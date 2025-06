Da San Bernardino a Quintano, è iniziata la stagione dei tortelli

È partita l’estate dei tortelli. Piatto preferito dai cremaschi, ormai diventato internazionale con migliaia di turisti che arrivano per assaggiarli. Il via è arrivato questa settimana da San Bernardino. Nel quartiere di Crema fino a mercoledì grandi scorpacciate. Fino a domani tortello protagonista della sagra di Quintano che animerà piazza Giovanni Paolo II e piazza Martiri di Nassiriya con musica e tortelli cremaschi. Si passa alla Festa dell’oratorio di Bolzone da venerdì 19 a domenica 21 luglio: si potrà cenare all’aperto con i piatti della tradizione locale e le serate saranno allietate dalla musica e dall’esordio della nuova commedia dell’acclamatissima compagnia locale degli Schizzaidee. Quasi in contemporanea la Festa della Madonna dei Prati dal 18 al 23 luglio, davanti al santuario di Moscazzano. Una squadra di volontari preparerà tortelli a tutto spiano, rigorosamente preparati a mano Pianengo propone la Festa dello Sport, giunta alla sua 40esima edizione, nella terza e quarta settimana di luglio, dove i tortelli sono preparati a mano dalle signore del paese. Chiude la tortellata di Crema, con Chiacchiere e tortelli, a cavallo di Ferragosto. P.G.R.