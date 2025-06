Notte Bianca di Legnano 2025 sabato 14 giugno: in centro è tutta una festa. Il programma degli eventi

Legnano (Milano) – Dopo l’evento dedicato prevalentemente ai bambini, è arrivato il momento degli adulti: archiviata la notte bianca dedicata ai più piccoli, infatti, va in scena sabato prossimo, 14 giugno, la Notte bianca di Legnano in versione tradizionale, la festa organizzata dal Distretto del Commercio e da Confcommercio in collaborazione con l’amministrazione comunale e che anche quest’anno è chiamata a dare il via alla «Bella Estate», il programma di manifestazioni studiato per chi resta in città durante la stagione calda.

L’iniziativa è stata presentata ieri da amministratori comunali e rappresentanti di Confcommercio. Già dalle 18 di sabato si potrà accedere ai punti ristoro della Notte bianca per poi proseguire con le iniziative sino all’una di notte, mentre l’asse fondamentale sul quale si snoderà il programma delle iniziative è ancora quello della ztl centrale e aree limitrofe oltre che di corso Garibaldi. Anche quest’anno, infatti, è risultato impossibile coinvolgere le altre zone della città, in primis la ztl di via Venegoni cha paga anche la mancanza di continuità territoriale con il centro. In sostanza ogni angolo della ztl e dell’area immediatamente circostante potrà contare su un’iniziativa, un concerto o un punto di attrazione «enogastronomico».

Oltre ai punti ristoro che affolleranno le strade un po’ ovunque, infatti, in piazza san Magno dalle 19 è previsto un Dj set che precederà lo spettacolo «All That Musical», alle 21.30. In piazza don Sturzo sono previsti invece due concerti: il Concerto Cantisani Quartet by Scuole di Musica Paganini alle 19 e l’esibizione dei «The Connection» alle 22. Sull’asse di corso Garibaldi le numerose animazioni e degustazioni saranno accompagnate da un Dj set «al balcone», con musica anni 80-90-2000.

In corso Magenta sono previsti l’immancabile Dj set e la musica dal vivo con il concerto della Band «EffettoDomino»: Dj set ad accompagnare cibo e bevande anche in via Cavallotti, con Andrea Mattei di Radio M2O e musica dal vivo e Dj set anche in largo Seprio e piazza Achilli Raul, mentre in piazza Europa si esibirà una scuola di ballo e troverà spazio un toro meccanico. Musica dal vivo, Dj set e l’esibizione di una scuola di ballo caratterizzeranno anche gli spazi di via Corridoni, Galleria Ina, via Diaz, via XXV Aprile, Piazza Assi e via Verdi.