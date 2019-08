Milano, 4 agosto 2019 - Oggi, domenica 4 agosto, è la domenica gratuita dei musei, l'iniziativa Mibact che apre le porte gratis degli oltre 400 siti pubblici della cultura sparsi per tutta Italia, e come al solito c'è solo l'imbarazzo della scelta in un ricco e variato menu, che va dall'arte contemporanea alla storia antica, tanti musei ma anche ville, castelli, residenze, teatri, giardini. Tutte le informazioni sugli orari di apertura e sulle iniziative collaterali offerte dalle varie istituzioni si trovano sul sito online del Mibact: www.beniculturali.it

MILANO

Acquario e Civica Stazione Idrobiologica Milano

Viale Gadio, 2 - Milano

Orario: Da Martedì a Domenica 9.00-17.30 (ultimo ingresso 17.00) Chiusura settimanale: Lunedì ; Prenotazione: Nessuna

Casa museo Boschi Di Stefano

Via Giorgio Jan, 15 - Milano

Orario: dal martedì alla domenica dalle 10.00 18.00 prenotazione obbligatoria per i gruppi 0288447965 max 18 persone Chiusura settimanale: Lunedì ; Prenotazione: Nessuna

Cenacolo Vinciano

Piazza Santa Maria delle Grazie, 2 - Milano

Orario: 8,15 - 19,00 ultimo ingresso 18,45 Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: 02 92800360; Sito web: http://http://www.vivaticket.it/?op=cenacoloVinciano)

Galleria d'arte moderna di Milano

Via Palestro, 16 - Milano

Orario: martedì - domenica 9.00 - 17.30 (ultimo accesso 30 minuti prima dell'orario di chiusura) Chiusura settimanale: Lunedì ; Prenotazione: Nessuna

Museo Studio Francesco Messina

Via S. Sisto, 4/a - Milano

Orario: Da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00 Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Musei del castello Sforzesco

Piazza Castello - Milano

Orario: 9 - 17.30 martedì-domenica. Ultimo ingresso ore 17

Museo civico di storia naturale di Milano

Corso Venezia, 55 - Milano

Orario: Dal Martedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 17,30 (ingresso fino ore alle 17,00) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo del Risorgimento e Laboratorio di storia moderna e contemporanea

Via Borgonuovo, 23 - Milano

Orario: dal martedì alla domenica 9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30 Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo diocesano di Milano

Corso di Porta Ticinese, 95 - Milano

Orario: martedì-domenica, 10.00-18.00 (La biglietteria chiude alle ore 17.30) Il Museo rimane chiuso nei seguenti giorni: 25/26 dicembre; 1 gennaio, 1 maggio. Chiusura settimanale: lunedì (eccetto Festivi); Prenotazione: Nessuna

Palazzo Morando - Costume, moda e immagine

Via Sant'Andrea, 6 - Milano

Orario: dal martedì alla domenica 9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30 Chiusura settimanale: Lunedì ; Prenotazione: Nessuna

Pinacoteca di Brera

Via Brera, 28 - Milano

Orario: Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica 8.30 – 19.15 (chiusura biglietteria alle 18.40) Chiusura settimanale: tutti i lunedì, 1 gennaio, 1 maggio, 25 dicembre; Prenotazione: Nessuna

BERGAMO

Galleria dell'Accademia Tadini di Lovere

Via Tadini, 40 - Lovere

Orario: Da maggio a settembre Da martedì a sabato 15.00 – 19.00 Domenica e festivi 10.00 – 12.00; 15.00 – 19.00 Aprile e ottobre Sabato 15.00 – 19.00 Domenica e festivi 10.00 – 12.00; 15.00 – 19.00; Prenotazione: Nessuna

BRESCIA

Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo

Via Pieve di S. Siro - Capo di Ponte

Orario: periodo di luglio – ottobre 2015: dal martedì al sabato 8.30 - 19. domenica 8.30 - 13.30. Chiusura settimanale: consultare il sito web ufficiale; Prenotazione: Nessuna

Parco nazionale delle incisioni rupestri di Naquane

Via Naquane, 2 - Capo di Ponte

Orario: periodo di luglio – ottobre 2015: dal martedì al sabato 8.30 - 19; domenica 8.30 - 13.30. Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo nazionale della Valcamonica Romana

Via Roma 29 - Cividate Camuno

Orario: Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico del teatro e dell’anfiteatro di Cividate Camuno

Via Tovini, 1 - Cividate Camuno

Orario: da Ott a Mag 9.30 - 12.30 (sab-dom) da Giu a Sett 8,30 -13,30 14,00 - 18,00 (sab-dom) su prenot. (da mar a ven) allo 0364/344301-341244 Chiusura settimanale: lunedì; Orario biglietteria: gratuito ; Prenotazione: Nessuna

