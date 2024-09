Pumpkin Patch Tulipania, torna la più grande raccolta di zucche in Lombardia: dove, quando ed eventi

Bergamo, 16 settembre 2024 – L’autunno è ormai alle porte: se il clima degli ultimi giorni ci ha già fatto assaporare la stagione in arrivo, sul calendario manca davvero pochissimo. Per l’occasione, riapre Pumpkin Patch Tulipania, la più grande raccolta di zucche in Lombardia che ha portato in Italia il fascino autentico del Pumpkin Patch in stile americano.

Situato a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, il campo si trova a soli 15 minuti dal capoluogo e 35 minuti dalla Brianza e Milano (uscita Capriate, autostrada A4). Quì, oltre alla raccolta delle zucche decorative e alimentari, i visitatori potranno godere delle ultime giornate tiepide e soleggiate in un contesto bucolico, con numerose attività per i più piccoli e una vasta gamma di opzioni culinarie. Appuntamento dal 20 settembre al 10 novembre.

Per l’occasione, il giardino delle zucche di Tulipania si trasforma in un magico giardino dedicato all'autunno e ad Halloween. Sarà quindi possibile immergersi nella tradizione americana del Pumpkin Patch, raccogliendo personalmente le zucche preferite tra spaventapasseri, ragni giganti e il calore dei sorrisi accoglienti. Gli esperti di Tulipania saranno presenti per guidarvi nella scelta e offrirvi consigli per vivere un'esperienza completa.

Uno degli elementi più apprezzati sono le Tulicariole, ormai diventate un simbolo dell'esperienza. I visitatori potranno utilizzare queste simpatiche carriole per trasportare le zucche scelte nel campo, rendendo il momento della raccolta ancora più divertente e memorabile.

Pumpkin Patch Tulipania, la più grande raccolta di zucche in Lombardia è a Terno d'Isola in provincia di Bergamo (Foto Facebook Tulipania)

Non solo, anche quest'anno, Tulipania introduce una serie di nuove attività per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente. Tra queste, ci sono l'area Tuli-cariche e Tuli-scarichi, dove i bambini possono cimentarsi nel trasporto delle zucche, e l'area Tuli-olimpiadi, dove si organizzano gare di carriole. assolutamente da non perdere la Caccia alle Tuli-favole di Halloween, un'avventura interattiva per scoprire tutte le leggende di Tulipania, parte dell'iniziativa "Tulipania a sostegno della lettura". Solo i più astuti che troveranno tutte le storie potranno vincere uno speciale premio.

Ma c’è di più: il labirinto di mais. Con amici e familiari sarà possibile viaggiare attraverso un intricato percorso di steli di mais alti, risolvendo enigmi e seguendo indizi divertenti. Con risate, misteri da svelare e l'emozione di trovare la strada giusta, questa esperienza catturerà i visitatori in un'avventura unica.

Inoltre, c’è la possibilità di scoprire il meraviglioso mondo delle api nel laboratorio di apicoltura. Sia grandi che piccini avranno l'opportunità di indossare abiti da apicoltore e immergersi nell'attività apistica direttamente sul campo. Osservate le api al lavoro, imparate sulla loro vita e ruolo nell'ecosistema, e partecipate alla raccolta del miele. Con laboratori creativi, sessioni didattiche interattive e la creazione di candele di cera d'ape, questa esperienza vi lascerà affascinati dalla magia delle api e dalla bellezza della natura. Un'occasione unica per connettersi con la natura e scoprire l'importanza delle api per il nostro pianeta.

Infine, spazio per un aperitivo o un pic nic tra le zucche. E chi vorrà, potrà acquistare i prodotti dell'azienda agricola, come il miele, confetture, oli essenziali e tanto altro ancora, tutti prodotti con la massima cura e attenzione per la qualità.