Week-end del 19, 20 e 21 aprile a Milano e in Lombardia: eventi, camminate, fiere e sagre

Milano, 18 aprile 2024 - Tanti gli eventi in programma nel weekend della Milano Design Week e del Salone del mobile, tra mostre, concerti, dj set notturni, camminate primaverili per tutte le età, sagre per immergersi nell’atmosfera autentica della vita locale, workshop e spettacoli. Ecco una selezione di eventi sparsi per la Regione da venerdì 19 a domenica 21 aprile senza dimenticare gli appuntamenti del Fuorisalone 2024, in questa Guida, trovate una scelta tra i più interessanti a partire domani 19 aprile da “Terrazza Il Giorno” apre ai lettori, un’occasione per parlerà di design quotidiano partendo dalla storia dei fuorisaloni.

Questo fine settimana, la Design Week e il Salone del Mobile invadono Milano con un ricchissimo programma di eventi a cui si aggiungono tante altre offerte culturali. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere in città.

Tanta musica venerdì alla Cascina Merlata Food Hub dove si terrà un dj set con SoloHit, a cura di Marco Manini e Caterina Piatti, che faranno rivivere le hit di tutti i tempi e generi. Sabato 20 aprile alla Cascina Torrette (via Quinto Cenni) alle ore 11 “Oltre la vista: un viaggio sonoro all’elogio dei sensi” a cura di Musica nell’Aria è un concerto che è anche un’esperienza sensoriale. Luca Garlaschelli musicista, contrabbasso e voce, insieme a Eugenia Canale al pianoforte eseguiranno brani sul tema della luce, buio ed eclissi, come “Blue moon”, “I'm Beginning to see the light” ed “Est of the sun”. Per vivere al meglio l’emozione del concerto, completamente al buio, portatevi da casa una benda nera per coprire gli occhi. L’ingresso è libero e gratuito. Prima o dopo il concerto è possibile fare la spesa al mercato agricolo in Piazza Cenni. Sempre alla Cascina Torrette sabato alle 21.30 sul palco si esibiranno quattro band emergenti: Tum, Mesoglea, Futura e Henna. Mentre alle 22:30 lo Spirit de Milan ospiterà la Holy Swing Night, contest dj dedicato allo swing, con un'ora di lezioni per principianti prima dell'evento. A fine serata, si vota il miglior ballerino, in presenza di ospiti come Big Mama e Dj Serj. Info e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

Non solo musica. Sabato 20 aprile, al Parco delle Cave, è in programma Walking Day Spring Edition, una giornata ludico-motoria non competitiva è aperta alle persone di tutte le età con le più svariate preparazioni atletiche, che punta a promuovere la camminata come pilastro della mobilità sostenibile. L’evento è organizzato da Opes Lombardia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, in collaborazione con Promo.S Ssd, società che promuove l’educazione al movimento. La partenza è prevista alle ore 10:00 con ritiro delle pettorine in via Cancano (all’ingresso del parco delle Cave).

Cini-Boeri-nella-Biblioteca-del-Parco-Foto-Gianluca-Di-Ioia-©-Triennale-Milano

Sabato 20 aprile, nella biblioteca del Parco Sempione, si tiene la mostra "Cini Boeri nella biblioteca del parco", organizzata da Triennale Milano e Archivio Cini Boeri. La mostra presenta l'opera della celebre progettista, tra cui la poltrona Bobo del 1967 e i bicchieri in cristallo utilizzati nel film Blade Runner. Saranno esposti anche progetti su rotelle, come il set di valigie per Franzi, e arredi "impacchettati" come gli Strips per Arflex.

Domenica 21 aprile, nuovo appuntamento con il Mercato di Solidando in via Santa Croce 15, una giornata dedicata alla canapa dalle 10.00 alle 17.00, organizzata da due aziende agricole, i Canapesi di Mezzago (MB) e Verdebionatura di Ardenno (SO), con l’esposizione di prodotti alimentari, articoli tessili e di abbigliamento e di manufatti ottenuti dagli scarti di lavorazione della canapa, con degustazione di vini rossi della Valpolicella e street food solidale.

Al Parco Sempione, sempre domenica dalle 16 alle 18 con ingresso gratuito da via Camoes, si svolge il Festival Fog con il tema "Improvvisazioni itineranti", che propone performance di danza site-specific in varie aree del parco, esplorando la relazione tra corpo, spazio e natura in un contesto urbano in evoluzione. Sarà fornito un link per accedere ai contenuti di realtà aumentata, portate lo smartphone completamente carico e gli auricolari.