Villa Romana e Antiquarium

Via Crocefisso, 22 - Desenzano del Garda

Orario: 8,30 – 19 (mart – dom) – dal 1° mar al 31 ott 8,30 – 17(mart – dom) – dal 1° nov al 28 febb Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Fornaci romane di Lonato

Via Mantova - Lonato del Garda

Orario: Visite su prenotazione Visite secondo il calendario pubblicato ; Prenotazione: Nessuna

Grotte di Catullo e Museo archeologico di Sirmione

Piazzale Orti Manara, 4 - Sirmione

Orario: ORARIO INVERNALE: Matedì-Sabato: 8.30-17.00 (area archeologica) - 8.30-19.30 (Museo) Festivi: 8.30-14.00 ORARIO ESTIVO: Martedì-Sabato: 8.30-19.30 Festivi: 9.30-18.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: La biglietteria è aperta fino a mezz'ora prima dell'orario di chiusura; Prenotazione: Nessuna

Rocca scaligera di Sirmione

Piazza Castello, 34 - Sirmione

Orario: aperto da martedi a sabato dalle h. 8,30 alle h. 19,30 (ultimo ingresso h. 19,00); domenica dalle h. 8,30 alle h. 14,00 (ultimo ingresso h. 13,30) Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Villa Romana di Toscolano Maderno

Località Capra - Toscolano-Maderno

Orario: Prenotazione: Nessuna

COMO

Civico museo archeologico Paolo Giovio

Piazza Medaglie d'Oro, 1 - Como

Orario: Prenotazione: Nessuna

Museo storico Giuseppe Garibaldi

Piazza Medaglie d'Oro, 1 - Como

Orario: Chiusura settimanale: Lunedì ; Prenotazione: Nessuna

Pinacoteca civica di Palazzo Volpi

Via Diaz, 84 - Como

Orario: Prenotazione: Nessuna

Tempio Voltiano

Viale Marconi, 1 - Como

Orario: Prenotazione: Nessuna

CREMONA

Villa Romana e Antiquarium di Palazzo Pignano

Via Luoghi Vecchi - Palazzo Pignano

Orario: 8,30 - 14,30 (martedì - sabato) 8.30 - 14.30 (Ia e IIIa domenica del mese) 8.30 - 14.30 (II e IV lunedì del mese) Chiusura settimanale: IIa e IVa domenica del mese; I e III lunedì del mese; Prenotazione: Nessuna

MANTOVA

Museo archeologico nazionale di Mantova

Piazza Sordello, 28 - Mantova

Orario: 1 Novembre - 29 Marzo: 8.30 - 13.30 30 Marzo - 31 Ottobre: martedì, giovedì, sabato: 14-19 mercoledì, venerdì, domenica e festivi: 8.30-13.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo di Palazzo ducale

Piazza Sordello, 40 - Mantova

Orario: da martedì a domenica: 8.15 - 19.15 (ultimo ingresso ore 18.20) Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.15 - 18.20; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: 041 2411897; Sito web: www.ducalemantova.org)

MONZA BRIANZA

Cappella espiatoria

Via Matteo da Campione, 7/a - Monza

Orario: Prenotazione: Nessuna

PAVIA

Civico museo archeologico di Casteggio e dell'Oltrepò pavese

Via Circonvallazione Cantù - Casteggio

Orario: Prenotazione: Nessuna

Museo della Certosa di Pavia

Viale Monumento, 4 - Certosa di Pavia

Orario: da giovedì a domenica 9.00-11.30 e 14.30-16.30 da novembre a febbraio 9.00-11.30 e 14.30-17.00 marzo e ottobre 9.00-11.30 e 14.30-17.30 aprile e settembre 9.00-11.30 e 14.30-18.00 da maggio ad agosto Chiusura settimanale: dal lunedì al mercoledì; Prenotazione: Nessuna

SONDRIO

Parco delle incisioni rupestri con Rupe Magna di Grosio

Via San Faustino - Ca' del Cap - c/o Castelli Visconti Venosta - Grosio

Orario: sab.-dom. 10.30 – 12.30; 13.30 – 17,00 altri giorni: su prenotazione; Prenotazione: Nessuna

Palazzo Besta

Via Besta, 1 - Teglio

Orario: mag.-sett.: 9-12, 14-17 (mar-sab), 8.00-14.00 (festivi); ott.-apr.: 8-14; aperto 1ª, 3ª e l'eventuale 5ª domenica del mese dalle ore 8 - 14. Chiuso:1 gen., 1 mag., 25 dic. Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

VARESE

Parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio

Via Castelvecchio, 1513 - Castelseprio

Orario: Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Area archeologica Monsorino di Golasecca

Località Monsorino - Golasecca

Orario: libero accesso; Orario biglietteria: gratuito; Prenotazione: Nessuna