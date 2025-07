Ondata di maltempo sulla Lombardia: la conta dei danni e la nuova allerta meteo

Da Milano alla Brianza, dalle provincie di Bergamo e Brescia al territorio lariano, tutte le province lombarde sono state investite dall'intensa e veloce ondata di maltempo che ha interessato la Lombardia, come da previsione, nella mattinata di sabato 5 luglio con quasi 200 richieste di intervento per i vigili del fuoco. Una giornata che si è aperta con cielo nero e violenti temporali che hanno causato danni e disagi, prima di lasciare posto a un sole nuovamente splendente ma con temperature più sopportabili. In serata e domani, domenica 6 luglio, si annunciano nuovi rovesci che potrebbero avere conseguenze ancor più pesanti. Infatti, il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per rischio temporali a partire dalla mezzanotte di oggi e un'allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, con fase acuta domani pomeriggio. Previsti ulteriori forti temporali, con vento e grandine. Vediamo insieme provincia per provincia cosa è successo finora.