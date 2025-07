Lago di Garda preso d’assalto da 18 milioni di turisti in quattro mesi, Legambiente lancia l’allarme

Peschiera del Garda, 5 luglio 2025 – Numeri da capogiro, strade intasate e lavoratori e residenti in difficoltà. Il lago di Garda è sempre più vittima del suo stesso successo e dell’apprezzamento che riscuote a livello nazionale e internazionale.

Legambiente, con la sua Goletta dei Laghi, oggi a Peschiera del Garda, durante un incontro pubblico, ha dichiarato guerra all’overtourism: un fenomeno che rischia di compromettere l’equilibrio del Benaco nelle tre regioni su cui esso si estende ovvero la Lombardia, il Veneto e il Trentino.

Sirmione presa d'assalto dai turisti

I dati parlano chiaro: 18 milioni di presenze turistiche nei soli quattro mesi estivi, a fronte di appena 190mila residenti. Un’invasione che ha raggiunto livelli critici, con picchi del +32% sulla sponda veneta, +23% in Lombardia e +19% in Trentino.

Per quanto concerne la Lombardia alcuni comuni hanno visto crescere il turismo in modo esponenziale: Lonato del Garda (+50% dal 2014), Padenghe (+45%), Manerba e Toscolano Maderno (+36%). E poi c’è Sirmione, che nelle scorse settimane è andata in tilt per l’arrivo improvviso di migliaia di visitatori, bloccando strade e servizi.

Si pensi anche al recente caso di Overincoming a Sirmione, che si è completamente bloccata a causa dei troppi arrivi di visitatori. “L’impatto crescente del turismo nei territori lacustri, in particolare nell’area gardesana, impone una riflessione profonda sul modello di sviluppo che è stato adottato finora.

T roppi turisti in troppo poco spazio significano meno vivibilità per chi ci abita, servizi al limite della capacità, squilibri economici crescenti e un ambiente sempre più fragile - dichiarano Luigi Lazzaro, Barbara Meggetto e Andrea Pugliese, rispettivamente presidenti di Legambiente Veneto, Lombardia e Trento, intervenendo all’incontro di Peschiera - Per affrontare questa sfida in modo costruttivo, Legambiente propone un pacchetto di misure articolate in dieci azioni prioritarie, rivolte ad amministrazioni, operatori del settore, residenti e turisti. L’obiettivo è costruire un modello di turismo più equilibrato, responsabile e sostenibile, capace di tutelare il territorio e garantire benefici che siano duraturi per le comunità locali”.

Le 10 proposte di Legambiente per contrastare il sovraffollamento turistico sul Garda.