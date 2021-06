Lainate (Milano) - Entra nel vivo della stagione Villa Litta a Lainate (Milano). Fra i primi appuntamenti in programma, il 12 e 13 giugno torna Ninfeamus con il Wunder Mrkt, il mercato delle meraviglie. Nona edizione dell’annuale appuntamento a cura di Paola Ferrario, conservatore del Museo Il Ninfeo di Lainate, con la collaborazione del Comune di Lainate e dell’associazione Amici di Villa Litta, dedicato alla promozione della cultura della natura e del paesaggio che offre l'occasione di visitare uno dei parchi storici più belli d'Italia.



“Dopo un anno di stop forzato, con grande entusiasmo e fiducia vogliamo tornare a far sognare i visitatori – spiega, Paola Ferrario – accompagnandoli in un posto magico come Villa Litta con il suo vasto parco storico. Abbiamo tutti voglia di stare all’aperto, riprenderci i nostri spazi e le nostre relazioni, di sorridere e ritagliarci momenti di spensieratezza. Credo che con grande lungimiranza Ninfeamus, nato per valorizzare natura e paesaggio, possa rappresentare ancor più oggi il luogo della ripartenza e della cura di sé e dell’ambiente che ci circonda, una buona occasione da non perdere, a pochi chilometri da Milano”.



Wunder Mrkt, il mercatino delle meraviglie, propone oltre 100 espositori con oggetti bizzarri, creazioni artigianali, vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte. Ad arricchire la manifestazione, in entrambe le giornate, buon cibo e musica targata Le Cannibale. L'appuntamento è in entrambe le giornate dalle 10 alle 22, con musica e concerti dalle 12 alle 20.30.



“Celebrando il primo Wunder Mrkt del 2021, vi invitiamo a due giorni nei quali cultura, shopping, artigianato si incontrano nella spettacolare cornice del parco premiato come il più bello d’Italia – dicono gli organizzatori di Wunder Mrkt - Vi mostreremo le sue serre liberty, la Villa settecentesca e il suo celebre Ninfeo del 1500 con i suoi incredibili giochi d'acqua e appena rinnovato con il restauro del Cortile delle piogge, uno dei suoi ambienti più iconici. Vi porteremo in un universo parallelo popolato di edifici spettacolari, di fiori, di statue, di affreschi, di fontane e di verde, visiterete un tesoro del patrimonio culturale italiano alternando la scoperta della Villa ad oggetti rari, vintage, buon cibo, musica e shopping”.



L'ingresso è a pagamento. Un solo ticket per la manifestazione con cui si potrà accedere liberamente anche al Ninfeo, alle antiche Serre e per ammirare gli allestimenti a base di cactacee, una collezione allestita di cactus e succulente di diverse varietà, alcune rare provenienti dal continente Americano, in particolar modo dall’America centrale, Stati Uniti (California) e Messico. Il biglietto intero costa 6 euro, ridotto 5 euro (under 30, residenti a Lainate, studenti universitari e accompagnatori di disabili), ridotto speciale 0,50 euro per bambini dai 3 ai 5 anni; ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni e disabili. È in vendita anche un biglietto Promo Famiglia al costo di 17,50 euro che include due biglietti interi, un ridotto e un ridotto speciale.



L'accesso a Villa Litta è consentito da largo Vittorio Veneto 12, oppure dall'ex Podere Torselli in via Mengato 18 (con parcheggio). Per evitare assembramenti, garantire la sicurezza del pubblico e una fruizione confortevole le giornate sono divise in slot orari da 3 ore. Prevendite online: www.villalittalainate.it



In bicicletta. Villa Litta è raggiungibile anche in bicicletta grazie agli itinerari cicloturistici LET – Landscape Expo Tour. Dalla stazione ferroviaria di Garbagnate – Parco delle Groane è possibile raggiungere Lainate, grazie ai percorsi ciclo-pedonali.

© Riproduzione riservata