto intero 12 euro, 9 ridotto. Dopo le ore 19.00 biglietto 6 euro.

Lake Como Wine Festival

Fino all’1 maggio prosegue Lake Como Wine Festival da piazza Cavour a piazza Verdi. Degustazioni di vini e prodotti tipici di più di 50 aziende provenienti da tutta Italia, direttamente nel cuore della città. Brunello all’Aglianico, Prosecco al Franciacorta, dai grandi formaggi delle valli piemontesi ai formaggi dei monti lariani, dalla Bresaola al salame, dall’olio d’oliva all’aceto balsamico, dal miele alle marmellate, dal patè di olive alle conserve di verdure, dalle nocciole di Langa, al tartufo di Norcia; dal cioccolato della Serenissima agli arancini di Sicilia ce n’è per tutti i gusti.

Passeggiata tra lettura e natura

Nell'ambito della terza edizione del Lake Como Walking Festival dal titolo "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", l'associazione Sentiero dei Sogni, organizza domenica 28 aprile la passeggiata creativa Blevio, Manzoni e il Sasso del Lupo. Sulle orme di Plinio e Stoppani. Il ritrovo alle ore 14.30 di al Municipio di Blevio, in via Caronti 54. Attraverso un percorso ad anello di circa 4,5 km su acciottolato, strada sterrata e sentiero, con un dislivello di circa 300 metri, si attraverseranno le cinque frazioni di Blevio (Sorto, Mezzovico, Meggianico, Cazzanore e Sopravilla). Rinfresco a cura della Pro Loco di Blevio. Iscrizioni qui.

Calici tra le mura

Torna dal 25 al 27 aprile alle Fiere dell’Adda di Pizzighettone (Cremona) “Calici tra le Mura”, seconda edizione. Presenti 100 produttori, 800 etichette, degustazioni e vendita nella tre giorni che celebra la cultura, la tradizione e l'innovazione nel mondo del vino. Si potrà interagire direttamente con i produttori e scoprire le ultime tendenze nel mondo vitivinicolo. A questo si aggiunge una selezione di produttori gastronomici, un’area street food e un mini club per i più piccoli. Biglietto intero 7 euro, gratuito minori di 14 anni.

Wow Festival sul lago

Degustazioni, street food dall’Italia e dal mondo con una vista panoramica mozzafiato e instagrammabile: sul Lungolago di Lecco torna WOW Festival – Walk of Wine l'evento che dal 25 al 28 aprile celebra il buon vino e il buon cibo, una tappa imperdibile per gli appassionati della cultura enogastronomica. Intrattenimento musicale, DJ Set, artisti locali e cover band fanno da cornice. Non solo vino. Tra una degustazione e l’altra si potranno assaggiare i migliori streetfood, dall’Italia. Ticket degustativo a partire da 12 euro.

Concerto di chitarra

Continua la Stagione Internazionale di Chitarra Classica 2024 a Lodi. Domenica 28 aprile alle ore 17 sempre nell'Aula Magna del liceo Pietro Verri si esibirà sul palco salirà Renata Arlotti. La giovane artista inizia lo studio della chitarra classica a Sassari per poi proseguire a Milano sotto la guida del celebre concertista Lorenzo Micheli. Prosegue gli studi al Conservatoire de la Vallée d’Aoste, infine le viene assegnata una borsa di studio dalla Fondazione Istituto Musicale, come miglior diplomata del suo anno. Si perfeziona al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Pochi mesi dopo, Renata viene ammessa alla prestigiosa Royal Academy of Music di Londra, dove consegue un secondo Master. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Mantova Fiorita

Torna nella città dei Gonzaga, Mantova Fiorita, mostra mercato florovivaistica con tanti fiori, piante, installazioni e laboratori in programma per il 27 e 28 aprile. Nel centro storico di Mantova dalle 9 alle 20 espositori da tutta Italia ricreeranno suggestive scenografie multicolori con piante e fioriture stagionali, piante grasse in fiore, aromatiche e officinali, rose, ortensie, nemesie, orchidee, crocus e tantissime altre varietà di fiori per il terrazzo, balconi e giardini, tutte da scoprire. Visitare Mantova in questa due giorni sarà come immergersi in un grande giardino allestito con decorazioni e installazioni un vero piacere per gli occhi e l’anima.