Giocolandia a Novegro

Fuori città, per i più piccoli da venerdì 19 a domenica 21 aprile, il Parco Esposizioni di Novegro si anima con Giocolandia, un evento dedicato ai più piccoli, ricco di spettacoli interattivi, laboratori creativi e gonfiabili. I bambini potranno partecipare al battesimo della sella, farsi truccare e divertirsi con animazioni a tema fantasy, mentre sarà disponibile un'area pic nic per tutta la famiglia. Una parte del ricavato sarà devoluta all'associazione non profit "T'aiutiamo". Tra gli eventi in programma, ci saranno incontri con Andrea Giuliacci, che parlerà ai bambini dei cambiamenti climatici, e con campioni di pattinaggio su ghiaccio in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Biglietti da 14/20 euro, sconti per l'acquisto online.

Omar Pedrini in concerto

Il Teatro Nuovo Treviglio in piazza Garibaldi a Treviglio (Bergamo) ospita sabato 20 aprile alle 21.00 il concerto di Omar Pedrini, prima tappa del tour “Omar Pedrini 35, dai Timoria a oggi (goodbye rock n' roll)" che vuole festeggiare i 35 anni di carriera del cantautore. Con la Omar Pedrini Band, Pedrini proporrà un repertorio che attraversa la sua lunga carriera, dai giorni dei Timoria fino ai successi più recenti. E’ questo l'ultimo tour rock dell'artista bresciano prima di un nuovo disco che segnerà un cambiamento nel suo stile musicale. Sarà un'occasione per rivivere i brani più celebri, tratti da album come "Viaggio Senza Vento" e "2020 Speedball", fino ai più attuali come "Che Ci Vado a Fare a Londra" e "Sospeso". Accanto a Omar Pedrini, saliranno sul palco i membri della sua band, una vera e propria "rock family" che lo accompagna da oltre 12 anni nei suoi concerti, con musicisti che vanno dai 25 ai 56 anni.

La meraviglia del legno

Storie di design e passioni "La meraviglia del legno", è l’evento promosso da “Il Legno dalla Natura alle Cose”, Museo del Falegname Tino Sana e Fondazione Architetti Bergamo, in corso negli ampi spazi di Oriocenter (Bergamo) fino al 9 giugno. Diviso in diverse aree tematiche lungo i corridoi del centro commerciale, l'evento esalta la bellezza e la versatilità del legno. Una suggestiva esposizione a piano terra mostra le varie fasi di lavorazione del legno e la gestione sostenibile degli alberi. Al primo piano, una sezione presenta gli "Inediti in legno", con opere di architetti e designer bergamaschi dal 1945 al 2000. Un'altra area celebra le imprese del legno attraverso storie e oggetti splendidi. Nella food court, ci sono laboratori per ragazzi ispirati al percorso della Scuola del Legno e delle Tecnologie che nel giro di alcuni anni ricostruiranno interamente (a cominciare dall’ala) l’aereo in legno della prima guerra mondiale attualmente esposto al Museo del Falegname "Tino Sana”. Inoltre, il 3 maggio all’UCI Cinema Orio, verrà messo in scena lo spettacolo "La Via del talento", curato dalla Fondazione Franco Albini, che offre una visione unica sul design come esperienza di crescita. Il programma completo qui.

Festa della birra e della cucina bergamasca

Da venerdì 19 a domenica 21 aprile 2024 al Palatenda di Sotto il Monte (Bergamo), in piazza Santa Maria, si svolgerà Hopskin Beer Fest, tre giorni tra degustazioni di birre artigianali e piatti della tradizione bergamasca: casoncelli, pà e salam, pulled de Berghem alla birra e molto altro. La sagra, arricchita ogni sera da musica dal vivo con vari artisti tra cui Cheaper Winos, The Useless 4 e I Cornoltis, si svolgerà anche in caso di maltempo. Questi gli orari: venerdì e sabato dalle 18.00 all’1.00; domenica dalle 18.00 alle 22.00.

