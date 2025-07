Ultimo in concerto a San Siro: scaletta e come arrivare allo stadio

Milano, 5 luglio 2015 -Dopo i primi sold out di Lignano Sabbiadoro e di Ancona, Ultimo Stadi 2025 – La favola continua fa tappa a Milano, con le due date da tutto esaurito (oggi sabato 5 luglio e lunedì 7 luglio) allo Stadio San Siro. Per il doppio appuntamento nella Scala del Calcio, Ultimo (Niccolò Moriconi) porterà oltre due ore di musica senza sosta: al centro dello show le canzoni, che attingono dall’intero repertorio del cantante romano e pensate in setlist per ricreare diversi momenti, ciascuno con la propria intensità – dagli uptempo per far saltare lo Stadio al medley con la band, passando per l’intimità del momento piano e voce, e per la prima volta dal vivo negli stadi il brano “Bella davvero””, pubblicato nei mesi scorsi. Ad accompagnare Ultimo in questa grande traversata negli stadi: Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, Mylious Johnson alla batteria, Raffaele “Rufio” Littorio alla chitarra, Silvia Ottanà al basso, Alessandro Bottacchiari alla tromba, Francesco Cangi al trombone, Andrea Innesto al sax; Elisa Semprini al violino e ai cori.

La scaletta

Questa la scaletta del tour 2025 di Ultimo (proposta nella prima data del 29 giugno)

Il bambino che contava le stellle

Dove il mare finisce

Colpa delle favole

Quei ragazzi

Quando saremo vecchi

Buongiorno vita

L’unica forza che ho

Amati sempre

Ipocondria

Sul finale

Rondini al guinzaglio

Giusy

Tutto diventa normale – Quella casa che avevamo in mente – Paura mai – L’eleganza delle stelle – Occhi lucidi (medley)

I tuoi particolari

Peter pan

Quei due innamorati

Ti va di stare bene

Piccola stella

La stella piu fragile dell’universo

Quel filo che ci unisce

Bella davvero

Ti dedico il silenzio

Pianeti

Alba

La parte migliore di me

Il ballo delle incertezze

Vieni nel mio cuore

Altrove

22 settembre

Sogni appesi

Le informazioni sui mezzi Atm

Il Comune di Milano ha stabilito un piano per la mobilità in occasione dei concerti a San Siro. Le metropolitane M1 e M5 sono potenziate e aperte fino a tarda notte. Chiude più tardi (alle ore 2) anche il parcheggio di corrispondenza di Lampugnano. In questa pagina trovate gli orari e le indicazioni per raggiungere lo stadio con le metropolitane e i percorsi pedonali. Per raggiungere San Siro con la metro è possibile scendere alle stazioni di Lotto o San Siro Stadio per raggiungere lo stadio e per rientrare a fine concerto. In alternativa, è possibile scendere alla stazione M1 di Lampugnano e prendere la navetta per lo stadio. La navetta parte da via Natta (vicino all'uscita del metrò) e arriva in via Achille angolo via Tesio (a pochi passi dallo stadio). Tutte le informazioni sul sito Atm

Le date

5 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro - SOLD OUT

7 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro - SOLD OUT

10 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico - SOLD OUT

11 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico - SOLD OUT

13 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico - SOLD OUT

18 luglio 2025 – Messina @ Stadio San Filippo - SOLD OUT

23 luglio 2025 – Bari @ Stadio San Nicola - SOLD OUT