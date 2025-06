Sere d'estate Fai in Lombardia: ecco tutti gli eventi

Milano – Dagli incontri dedicati alla letteratura e alla poesia ai concerti e cinema sotto le stelle. Ma ci saranno anche piccole lezioni di astronomia, picnic e aperitivi al tramonto, per scoprire le bellezze e peculiarità di alcuni Beni del Fai. Torna l'appuntamento con "Sere d'estate Fai" dal 21 giugno ad inizio settembre 2025. Trenta Beni del Fondo per l’Ambiente Italiano in 14 regioni - dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l’Umbria e le Marche- apriranno le porte alla sera con un ricco calendario di eventi. Il calendario delle "Sere FAI d’Estate" in Lombardia prenderà il via nel fine settimana del 21 e 22 giugno, all'interno del Monastero di Torba a Gornate Olona (Va), nella cui chiesa è stato da poco inaugurato il nuovo altare disegnato da Mario Botta. Sabato 21 giugno si celebrerà l’inizio della stagione con una suggestiva Festa del Solstizio d’Estate, durante la quale sarà possibile visitare l’antico complesso inserito nelle liste Unesco del Patrimonio dell’Umanità e cenare nel cortile. Tanti gli incontri culturali in calendario, a partire dalla rassegna di Aperitivi letterari. Venerdì 4 luglio a Casa Macchi a Morazzone (VA) l’incontro "Le storie della tradizione", protagoniste storie narrate e musiche “pescate” nella tradizione popolare varesotta e lombarda, con la voce narrante di Betty Colombo. Ed ancora, a Villa Fogazzaro Roi a Oria Valsolda (CO) il 12, 19 e 26 luglio saranno proposte visite a lume di candela seguite da picnic, allietate dalla lettura di brani tratti da Piccolo mondo antico e da un racconto prevalentemente incentrato sulla figura di Antonio Fogazzaro, a cui questa intima dimora affacciata sulla sponda italiana del Lago di Lugano diede l’ispirazione per comporre e ambientare il suo romanzo più noto. Per la gioia dei cinefili, anche quest’anno i giardini di Palazzo Moroni a Bergamo, il parco privato più grande della Città Alta, ospiteranno la rassegna cinematografica sotto le stelle Pellicole d’autore en plein air in collaborazione con Fic- Federazione Italiana Cineforum. Dal 12 luglio al 6 settembre sei proiezioni da non perdere di film d’autore – fiction, documentario, animazione – che raccontano le sfide (impossibili) dell’Uomo nei confronti della Natura, dall’Everest alle profondità oceaniche passando per il Pacific Crest Trail. Apertura serale per poter godere del tramonto a Villa del Balbianello accompagnati da un aperitivo in Loggia Segrè e musica, domenica 29 giugno, 13 luglio, 10 agosto e 7 settembre 2025 dalle 18.15 alle 21.15 Il costo del biglietto è di 55 euro e comprende trasporto a/r dal pontile davanti al "Ristorante Lago", Tremezzina - località Lenno, imbarco alle ore 18.15, welcome drink, ingresso al giardino storico della villa e visita libera della Loggia Durini, del museo delle spedizioni e museo di arte primaria. Aperitivo, finger-food e primo piatto serviti al tavolo. Poco distante è possibile fare l'aperitivo e ascoltare musica dal vivo in un'altra cornice unica, quella della Velarca, la storica casa barca situata di fronte all'Isola Comacina, giovedì 26 giugno, venerdì 11 luglio e giovedì 14 agosto dalle 18.30 alle 21. Il costo del biglietto (45 euro) comprende l’ingresso alla Velarca, un aperitivo al tramonto con due consumazioni incluse e finger food con l’intrattenimento musicale live a cura del Lake Como Festival. L’esperienza si svolge in modo informale, senza posti assegnati: l’aperitivo viene servito in piedi, con coperte sparse nel giardino per godersi al meglio l’atmosfera unica della serata. Anche Villa Necchi Campiglio, gioiello architettonico degli anni Trenta nel cuore di Milano, apre i suoi cancelli oltre l'orario di chiusura per una sera d'estate nell'atmosfera sospesa del suo giardino con possibilità di aperitivo, domenica 20 e mercoledì 30 luglio, giovedì 28 agosto 2025. Le grandi magnolie, le aiuole fiorite e l'elegante facciata della villa saranno la cornice di una serata speciale, nel corso della quale il calar del sole lascerà il posto alla luce soffusa delle candele, per un aperitivo* con gli amici, a bordo piscina, a cura della Caffetteria di Villa Necchi. A Villa Panza (VA) ciclo di appuntamenti con concerti indoor e outdoor con sonorizzazioni, lezioni-concerto, talk e laboratori musicali in dialogo con la collezione d’arte custodita nella dimora Sempre a Villa Panza (Va) tutti i martedì dal 24 giugno al 19 agosto 2025 si potrà visitare la mostra temporanea Un altro sguardo. Opere dalla Collezione Gemma Testa e la collezione permanente di Villa Panza, le cui opere, tra cui installazioni site-specific svelano, al mutare della luce, dettagli inaspettati. Prima o dopo l’esperienza in Villa, sarà possibile rilassarsi nel giardino della Villa e gustare un aperitivo a cura del Ristorante Luce. Calendario completo e informazioni dettagliate su: www.serefai.it