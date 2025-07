Stradella, braccio incastrato nel nastro trasportatore: 26enne ricoverata in ospedale

Stradella (Pavia), 5 luglio 2025 - Le è rimasto il braccio incastrato nel nastro trasportatore. Una donna di 26 anni ha riportato serie conseguenze nell'incidente sul lavoro successo nella tarda mattinata di oggi, sabato 5 luglio, nello stabilimento di una ditta di logistica in via Zaccagnini a Stradella.

Vigili del fuoco per liberare il braccio

Erano da poco passate le 11 quando le colleghe e i colleghi della dipendente hanno lanciato l'allarme e, per la riferita gravità della situazione, il soccorso sanitario di Areu ha inviato sul posto in codice rosso sia un'ambulanza che l'auto medica col rianimatore a bordo. La lavoratrice non aveva comunque perso conoscenza e non è stato dunque necessario rianimarla, ma sono dovuti invece intervenire anche i vigili del fuoco per 'liberarle' il braccio dal nastro trasportatore. Un intervento lungo e complesso, per non compromettere ulteriormente l'arto incastrato, che si è concluso, dopo poco più di un'ora, con il trasporto della 26enne sull'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia.

Ats e Carabinieri: avviati accertamenti

Le condizioni generali della donna, originaria della Nigeria, non fanno temere per la sua sopravvivenza, ma dovranno essere valutate le conseguenze delle lesioni riportate al braccio. Oltre ai soccorsi sanitari e ai vigili del fuoco, nello stabilimento sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Stradella, e gli ispettori di Ats Pavia, competenti per gli incidenti sul lavoro, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per individuarne le cause ed eventuali responsabilità. Come sempre in simili situazioni, dovrà essere verificato il rispetto delle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale a seconda delle mansioni svolte nello stabilimento, oltre al corretto funzionamento del macchinario.