Giornata lombarda delle Montagne, 6 progetti per giovani e famiglie: dove e quando

Brescia, 2 luglio 2025 – In vista della Giornata lombarda delle Montagne che sarà celebrata domenica 6 luglio, il Consiglio regionale della Lombardia lancia anche quest’anno una serie di iniziative rivolte a giovani e famiglie con l'obiettivo di promuovere e incentivare la conoscenza e la fruibilità del patrimonio montano regionale.

In tutto sei i progetti approvati dall'ufficio di presidenza del Pirellone, nell'ambito della 'legge per le montagne di Lombardia', in collaborazione con associazioni che offrono programmi volti a valorizzare le esperienze dei giovani nei rifugi alpini lombardi, con un'attenzione anche per le persone più fragili.

“La montagna è fatica, ma non solo – spiega il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani-. Si possono costruire relazioni concrete, riscoprire la natura, i territori e le identità dei territori delle montagne lombarde. I progetti che presentiamo oggi, come ogni anno, grazie alla legge della montagna, sono realizzati con associazioni che vogliono investire e promuovere quanto è bello stare in montagna”.

In montagna, inoltre, "vi sono territori inesplorati, racconti che forse non sono conosciuti ai più ed è quindi importante riscoprire questi luoghi, così importanti per il turismo lombardo”. Con questi progetti, infine, “l'obiettivo che ci poniamo è dare valore alle montagne lombarde attraverso le persone”.

Ogni anno la legge regionale può destinare circa 60mila euro a progetti di questo tipo, ma, rivela Romani, “quest'anno, nell'ultima sessione di bilancio, il Consiglio regionale, attraverso un'azione sinergica da parte di tutte le forze politiche, è arrivato a destinare il doppio delle risorse, trovando il favore di tutta l'Aula. Una cosa davvero molto importante”.

“Regione Lombardia – afferma Giacomo Zamperini presidente della commissione speciale Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine - vuole bene alle montagne e non le considera soltanto come dei Luna Park. L'idea è di valorizzarle, impedirne lo spopolamento e, soprattutto, restituire alla montagna il rispetto che merita”. Per questo, “abbiamo deciso di premiare i territori montani, che compongono il 40% del territorio regionale, attraverso una giornata speciale dedicata alle montagne. E in questa giornata abbiamo voluto dare sostegno a delle progettualità importanti che sono arrivate dal mondo del Cai, da Uncem e dal mondo delle associazioni che vogliono riportare alla montagna l'attenzione che merita. Si tratta di iniziative di tipo sociale e solidale, che si traducono in esperienze che possano lasciare qualcosa nel cuore, soprattutto per le generazioni più giovani e per le loro famiglie”.

“Questa iniziativa – commenta infine Jacopo Scandella, consigliere regionale del Pd e segretario dell'ufficio di presidenza - nel corso degli anni ha dimostrato la sua bontà. Ed è per questo che ogni anno cerchiamo di trovare risorse in più per finanziare sempre più progetti”. Del resto, “credo sia bello lanciare dei segni e provare a portare persone che, diversamente, non avrebbero vissuto, conosciuto, sperimentato di persona la montagna". Il valore di questi progetti sta proprio qui, non soltanto per l'esperienza che si vive, ma anche perché l'obiettivo è quello di allargare 'la squadra dei montagnisti', cioè la platea di persone che amano la montagna e si rendono conto di quanto la montagna abbia bisogno di un'attenzione particolare”. Perché “è dalla conoscenza diretta, dall'esperienza di un giorno o più giorni, dalla vita in questi contesti fenomenali e bellissimi, che può nascere una figura d'interesse per la montagna a tutto tondo, con un'attenzione per tutto ciò che serve alla montagna per continuare a vivere”.

'Legge montagne di Lombardia'

Tra le associazioni coinvolte nel progetto, l'associazione Montagna Italia (Bergamo), che ha presentato il 'Festival delle Alpi di Lombardia 2025', in programma dal 4 al 6 luglio presso il Rifugio Elena Tironi, in località Valgrigna a Esine (Bs) e presso la Sala Galmozzi di Bergamo. Il programma prevede escursioni guidate, visite in malga, un concerto e la proiezione di film e documentari in tema di speleologia e alpinismo.

L'Associazione nazionale Alpini-Sezione di Bergamo, invece, ha presentato 'Giovani in cammino con la montagna', una iniziativa per avvicinare i giovani e i loro genitori e/o insegnanti ai luoghi della prima e della seconda guerra mondiale tra le montagne di Lombardia e per promuovere la sostenibilità ambientale, sociale, culturale, economica e turistica delle montagne lombarde, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu.

Il Club Alpino Italiano-Sezione di Brescia partecipa con 'Il ghiacciaio in città: dalla montagna al rubinetto', un progetto che sarà articolato lungo l'estate in cinque tappe distinte che, a partire dal primo weekend di luglio, coinvolgeranno quasi tremila persone tra la Valcamonica, il rifugio Garibaldi e la città di Brescia. Obiettivo, approfondire il tema della gestione sostenibile della risorsa idrica del ghiacciaio dell'Adamello, con giornate in montagna, seminari, workshop e approfondimenti scientifici.

Sempre per il Cai, la Sezione di Lecco ha presentato il progetto 'Tre giorni in montagna con il gruppo Montagna terapia', che prevede il coinvolgimento in attività escursionistiche di ospiti della Cra-Comunità riabilitativa ad alta specializzazione di Bellano, ai quali si aggiungono alcuni pazienti del centro psicosociale del'Asst di Lecco: l'iniziativa si terrà dal 9 all'11 luglio in Valmalenco (So), nella zona delle dighe di Campomoro e Gera, nell'area Bernina e Pizzo Scalino, con pernottamento di due notti al rifugio Bignami.

Il Comitato regionale del Cai, infine, ha presentato il progetto 'Famiglie e giovani in montagna', per far vivere l'esperienza in rifugio e di incentivare la frequentazione di sentieri, rifugi e malghe delle montagne di Lombardia, nella stagione estiva, da parte di famiglie residenti in Lombardia.

Ultima, ma non ultima, Uncem Lombardia che ha presentato 'Dalla montagna al futuro: sostenibilità e tradizione nell'agricoltura', un progetto che si terrà presso alcuni alpeggi in provincia di Sondrio con convegni e momenti formativi sulla gestione dei pascoli e sull'importanza dell'agricoltura di montagna intesa come risorsa economica, custode della biodiversità e del paesaggio.