Castello di Padernello. Mercato della Terra. Foto di Virginio Gilberti

Mercato della Terra

Scambio di semi e aperitivo domenica 21 aprile per il primo Mercato della Terra di primavera al Castello di Padernello di Borgo san Giacomo (BS). Ricco il programma della giornata: da con “bianchì e öf”: dalle ore 11 alle ore 12, l’aperitivo bresciano con prodotti locali, allo Scambio di semi per preservare la tradizione contadina e sostenere il futuro agricolo, allo spiedo solidale a favore del restauro di Cascina La Bassa. La sera precedente, durante la cena "Il ribelle a Padernello", organizzata da Slow TerreAcqueBresciane e Slow Food della Mera, saranno presenti specialità della Valchiavenna come Brisaola, Violino di capra e vini Valtellina DOCG. Il mercato, aperto dalle 9 alle 18, a ingresso libero, accoglie produttori locali e artigiani, offrendo prodotti freschi e di stagione. Oltre alle delizie culinarie, è possibile partecipare a visite guidate del Castello di Padernello su prenotazione. Questo evento si inserisce nella campagna internazionale "Food for Change", promuovendo pratiche agricole sostenibili per affrontare il cambiamento climatico e valorizzare il piacere del cibo nel rispetto del pianeta.

Festa della birra di primavera

Prosegue dal 18 al 20 aprile a Rovello Porro (Como) la prima edizione della festa della birra di primavera Frühlingsfest de Rüell: due weekend dedicati alla cucina bavarese e a una vasta selezione di birre artigianali Kapuziner. L'evento offre spettacoli di musica dal vivo, intrattenimento e attività per tutta la famiglia nell'area feste di via Luini, con oltre 750 posti a sedere su 1000 mq al coperto, ad ingresso gratuito. Il menù propone specialità come gli spätzle con salsiccia, i würstel grigliati con crauti, lo stinco di maiale al forno e i brezel farciti con speck. Orario di apertura dalle 19.00 ogni sera e tutto il giorno la domenica, con chiusura della cucina alle 22.30 (domenica alle 22.00). In programma concerti tutte le sere.

Como Fun 2024: Fiera del Fumetto e Cultura Pop

Sabato 20 e domenica 21 aprile 2024, nei padiglioni di LarioFiere a Erba (Como), si svolge Como Fun, l'evento dedicato al mondo del fumetto e della cultura pop. Organizzato da Hidden Door, offre un programma ampliato con stand per l'acquisto di fumetti, collezionabili, giochi da tavolo e videogiochi, con la presenza di numerosi autori. Il tutto è arricchito dai cosplay organizzati da C'mon Cosplay, con contest e attività per gli appassionati di costumi. Grazie a Kpop Show Time sarà possibile scoprire il fenomeno del Kpop. Ci sono inoltre numerose postazioni per provare giochi da tavolo, tradizionali e videogiochi, dal retrogaming alle console next-gen. Come ospite d'onore l'attore Mads Mikkelsen, noto per i suoi ruoli iconici in serie tv e film come Hannibal Lecter e Gellert Grindelwald. Mikkelsen incontrerà i fan domenica 21 aprile alle 14.30.

Cremona Invasioni Botaniche

Invasioni Botaniche

Al glicine e alla sua splendida fioritura nei toni del viola, del lilla e del bianco è dedicata la nuova edizione de Le Invasioni Botaniche, la mostra mercato di fiori, orti e affini in programma a Cremona il 20 e 21 aprile, appuntamento imperdibile nel cuore storico della città per fare uno sfrenato shopping botanico tra fiori e piante di ogni tipo, alto artigianato e prodotti della terra proposti da più di 80 espositori tra corso Garibaldi, corso Campi e i giardini pubblici. Proposte non solo botaniche ma anche gastronomiche e di artigianato. Nel corso della due giorni tanti gli appuntamenti collaterali sparsi per la città. L’edizione di quest’anno coincide con il Record Store Day, per l’occasione in diversi punti centrali di Cremona saranno posizionati dj set, rigorosamente in vinile. Mentre al Museo di Storia Naturale sono esposte le foto di Musumeci, Trevisani e Polonioli dedicate alla biodiversità del Parco D’Adda.

Festa del salame nobile

Sarà un weekend dedicato al gusto, quello che attende Crema sabato 20 e domenica 21 aprile con la seconda Festa del salame nobile cremasco sostenuta da Regione Lombardia. Un evento che popolerà per due giorni, grazie al salame cremasco e ad altri prodotti tipici del territorio, piazza del Duomo.

Motor Street Food

Torna il Tour di Motor Street Food a Olginate (Lecco) con un lungo weekend ricco di sorprese per gli amanti del cibo di strada e dello sport. L'evento si terrà nei giorni 19, 20 e 21 aprile nell’area camper piazza 18 Agosto 1909. In programma spettacoli di motocross freestyle con piloti di fama internazionale, che sfideranno la gravità con mille acrobazie. Per i più piccoli e per gli aspiranti piloti, sarà allestito un circuito di minimoto elettriche, con la possibilità di partecipare alla scuola bimbi in moto, anche i bambini dai 3 anni potranno anche loro partecipare all'avventura e sentirsi veri piloti su due ruote. Non mancheranno banchi di street food con hamburger e carne cotta alla brace, panini gourmet, piadine, porchetta e salsiccia, cibi dal mondo.

