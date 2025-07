Cristina Plevani è tornata a casa, maxi festa a Iseo per la vittoria all'Isola dei famosi. Cosa ha detto

Iseo (Brescia), 5 luglio 2025 – L’arrivo in aeroporto, accolta dagli amici di sempre. Il ritorno a casa, nella sua Iseo, dove ad attenderla c’era tutto il paese, pronto a festeggiarla con una torta speciale. Sono giorni intensi per Cristina Plevani, fresca trionfatrice dell'edizione 2025 dell'Isola dei Famosi, battendo in finale l'amico-rivale Mario Adinolfi, secondo classificato. Per l'istruttrice di nuoto bresciana è la seconda vittoria in un reality, dopo quella prima (epica) edizione del Grande Fratello, nel 2000. Una Cristina raggiante e soddisfatta, che nel corso del suo viaggio in Honduras, sembra aver maturato nuove consapevolezze, riscoprendosi più leggera e felice ("senza sensi di colpa"). Ecco cosa ha detto appena tornata a casa e come ha festeggiato.