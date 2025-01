BergamoAntiquaria, in Fiera l’Italian Fine Art

Bergamo, 14 febbraio – La città di Bergamo ha dato il via al 2025 del panorama fieristico d’arte in Italia con la doppia rassegna BAF - Bergamo Arte Fiera, dedicata all’arte moderna e contemporanea già conclusa nel week del 10-12 gennaio con 84 gallerie, e IFA - Italian Fine Art, che si concentra sull’arte antica e l’alto antiquariato, che prosegue fino al 19 gennaio nei padiglioni della Fiera di Bergamo, estesi su 16.000 metri quadrati.

Italian Fine Art: un viaggio nell’arte antica e nell’alto antiquariato

IFA accoglie 97 espositori che portano in scena opere di straordinario valore storico e artistico, coprendo un arco temporale che va dal Quattrocento all’Ottocento. Gli spazi della fiera, connessi strategicamente alle principali infrastrutture di mobilità, si confermano una piattaforma ideale per galleristi, collezionisti e appassionati, offrendo un contesto che favorisce un contatto diretto con le opere e gli esperti del settore.

Novità e garanzie: il Vetting Committee

L’edizione 2025 introduce criteri più rigorosi nella selezione degli espositori e, per IFA, un Vetting Committee in collaborazione con FIMA (Federazione Italiana Mercanti d’Arte). Questo comitato di esperti garantisce l’autenticità delle opere esposte attraverso un’attenta valutazione preventiva, assicurando al pubblico un’esperienza di qualità.

Le installazioni ambientali, tra cui le sculture monumentali di Helidon Xhixha e le opere di Elvino Motti e Max Marra, si alternano a mostre personali come quelle dedicate a Giovanni Carnovali e Francesco Coghetti, protagonisti della pittura italiana dell’Ottocento.

Alcune opere esposte a Ifa 2025

Gli eventi:

Mercoledì 15 Gennaio 2025 ore 17.00 Inaugurazione Gemellaggio Artistico Bergamo / Venezia Palazzo della Provincia | Sala Viterbi Sergio Radici e Anny Lazzari Sabato 18 Gennaio ore 11.00 Giovanni Carnovali detto Il Piccio. Nei capolavori di un’importante collezione privata Giovanni Valagussa Storico dell’Arte Esposizioni & Mostre: Francesco Coghetti Dipinti, bozzetti e disegni inediti. Esposizione in stand a cura dell’antiquario Marco Fabio Apolloni

Giovanni Carnovali detto Il Piccio Nei capolavori di un’importante collezione privata

Helidon Xhixha “Elliptical Reflection” e “Lancio di Luce”

Elvino Motti Angeli e Demoni

Max Marra Alchimie di acqua, luce, colori, trasparenze

L’arte oltre la fiera: il legame tra Bergamo e Venezia

IFA esce dai confini della fiera con la mostra “10+ Modern Art”, un progetto che celebra il legame storico tra Bergamo e Venezia. Venti artisti contemporanei, dieci bergamaschi e dieci veneziani, espongono le loro opere in due sedi: dal 15 al 30 gennaio nella Sala Viterbi di Bergamo e dal 3 al 16 febbraio nella Chiesa di San Leonardo a Venezia.

Ifa a Bergamo, informazioni, orari e biglietti

IFA prosegue fino al 19 gennaio con orari differenziati: nei giorni feriali dalle 15 alle 19 e nei fine settimana dalle 10 alle 19. I biglietti, acquistabili online o in loco, prevedono tariffe ridotte per over 65 e gratuità per i minori di 12 anni. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale italianfineart.eu.