A Leolandia debutta Daisy Dot: è lei la nuova stella della baby dance

Capriate San Gervasio (Bergamo) – A Leolandia sono due i pilastri del divertimento, per i piccoli visitatori: le attrazioni e gli spettacoli musicali. E su questo secondo punto, c'è una bella novità: il debutto, sabato 20 luglio, di Daisy Dot, la nuova stella della baby-dance che aiuta i piccoli a familiarizzare con l’inglese, tra un passo di danza e l’altro. Nelle sue allegre filastrocche, infatti, numeri, lettere dell’alfabeto, nomi degli animali e dei giocattoli diventano il pretesto per insegnare ai bambini le parole chiave della lingua più diffusa al mondo.

L’evento

Nel suo evento d’esordio a Leolandia, Daisy Dot si esibirà due volte sul palco all’aperto di fronte alla Minitalia, cantando i suoi singoli di maggior successo, come “Chi chi boo!”, “Playing with the animals” e il tormentone “Hickory dickory dock”, la canzone dell’orologio che, da sola, vanta già 1,4 milioni di riproduzioni sul web. Dopo aver cantato e ballato, i bambini potranno incontrare Daisy Dot di persona, per scattare una foto ricordo sul palco.

Chi è Daisy Dot

Scozzese di origine, laureata in recitazione a Edimburgo, una grande passione per la musica e i bambini, Daisy Dot è protagonista di un canale YouTube che in poco più di due anni conta già una cinquantina di video e milioni di visualizzazioni, anche grazie alle collaborazioni con Lucilla, La Brigata Canterina e gli altri personaggi della scuderia di Alman Kids, leader internazionale nella creazione di contenuti per bambini.

Draghi contro il caldo

Con l’arrivo delle prime ondate di caldo, si anima anche la nuova area Draghi e Leggende, popolata da 10 draghi, pronti a rinfrescare le giornate degli ospiti con spruzzi, giochi d’acqua e nuvole di vapore. Ogni drago è protagonista di una leggenda che si intreccia con le giostre più famose del parco: l'ultimo arrivato è Idra, un gigantesco esemplare di 55 quintali per 18 metri di lunghezza e 6.5 metri di altezza, con 7 teste che soffiano sulla zattera di Scilla e Cariddi, una delle attrazioni più frequentate di Leolandia. Di fronte a Idra, il Drago Marino sorveglia i bambini mentre si divertono tra scivoli, giochi e zampilli in un’area acquatica di 350 metri quadri, mentre l’imponente Argo, planato sulla torre di rocca Mediterranea, protegge Leolandia e i suoi ospiti dai pericoli del mondo esterno a suon di nuvole di fumo e potenti ruggiti.

Una scuola guida molto speciale

Spazio poi ad auto e motori, con un occhio di riguardo verso la costruzione di un domani migliore, grazie a Scuola Guida Futuro, la prima attrazione in Italia dedicata alla mobilità sostenibile all’interno di un parco a tema per bambini: un divertente circuito attraverso i mondi e i personaggi di Leolandia, da percorrere a bordo di colorate e-car.