“Derive Cromatiche e Approdi Materici”: arte tra lago e storia all’Arsenale di Iseo

ISEO – L’Arsenale di Iseo: ente espositivo noto in tutta la Lombardia per le sue rassegne dedicate all’arte contemporanea questa mattina, mercoledì 11 giugno 2025, ha presentato la propria nuova esposizione, che è allestita sul lungo lago di Iseo e Clusane, nel centro storico del capoluogo e all’interno delle Sale del Palazzo che un tempo ospitò le prigioni del paese, affacciato su Vicolo della Malinconia. La rassegna si chiama “Derive Cromatiche e Approdi Materici” e sta già attirando l’attenzione di curiosi e visitatori che da anni scelgono il lungolago iseano per passeggiare tra le opere d’arte.

Le artiste che espongono sono la mantovana Sonia Costantini e la Bresciana Rita Siragusa. Il percorso espositivo fatto di opere monumentali, tele e oggetti di dimensioni più contenute nasce “con la precisa volontà di mettere in connessione lo spazio museale col territorio che lo circonda. Le opere di Costantini e Ragusa, le prime nate in passato, le seconde create appositamente con oggetti del territorio e che ne raccontano lo stretto legame con l’acqua, la popolazione locale, la storia e le tradizioni lacustri, colloquiano mettendo a confronto la pittura analitica e aniconica della mantovana con i pezzi creati dalla bresciana, che per mesi si è mossa sul territorio per trovare ispirazione e materiali.

Con la curatela di Ilaria Bignotti e Camilla Remondina, il percorso trae avvio dalle tele monocrome di Costantini esposte nelle sale della Fondazione l’Arsenale, per poi alzare lo sguardo e allargare l’orizzonte, letteralmente, alle imponenti sculture di Siragusa, collocate nel centro storico di Iseo - lungo vie, piazze e passeggiate in prossimità di edifici simbolo della storia artistico-architettonica del luogo, come il Castello Oldofredi e la Chiesa della Madonna della Neve e nella sua frazione Clusane.

La mostra sarà inaugurata domenica mattina 15 giugno alle 11 nell’Arsenale, dove si svolgeranno pure delle visite guidate gratuite il 28 giugno e il 5 luglio alle 18. L’ingresso nell’ente espositivo, così come il percorso esterno sono gratis. Palazzo Arsenale è chiuso il lunedì. Aperto dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.