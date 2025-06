Cinema sotto le stelle a Pavia, ecco tutti i film in programma: date, prezzi e orari

Pavia – Ancora pochi giorni e poi, da martedì 1° luglio, si potrà assistere a uno spettacolo unico: il cinema sotto le stelle a due passi dalla scienza. Ritorna, con alcune novità, l’appuntamento con la tradizionale rassegna di film che anima le serate estive nel cortile del museo di Storia naturale Kosmos, in piazza Botta. Saranno 280 i posti a sedere, 87 in più dell’edizione 2024 e 33 le proiezioni che proseguiranno fino al 7 agosto.

Cinque le rassegne organizzate dalla fondazione Teatro Fraschini, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell’Università e con il patrocinio del Comune di Pavia. Prevista (domenica 6 luglio) anche una serata speciale dedicata a Videoslam. Inoltre, dopo il successo dello scorso anno ritornano le proposte cinematografiche legate alla natura, al paesaggio e alla biodiversità in collaborazione con il Museo Kosmos. I biglietti per tutti i film costano 3,50 euro.

Tutti i film in programma

La programmazione si apre martedì alle 21,30 con “L’amico fedele” di Scott McGehee, David Siegel, mercoledì 2 “Vittoria” di Alessandro Cassigoli, Caseg Kauffman, giovedì 3 “Come se non ci fosse un domani” di Riccardo Cremona, Matteo Keffer, venerdì 4 “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini e sabato 5 “Poveri noi” di Fabrizio Maria Cortes.

La seconda settimana si apre martedì 8 con “L’amore che non muore” di Gilles Lellouche, mercoledì 9 “Come gocce d’acqua” di Stefano Chlantinl, giovedì 10 “Flow” di Gints Zilbalodis, venerdì 11 “Follemente” di Paolo Genovese, sabato 12 “La città proibita” di Gabriele Mainetti e domenica 13 “2073” di Asif Kapadia.

Martedì 15 “Eden” di Ron Howard, il 16 “Bird” di Andrea Arnold, il 17 “Tra natura e quota” di Giorgia Lorenzato, Manuel Zarpellon, il 18 “The substance” di Coralie Fargeat, il 10 “100 litri di birra” di Teemu Nikki e il 20 “Upshot” di Marta Haj. Martedì 22 “The end” di Joshua Oppenheimer, mercoledì 23 “Domenica muoiono più persone” di Fair Said, il 24 “Sulle ali dell’avventura” di Nicolas Vanier, il 25 “A complete unknown” di James Mangold, il 26 “Mission impossible: the final reckoning” di Christopher Mcguarrie e il 27 “Tutto in un’estate” di Louise Courvoisier.

Martedì 29 “Better man” di Michael Graceg, il 30 “Tutto l’amore che serve” di Anne-Sophie Baillg, il 31 “Il robot selvaggio” di Chris Sanders, venerdì 1 “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, il 2 “Come fratelli” di Antonio Padovan, il 3 “Tre amiche” di Emmanuel Mouret, il 5 “Oh Canada- I tradimenti” di Paul Schrader, il 6 “Mani nude” di Mauro Mancini, il 7 “In marcia coi lupi” di Dean-Michel Bertrand.