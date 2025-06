Caldo, arriva l’ordinanza: in Lombardia stop al lavoro all’aperto

Milano , 30 giungo 2025 – “Oggi faremo una riunione (con i sindacati, ndr) e poi emaneremo l'ordinanza penso oggi stesso. Avevamo già mandato le linee guida che suggerivano certi comportamenti, con oggi li trasformeremo in un provvedimento vero e proprio”.

Lo ha dichiarato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, a margine di un evento Intratel a Milano, rispondendo a una domanda sulla richiesta dei sindacati di un provvedimento che sospenda le attività lavorative con esposizione prolungata al sole e con elevato sforzo fisico nelle ore più calde del giorno.

Nei giorni scorsi, infatti, i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil della Lombardia avevano lanciato un appello all’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, per chiedere un’ordinanza urgente che blocchi le attività lavorative con esposizione prolungata al sole e con elevato sforzo fisico, indicativamente nella fascia oraria compresa tra le 12 e 16. Un’istanza recepita dal Pirellone che nella giornata di oggi, come spiegato dallo stesso governatore Fontana, metterà a punto il provvedimento in una riunione coi sindacati.