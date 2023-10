Week-end del 6, 7 e 8 ottobre 2023: teatro, musica e danza. Cosa fare a Bergamo e provincia

Bergamo, 6 ottobre 2023 – Da sabato 7 ottobre Donizetti Studio, presenta “Canto Famigliare”, uno spazio sonoro creativo in cui le famiglie con bambini da 1 a 8 anni, possono coltivare la sensibilità musicale, la fiducia, l’autostima e le espressioni delle emozioni. Incontri singoli per coppia genitore/i bambino da 1 a 2 anni: sabato 7ottobre dalle ore 11.00 alle 12.00. Si parte con “Ricreazioni” : le coppie composte da un genitore e un figlio dai 6 a 9 anni sono invitate a mettersi in gioco nelle due ore a disposizione per intrecciare gestualità e pensieri, per danzare e scrivere poesie alla ricerca di una relazione complice, in programma domenica 8 ottobre, dalle 10 alle 12.

Al Teatro di Loreto, domenica 8 ottobre, alle ore 16.30 arriva uno degli ultimi lavori della Compagnia Pandemonium Teatro, firmato Tiziano Manzini e dedicato a famiglie e bambini dai 3 anni “E io ci gioco, giocattoli per tutti” , con Giulia Manzini, uno spassoso e ironico gioco teatrale sui giocattoli e sulla loro capacità di aiutare bambine e bambini a diventare intelligenti, ingegnosi, acuti e liberi di pensare.

ABC Allegra Brigata Cinematica propone, invece, un nuovo ciclo di sessioni per Play Jam, il progetto site specific di danza rivolto ai bambini dagli 1 ai 3 anni e ai loro genitori, all’interno degli spazi dell’ex ateneo di Città Alta, a Bergamo. Un primo ciclo di appuntamenti per sabato 7 e domenica 8 ottobre, con la presenza di Makiko Ito, Direttrice artistica di Wonderland Collectief dei Paesi Bassi.

In valle Seriana, in provincia di Bergamo, calcio, cabaret e solidarietà. Al campo a sette di Onore sabato 7 ottobre, alle ore 16.30 si svolgerà la partita di calcio tra l’associazione Family, gli Insuperabili e la Nazionale Italiana Comici. Alle 20.45, al Teatro Mons. Tomasini, a Clusone si terrà una serata all’insegna del divertimento con lo spettacolo “Speciale diversamente comico” , con la presenza dei comici di Zelig e Colorado.

Ad Ardesio, in alta Valle Seriana, l’appuntamento è con “Ardesio RiBlocca”, la sesta edizione dell’evento street boulder , arrampicate fra palazzi, abitazioni e monumenti, organizzato da Proloco Ardesio e Casot Climbing Ardesio, in programma sabato 7 ottobre dalle ore 10, nel centro storico del paese.

I Legnanesi tornano a Parre, in provincia di Bergamo, sabato 7 ottobre alle ore 21, presso il Pala Don Bosco dell’oratorio, con lo spettacolo ”I sogni”.