Festival Valtellina vs Brianza

Dal 19 al 21 aprile al Centro Sportivo di Bulciago si svolgerà la prima edizione del “Festival Valtellina vs Brianza”, l’evento dedicato alle specialità culinarie del nord Italia. Una sfida all’ultimo boccone, che vedrà protagonisti i grandi piatti della tradizione valtellinese e brianzola. Pizzoccheri, risotti, sciatt, luganega e molto altro vi accompagneranno alla scoperta dei sapori più autentici. Il Centro Sportivo di via Don Luigi Guanella verrà addobbato a festa per la tre giorni, questi gli orari: venerdì dalle ore 18:00 alle 24, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30. Durante gli orari di apertura saranno presenti street chef con gustosi piatti on the road, una selezione di ottime birre e vini e un’area tavoli. Scivolo gonfiabile e jumping per i più piccoli.

Festa del Caldone, conoscere il fiume

Domenica 21 aprile, il Comune di Lecco presenta la Festa del Caldone nell'ambito del progetto "Conoscere e comunicare i fiumi lecchesi", in collaborazione con Legambiente Lecco, Favoleggiamo e Lettelariamente. L'evento si svolge a Bonacina lungo il torrente Caldone e comprende quattro incontri di animazione sociale e culturale. I Contratti di Fiume mirano a promuovere e salvaguardare i corsi d'acqua attraverso regole condivise e momenti di partecipazione come quello previsto domenica 21 aprile lungo il Caldone. Il programma include un percorso a tappe per bambini e famiglie alle 14.30, seguito da una passeggiata eco urban walk per gli adulti alle 15. Vengono organizzate visite guidate alla chiesa di Sant’Egidio e inaugurata una nuova bacheca dell'associazione Insieme per Sant'Egidio. La giornata si conclude alle 16.30 con una merenda a base di prodotti del frutteto di Cesea e lo spettacolo teatrale interattivo "Le avventure di Sam Bagonzo e il pesce Banana" a cura di Gigi Maniglia. Tutte le attività sono gratuite, con iscrizione raccomandata allo 0341 365798. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato

“Me&her”

L’atrio dell’Ospedale Maggiore di Lodi ospita “Me&her”, la mostra fotografica inaugurata giovedì 18 aprile e fruibile fino al 24 aprile. L’esposizione, a cura della fotografa sociale Giulia Turri, ha come protagoniste 10 donne che hanno voluto mettersi in gioco e vedere se e cosa del tumore al seno le ha cambiate: dieci ritratti al femminile che rappresentano un inno alla fragilità che si trasforma in forza. L’evento è promosso dall’Asst di Lodi, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna del 22 aprile e alla nona edizione dell’Open Week, dal 18 al 24 aprile 2024, promossa da Fondazione Onda con un programma di servizi gratuiti e di eventi dedicati alla popolazione femminile.

Risotti e Lambruschi

Secondo appuntamento questo weekend al PalaUnical di Mantova (ex Palabam), con "Risotti e Lambruschi", la mostra e mercato che fino al 12 maggio a pranzo e cena, dal venerdì alla domenica, propone i migliori risotti mantovani abbinati ai migliori Lambruschi. Questa settimana tocca a Risotti e lambruschi parmensi. Dalle ore 19:00 alle 22:30, gli stand gastronomici offriranno piatti e vini tipici della tradizione culinaria mantovana dal lambrusco, salsiccia e rosmarino, alle ortiche e pancetta affumicata, al prosecco con guanciale e gorgonzola. Rapa rossa e burrata, radicchio e speck, zucca con salsiccia e vin cotto. E ancora: pilota, pescegatto, psina, saltarei e funghi. Ingresso e parcheggi gratuiti.

L’800 Lombardo a Villa Reale

Fino al 28 luglio, l’Orangerie, Reggia di Monza e i Musei Civici ospitano la mostra 800 Lombardo: ribellione e conformismo, da Hayez a Previati, curata da Simona Bartolena: un viaggio nella pittura e, più in generale, nella cultura della Lombardia del XIX secolo, attraverso quasi cento opere, tra dipinti e disegni dei principali protagonisti dell’Ottocento lombardo: da Hayez al Piccio, da Faruffini a Cremona, da Medardo Rosso a Previati e Segantini.