Pic Nic d'Italia al Parco

Dal 24 aprile al 1° maggio, il Parco di Monza (viale Mirabello) ospita la 7ª edizione del Pic Nic d'Italia, evento dedicato allo street food e all’intrattenimento. Otto giorni all'insegna del cibo di strada, della convivialità e del divertimento. Un viaggio gastronomico con specialità nazionali e internazionali con i migliori street chef, con i loro piatti dolci e salati, da gustare in un'area tavoli coperta. Ogni giorno a rotazione per i più piccoli spettacoli di magia, ballon art, baby dance, laboratori e giochi in legno. In programma venerdì 26 uno Spettacolo di ballon art alle 18:30 e musica dal vivo con "Voglio Tornare negli Anni 90’" alle 22:00. Mentre sabato c’è il Laboratorio di aquiloni alle 15:00, Leo Mas Show di cabaret e trasformismo alle 20:00 e Silent Disco alle 22:00. Domenica 28 aprile si terrà invece il 3° Raduno Cosplay Lombardia con gara, premi e sfilata. Ingresso gratuito.

Sagra dell’asparago rosa

La Sagra dell’asparago rosa di Mezzago (Monza e Brianza), dal 2023 insignita del titolo di Sagra di Qualità da UNPLI, torna dal 27 aprile al 19 maggio 2024, celebrando la sua 64ª edizione ospitata nella splendida cornice di Palazzo Archinti (Piazza Libertà 4 Mezzago). Il ristorante della sagra, aperto da giovedì a domenica, offre una varietà di eventi collaterali, concerti, performance artistiche e laboratori. Gli orari variano dai giovedì alle domeniche, con prenotazione anticipata obbligatoria al sito della Pro Loco di Mezzago o al numero 351 8108809. Durante la sagra, sono previste serate di musica, eventi artistici e culturali, intrattenimento e sport , iniziative per far conoscere le prelibatezze locali. Il 19 maggio, giornata clou con eventi dall’alba al tramonto.

Forest Bathing al Bosco Grande

Sabato 27 aprile dalle 9.15 alle 17.00 alla Cascina Bosco Grande (Strada Bosco Grande 1, Pavia) una giornata dedicata ai bagni di foresta, per ritrovare il piacere di rallentare, fermarsi, contemplare e meravigliarci di ciò che ci circonda. Operatori qualificati accompagneranno i partecipanti in passeggiate non impegnative in ambienti boschivi facilmente accessibili, dove pratiche di rilassamento e di risveglio sensoriale, osservazione, interazione con gli alberi, camminate consapevoli, esercizi di respirazione, giochi e molto altro. Una iniziativa cura dell'Associazione Amici dei Boschi. Informazioni ai numeri: 3381656072; 340 6757614

Snowland music festival

A Livigno torna Snowland music festival, l’evento che unisce le vibrazioni della musica all’energia della montagna. Da giovedì 25 a sabato 27 aprile, in località Passo Eira a 2208 metri di quota, a bordo delle piste da sci, tra tramonti e panorami, si esibiranno alcuni tra i più apprezzati artisti di musica elettronica e hip hop, sia del panorama italiano sia internazionale. Tra i nomi annunciati: Alok, Articolo 31, Deborah De Luca, Maddix e Nervo.

Premio a Raina Kabaivanska

A Palazzo Estense di Varese, domenica 28 aprile 2024, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, una delle più grandi cantanti della storia dell’opera, Raina Kabaivanska, sarà insignita del Premio “Città di Varese”, riconoscimento istituito nel 1981 dall’Associazione Amici della Lirica, in collaborazione con il Comune di Varese, la Fondazione Comunitaria del Varesotto e la Fondazione Cariplo. Per l’occasione si terrà un concerto eseguito da due allievi della celebre cantante bulgara: il soprano Iolanda Massimo e il tenore Giuseppe Infantino, accompagnati al pianoforte dal M° Marco Cadario. Durante il concerto verranno eseguite delle rare composizioni da camera e i brani più celebri delle opere di Giacomo Puccini, per il centenario dalla sua morte. Ingresso 20 euro, gratuito per i giovani fino a 20 anni.