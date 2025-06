Un’estate con 100 eventi: Monza è un palco a cielo aperto tra cultura, spettacoli e sapori

Monza – Monza è pronta a vivere un’estate da protagonista. Con quasi cento eventi distribuiti da giugno ad agosto, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove cultura, musica, cibo, sport e spettacolo si incontrano e si mescolano. L’iniziativa “Experience Monza” punta a coinvolgere cittadini e turisti in un’estate vivace e diffusa anche nei quartieri. La stagione si è aperta nel segno della tradizione con la Sagra di San Gerardo e la Rievocazione Storica del 6 e 7 giugno, che hanno riportato la città alle sue radici. Per gli amanti della cultura, sono in programma addirittura 16 visite guidate tra musei, percorsi urbani e itinerari notturni.

I Musei Civici propongono mostre come Destinazione Paesaggio, percorsi tematici su architettura e urbanistica, e tour speciali legati alla figura della Monaca di Monza e all’anniversario del regicidio. Da non perdere lo spettacolo “Chennai Express” il 21 giugno nel chiostro dei Musei: un viaggio tra musica e danza indiana che promette di incantare. Sempre ai Musei, il 24 giugno è prevista un’apertura straordinaria in occasione della festa del patrono, mentre proseguono gli appuntamenti fissi della #domenicaalmuseo (ingresso gratuito ogni prima domenica del mese) e le aperture speciali di Ferragosto.

I bambini saranno protagonisti del ciclo Family Lab, con laboratori serali per fasce d’età dai 3 agli 11 anni. E, ancora, letture animate alla Cappella Espiatoria, caccia al tesoro creativa e attività pensate per stimolare curiosità e fantasia anche nei più piccoli. I quartieri saranno veri poli culturali con 11 eventi tra spettacoli, laboratori e incontri. Torna la rassegna Monza Est-ival, con serate come “Astro & Chill” e “Storie & Chill”, che combinano musica, teatro e relax nei giardini di via Canesi e via Masaccio.

La rassegna di teatro di strada NonSoloClown porterà performance e risate ogni sabato dal 28 giugno al 9 agosto, toccando anche San Rocco (5 luglio) e San Giuseppe (19 luglio). Chi ama la musica, poi, potrà apprezzare il Monza Live Sound Festival, che il primo agosto chiuderà la stagione con un concerto al centro civico LibertHub. La manifestazione, giunta alla terza edizione, vedrà oltre 100 band esibirsi in sei serate, trasformando Monza in una capitale del rock live.

L’Autodromo Nazionale di Monza si conferma epicentro dello sport. Il 27-29 giugno arriva la quarta edizione del Milano Monza Motor Show (Mimo), festival internazionale a ingresso libero che trasforma il circuito in una città dei motori: in mostra vetture da sogno che hanno scritto la storia dell’automobilismo mondiale. E dal 17 al 19 luglio riflettori accesi sul Porsche Motorsport Club Suisse. Ma non solo motori: ciclisti tesserati potranno allenarsi sul circuito ogni settimana fino a luglio, vivendo l’emozione della pista da protagonisti. Ma estate fa rima anche con gusto. I Boschetti Reali ospiteranno il Sicilia Street Food Festival, tra arancini, cannoli e granite, insieme ai festeggiamenti per i 90 anni di Avis Monza. Cascina Costa Alta sarà ancora cornice di eventi gastronomici curati dall’associazione Meta, in programma tra il 27 e 29 giugno e l’11-13 luglio.

Attesissima la Cena in Bianco del 28 giugno, cena sotto le stelle gratuita e aperta a tutti, con la location che verrà svelata solo dieci giorni prima. Infine, il cinema. Nel cortile del liceo artistico Nanni Valentini, a due passi dalla Villa Reale, torna la rassegna Cinema sotto le stelle in collaborazione con Anteo SpazioCinema. Fino all’inizio di settembre, ogni sera ci sarà l’occasione di godersi un grande film all’aperto in un’atmosfera unica. Il calendario completo delle manifestazioni è disponibile su turismo.monza.it/eventi. In parallelo, la Reggia di Monza e la Cappella Espiatoria propongono eventi consultabili sui rispettivi portali, così come le visite guidate al Museo del Duomo, prenotabili online.