Fiera del Gin nel Parco

La Fiera del Gin arriva nel verde del parco di Monza, celebrando il distillato più amato. Organizzata da Tipico Eventi e Arte del Vino, si svolge dal 19 al 21 aprile, offrendo un'ampia selezione di Gin italiani. Gli amanti del Gin avranno l'opportunità di incontrare i produttori e scoprire sia marchi noti che quelli di nicchia. In Cascina Costa Alta, oltre alle degustazioni, ci sarà un'area food con piatti on the road e musica con djset dalle 18 in poi. L'ingresso è a pagamento (10 euro in prevendita), comprensivo di degustazioni illimitate di Gin.

Italian Motor Week

Nel cuore di Monza, prosegue la manifestazione Italian Motor Week con il "Villaggio della Sicurezza Stradale" in Piazza Trento e Trieste. Si offrono dimostrazioni pratiche, simulazioni di guida sicura e un'esperienza interattiva sulla sicurezza stradale.

Palio dell'Agnolotto

Domenica 21 aprile 2024, al Castello Malaspina di Varzi (Pavia), si terrà il sesto Palio dell'Agnolotto, una sfida solidale tra ristoranti dell'Oltrepò Pavese che preparano l'agnolotto, celebre pasta ripiena di brasato. A partire dalle 17.00, i piatti dei 12 ristoranti partecipanti saranno valutati da esperti e dalla giuria popolare, aperta a tutti i partecipanti alla degustazione. Il ricavato dell'evento sarà devoluto in beneficenza a favore del progetto di sviluppo agricolo sostenuto dalla onlus Chicco per Emdibir, che assiste la comunità etiope. L'offerta consigliata è di 30 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini dai 7 ai 14 anni; l'ingresso è gratuito per i bambini sotto i 7 anni. Al termine della degustazione vengono premiati i 3 migliori agnolotti e viene inoltre assegnato un premio speciale per il migliore impiattamento.

Morbegno DiVino

La seconda edizione della fiera-mercato dei vini e distillati in Valtellina “Morbegno DiVino”, torna il 20-21 aprile al polo fieristico di Morbegno (Sondrio). Il format, dedicato alle piccole e medie imprese vitivinicole italiane, con 60 produttori e oltre 500 etichette per un percorso tra i sapori enogastronomici italiani. Molto più di una semplice esposizione di etichette, Morbegno DiVino vuole essere un'esperienza immersiva che celebra la cultura, la tradizione e l'innovazione nel mondo vitivinicolo. L’offerta sarà ampliata con una selezione di produttori gastronomici e le loro prelibatezze culinarie, oltre che dalla presenza di un’area street food dove acquistare direttamente dalle cucine itineranti su ruote accuratamente selezionate e sedersi ai tavoli distribuiti nell’area.

Sabato 20 aprile alle 21:00, al Teatro Apollonio di Varese, arriva il tour "Pfm canta De André Anniversary della Pfm - Premiata Forneria Marconi". In occasione del 45º anniversario del tour in cui De André e la Premiata Forneria Marconi si sono esibiti insieme, la Pfm propone uno spettacolo celebrativo. Rivisita la collaborazione fortunata con De André, integrando alla scaletta originale brani tratti dall'album "La buona Novella". Sul palco, tre ospiti d'eccezione: Flavio Premoli, Michele Ascolese e Luca Zabbini. La Pfm, con il suo stile unico che fonde rock, progressive e classica, ha guadagnato un posto di rilievo sulla scena internazionale fin dalla sua nascita nel 1970. Nel 2017 è stata inserita al 50º posto nella Royal Rock Hall of Fame tra i 100 artisti più importanti del mondo.

Un patrimonio di tutti

Tra acque e beni Unesco del territorio, tornano le gite di Alfa, visite guidate gratuite per valorizzare i luoghi più belli della provincia di Varese. Si parte il 21 aprile, con “Fontane del Borgo”, in programma al Sacro Monte di Varese. Poi tappa al Parco Archeologico di Castelseprio, all’Eremo di Santa Caterina del Sasso e al Monte San Giorgio. Quattro le mete scelte per l’edizione 2024 di “Un Patrimonio di tutti: tra acque e beni Unesco del nostro territorio”, in collaborazione con Archeologistics. Per partecipare è indispensabile la prenotazione sul sito di Alfa Varese.