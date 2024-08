Tatuaggi, stuntman e concerti Heavy Metal al raduno europeo dei motociclisti di Cologno al Serio

Cologno al Serio (Bergamo), 21 agosto 2024 – È tornata a Cologno al Serio la 27esima edizione della Festa Bikers, il motoraduno annuale benefico che fino al 25 agosto vedrà la presenza nella zona industriale del Comune bergamasco la presenza di seimila moto e un pubblico di oltre 50mila appassionati delle due ruote provenienti da tutta Italia, dal Nord Europa, da Francia, Germania e Russia. Tra le principali attrazioni, c'è il festival heavy metal che propone tredici concerti gratuiti: tra le band più attese, sul palco principale, domani sera (giovedì 22 agosto) i milanesi Furor Gallico, venerdì gli inglesi Discharge e sabato gli svedesi Enforcer. La manifestazione supportata da 300 volontari, è un evento benefico che raccoglie fondi a favore delle associazioni no profit territoriali, in primis all'associazione Cure Palliative

onlus di Bergamo, con la quale negli anni si è consolidato un legame (nella precedente edizione sono stati raccolti oltre 35 mila euro devoluti a 14 associazioni). Alla festa sono presenti anche diversi costruttori di motociclette in esemplari unici e molti stuntman.

Si potrà assistere allo spettacolo della “Wall of death”, il muro della morte che somiglia a un'enorme botte di legno, alta cinque metri e dal diametro di dieci: costruita in Olanda nel 1937, è l'unica esistente in Italia, mentre ne esistono una ventina al mondo. Inoltre lo stilista e dj

Massimo Sabbadin terrà un mini laboratorio di serigrafia per la personalizzazione in tempo reale di capi d'abbigliamento. E ancora: dimostrazioni e combattimenti marziali, una mostra

mercato, l'area tatuaggi e una zona ristoro con oltre 2.500 posti a sedere al coperto.

Gli appuntamenti in programma questa sera e giovedì

MotoEBike Bergamo offre un'area di prova di quattromila metri quadri che promuove la

mobilità sostenibile avvicinando al motociclismo anche i bambini. Questa sera e giovedì, alle 21.30, si potrà assistere in sella alla propria moto, presso il palco costruttori, alla

proiezione di “Chi guarda troppo le nuvole non parte mai”, documentario di Davide Aresi sulla Us Motorcycle Cannonball, la transamericana più dura, dedicata a moto fabbricate prima

del 1933. Aresi ha seguito il team Patina Garage, l'unico italiano partecipante alla gara. Partecipano cinque team ufficiali del campionato italiano velocità della Federazione

motociclistica italiana con dodici moto da competizione: la Scuderia Nox di Caravaggio, il Team Full Gass di Milano, M2F Squadra Corse di Villa di Serio, Carminati Racing Team di

Romano di Lombardia e Lbt Squadra corse di Anguillara Sabazia.