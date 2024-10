BergamoScienza, va in scena ‘Zucchero & Co’: laboratorio ludico educativo per un domani più sostenibile

Bergamo, 1 ottobre 2024 – "Zucchero & Co - L'impronta della dolcezza", lo speciale laboratorio ludico-educativo di divulgazione scientifica firmato Eridania, sbarca a BergamoScienza. Sarà un coinvolgente viaggio attraverso gli elementi nutritivi, con particolare attenzione allo zucchero in tutte le sue forme, per comprenderne le origini e peculiarità, sfatarne i falsi miti e imparare come inserirlo in un'alimentazione quanto più equilibrata e bilanciata.

Dopo il debutto dello scorso anno al Festival della Scienza di Genova dove l'iniziativa ha coinvolto oltre 1.700 partecipanti, l'attività verrà presentata fino al 13 ottobre presso il BergamoScienceCenter, sede di BergamoScienza (Viale Papa Giovanni XXIII, 57 - 24121 Bergamo). La partecipazione è gratuita; la prenotazione è obbligatoria per gruppi e classi, ma consigliata per tutti i visitatori, effettuabile sul sito internet.

L'iniziativa si inserisce nell'impegno di Eridania per contribuire un domani più sostenibile. Lo sapevate che anche gli zuccheri sono carboidrati come quelli contenuti nel pane o nella pasta? Ma allora quante diverse tipologie di zucchero esistono? Basta un piccolo cambiamento nella struttura molecolare ed ecco che si passa, ad esempio, dal glucosio al fruttosio e a una diversa funzione metabolica. E allora che cosa rende speciale il saccarosio, lo zucchero alimentare più comune? Sono queste alcune delle tematiche che verranno affrontate a “Zucchero & Co – L’impronta della dolcezza”.

Tra schede didattiche, esperienze sensoriali, esperimenti di fisica e divertenti quiz, bambini, studenti e appassionati di ogni età potranno scoprire gli aneddoti e le curiosità che caratterizzano questo dolcissimo ingrediente, imparando quali siano le tecniche di produzione e come inserirlo in una dieta corretta. Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa, infatti, vi è quello di imparare a distinguere fake news e notizie attendibili, così da capire quale sia la via migliore per scegliere un’alimentazione quanto più equilibrata e bilanciata, senza rinunciare a un pizzico di dolcezza.

“Dopo le belle esperienze al Festival della Scienza di Genova e alle Settimane della Scienza di Torino, siamo felici di riproporre l’iniziativa nell’ambito di un’importante e prestigiosa manifestazione come BergamoScienza – ha dichiarato Alessio Bruschetta, AD di Eridania Italia – L’impegno che, come azienda, ci assumiamo nel campo dell’alimentazione responsabile parte anche dalla vicinanza ai consumatori: questo genere di attività a carattere ludico-educativo ci consente di sensibilizzare un pubblico vario e di ogni età attraverso un’azione di divulgazione scientifica in grado di dare basi strutturate alle scelte di consumo. I consumatori sono sempre più attenti e ricercano maggiori informazioni sul prodotto da acquistare, a maggior ragione se questo finirà sulle loro tavole. È perciò fondamentale informarli adeguatamente, accompagnandoli e aiutandoli a distinguere le fake news dalle notizie vere e attendibili”.

Eridania si prende cura del futuro: per l’anno scolastico 2024/25 torna il programma “A scuola di dolcezza”, attività educativa all’interno delle scuole primarie.