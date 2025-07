Musica di Ravel filo conduttore della nona edizione di LacMus Festival

"Giochi d’acqua" è il tema della nona edizione di LacMus Festival, che si svolgerà dal 9 al 20 luglio nella zona di Tremezzina: 14 appuntamenti, di cui due gratuiti, in cui si alternano musicisti di fama internazionale e giovani talenti, insieme ai direttori artistici Louis Lortie e Paolo Bressan. Il filo conduttore sarà la musica di Maurice Ravel, di cui ricorrono i 150 anni dalla nascita, con il repertorio iberico, oltre a un omaggio a Luciano Berio nel centenario della nascita. Tra i nomi di spicco, il Trio Wanderer, il mezzosoprano Teresa Iervolino, la chitarrista Carlotta Dalìa, la violoncellista barocca Lucia Swarts e la danzatrice di flamenco Sara Jiménez. Inoltre la Sinfonia Smith Square Orchestra di Londra, e un laboratorio per i più piccoli. Il programma si trova su www.lacmusfestival.com. Tra e location, il Santuario della Beata Vergine del Soccorso di Ossuccio, Villa Carlotta e Villa del Balbianello, il Grand Hotel Tremezzo, la Greenway del Lago di Como, il Parco Teresio Olivelli, l’Abbazia di San Benedetto in Val Perlana, il Museo della Barca Lariana, Castello Durini ad Alzate Brianza e Villa Làrio a Pognana Lario. Pa.Pi.