Milano, 22 aprile 2019 - Colori e profumi alla Basilica di Sant'Ambrogio, dal 26 al 28 aprile, con "Flora et decora", la fiera dedicata al florovivaismo e all’arredo per il giardino, la casa e gli angoli verdi cittadini. Una manifestazione longeva che raggiunge ormai il settimo anno di vita e che ha visto crescere ancora i suoi numeri, lo scorso anno sono stati infatti oltre 22.000 i visitatori che hanno affollato i chiostri della Basilica, confermando così il trend di crescita degli ultimi anni. Un appuntamento imperdibile per appassionati e professionisti, ma presta particolare attenzione anche ai curiosi e alle famiglie, grazie anche ai tanti eventi e ai partner di cui la fiera si avvale.

Quest’anno saranno inoltre presenti ERSAF e il Birrificio Angelo Poretti, con prodotti d’eccellenza lombardi; ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) è presente con uno suo stand e con alcune importanti attività di promozione a Flora et Decora 2019. Uno stand personalizzato darà visibilità all'Ente di Regione Lombardia che vuole così dimostrare la sua vicinanza a questo mondo dell'agroalimentare e della sua stretta relazione con i temi della sostenibilità ambientale, ma soprattutto cercherà di evidenziare tre grandi eccellenze gastronomiche del territorio lombardo. Grande promozione per il Vino dell'Oltrepò pavese sempre più ricercato sul mercato nazionale e internazionale; vetrina importante anche per l'olio: in particolare quello del lago di Garda. Una produzione che viene invidiata in tutto il mondo per la sua leggerezza e per il suo gusto raffinato. Protagoniste anche le coltivazioni dei piccoli frutti come i mirtilli che stanno creando imprese a zero impatto ambientale e assolutamente apprezzate dai giovani.

Birrificio Angelo Poretti è il birrificio di Induno Olona (VA), che dal 1877 diffonde con passione la cultura della buona birra attraverso la sperimentazione e la condivisione, proponendo un'ampia e articolata gamma di birre caratterizzate dalla sapiente combinazione delle diverse varietà di luppolo. Per guidare il consumatore alla scoperta di questo affascinante mondo, Birrificio Angelo Poretti ha scelto un metodo semplice e intuitivo: i numeri, che rappresentano il numero diverso di varietà di luppoli utilizzati per ogni ricetta e conducono il consumatore attraverso un'esperienza gustativa dalla complessità e innovatività crescente. È così che si parte da Le Originali (3 Luppoli, 4 Luppoli Lager, 5 Luppoli Bock Chiara e 6 Luppoli Bock Rossa), ricette storiche del Birrificio da sempre molto apprezzate e vicine alle abitudini di consumo italiane, per passare attraverso Le Stagionali (7 Luppoli: La Fiorita, L'Esotica, La Mielizia, L'Affumicata) nate per accompagnare il succedersi delle stagioni, Le Armonie di Gusto (8 Luppoli: Gusto Agrumato e Gusto Tostato) birre che creano perfette armonie in abbinamento a piatti dalle stesse note aromatiche, Le Oltreconfine (9 Luppoli: American IPA, Belgian Blanche e Bohemian Pils) birre che invitano i consumatori a scoprire i grandi stili provenienti da tutto il mondo, fino ad arrivare a Le Bollicine 10 Luppoli Dorata la birra che ha "imparato dal vino", perfetta per celebrare momenti speciali. Il Birrificio Angelo Poretti proporrà anche dei laboratori degustativi condotti direttamente dai Beer Expert del Birrificio, che racconteranno ai partecipanti semplici ed efficaci tecniche di abbinamento cibo-birra. Alle 13 e alle 18 Birra ed eccellenze gastronomiche...si può!: non solo pizza e patatine, in questo laboratorio i Beer Expert del Birrificio raccontano come la birra si presti perfettamente ad abbinamenti complessi e d’eccellenza. Alle 15 Scopri gli stili da Oltreconfine: alla scoperta delle 9 Luppoli Le Oltreconfine del Birrificio Angelo Poretti, per fare un viaggio gustativo fuori dall’Italia. Alle 16.30 La Birra e le sue materie prime: in questo laboratorio vengono presentati gli ingredienti e il processo produttivo che stanno alla base di una birra di qualità come quella del Birrificio.

Sono invece già confermati gli oltre 100 espositori che parteciperanno alla prossima edizione, suddivisi nelle due classiche sezioni della mostra: FlorA, dedicata al florovivaismo, che ospita i maggiori vivai ed esperti del verde italiani che con le loro piante invadono e colorano il quadriportico antistante la chiesa; Decora, con la sua selezione di alto livello con espositori dedicati alla decorazione della casa, del giardino e della persona. Oltre alle due storiche suddivisioni si è andata affermando con successo negli ultimi anni una sezione dedicata al food d’eccellenza che racchiude oltre quindici produttori.

Flora et Decora è come ogni anno anche tanto altro: è sinonimo di eleganza e raffinatezza, come dimostrano in primis le storiche location che l’hanno ospitata durante le diverse edizioni. Ma è anche sinonimo di eccellenza e cura nella scelta degli espositori e dei partner, senza dimenticare accoglienza e passione: organizzatori ed espositori sono sempre a disposizione per consigli e suggerimenti su come rendere belli ed eleganti gli angoli verdi, sia in città che in campagna. Anche per l’edizione 2019 Flora et Decora sostiene un progetto di carattere filantropico dedicato alla Basilica: Is.La srl (società organizzatrice dell’evento) destina infatti parte dei proventi ottenuti nell'indagine scientifica e di restauro conservativo delle reliquie e dei paramenti dei Santi Ambrogio, Gervaso e Protaso. Ingresso gratuito.