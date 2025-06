Ivana Spagna in concerto a Desio: la regina dell’italo-disco porta gli anni ‘80 al Summer Music Festival

Desio (Monza e Brianza) – Una delle regine del pop italiano e dell'italo-disco, voce simbolo degli anni '80 e tra le artiste italiane più amate all'estero, in concerto in centro città. Domani dalle 19.30 alle 23.30 piazza della Conciliazione si animerà con il primo appuntamento del Desio Summer Music Festival, la rassegna che per cinque settimane, da qui a fine luglio, accompagnerà l'estate desiana: cuore della serata sarà lo spettacolo gratuito di Ivana Spagna, cantante amata da più di una generazione, che porterà sul palco i suoi maggiori successi, a partire da pezzi come “Easy Lady” e “Call me”.

Icona internazionale della musica italiana, soprattutto negli anni '80 e '90, Spagna ha vinto il Festivalbar e ha saputo scalare anche le classifiche europee e americane, vendendo in carriera qualcosa come 15 milioni di dischi. A metà anni Novanta ha brillato al Festival di Sanremo con la canzone “Gente come noi” e ha dato voce, con il brano “Il cerchio della vita”, alla versione italiana di “Circle of life” dalla colonna sonora del film Disney “l Re leone”.

A presentare la serata sarà Mitch Dj di Radio 105 e ad arricchire l'evento ci saranno bancarelle, street food e giochi di una volta da provare. Per l'occasione dalle 18 a mezzanotte le zone del centro e le strade vicine a piazza della Conciliazione saranno trasformate in area pedonale.