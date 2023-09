Allo Spazio Greppi di Dalmine la mostra “Il Molise esiste e resiste”

Dalmine (Bergamo) – “Il Molise esiste e resiste” è non solo una rivendicazione d’orgoglio di una terra spesso bistrattata, ma anche il titolo di una bella mostra fotografia che verrà inaugurata il 30 settembre (fino all’8 ottobre) allo Spazio Greppi di Dalmine. Curata da Marzia Di Gennaro, l’esposizione, a ingresso gratuito, fa immergere il visitatore nell’intensità dei volti e dei paesaggi molisani immortalati dai bergamaschi Alberto Capoferri e Carlotta Sonzogni, fondatori di Fisheye.

Dicono gli autori

"Il nostro viaggio in Molise, fatto nell’agosto 2021 in camper, ci ha portato a scattare fotografie che, riguardandole, ci hanno narrato una storia che vorremmo trasmettervi tramite questa mostra: la terra molisana ci ha concesso l’onore di farsi raccontare e, perché no, comprendere tramite le difficoltà e le sofferenze della sua gente. Trasmettere storie di vita tramite volti, paesaggi o altro è quello che vogliamo continuare a fare”.

Dove e quando

“Il Molise esiste e resiste”, da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 19 alle 22. Spazio Greppi, piazza Caduti 6 Luglio 1944.