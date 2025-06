Raffica di eventi e concerti al Milano Latin Festival 2025 dal 24 a domenica 29 giugno

Milano, 23 giugno 2025 – Sei giorni di eventi, concerti e serate, da martedì 24 a domenica 29 giugno al Milano Latin Festival 2025. Anche la seconda settimana del Festival che fino al 10 agosto animerà l'area di Mind Milano Innovation District sarà un vero e proprio viaggio sensoriale tra i ritmi coinvolgenti della musica latina, i profumi autentici della cucina sudamericana e le tradizioni di Paesi come Repubblica Dominicana, Perù, Cuba e Messico: più di 20.000 metri quadrati dedicati alla cultura dell’America Latina, tra scenografie spettacolari, piazze da ballo, ristoranti tipici, street food, artigianato, eventi culturali e folklore. Dopo il successo della scorsa settimana oltre agli appuntamenti tradizionali ci sarà una novità: si tratta di una nuova iniziativa che accompagnerà il pubblico fino al 10 agosto, la Hall of Fame. L’arte sensoriale dell’artista ecuadoriano Boris Veliz che celebra i protagonisti del Milano Latin Festival. Veliz ritrae gli artisti che si esibiscono sul palco del Festival utilizzando caffè e foglia d’oro, unendo identità, memoria e profumo d’arte.

Concerti

Sul palco della Live Arena, venerdì 27 giugno, si esibiranno in concerto Victor Manuelle, Mimi, Tony e Kenyi Succar e Jean Rodriguez e sabato 28 Vilma Palma e Vampiros e Raúl Romero. Vilma Palma e Los Vampiros è un gruppo argentino new wave indie rock originario di Rosario.

Eventi e serate

Si inizia martedì 24 giugno con Ladies Night, ingresso ridotto a 2 euro per le donne per tutta la sera (uomini 10 euro tutta la sera) Domenica 29 giugno, Piñata Time giochi e intrattenimento per bambini, magia e una pignata a sorpresa per bambini e una speciale per gli adulti. Tutte le sere le piazze da ballo saranno animate con musiche diverse per accontentare i gusti di tutti: martedì 24 Latino Caliente Party, con protagonista la musica di Raw Alejandro, mercoledì 25 ci sarà lo Schiuma Party, giovedì 26 Aventura latino, il giorno dopo Todos a 90. Infine sabato 28 giugno Los Peluche.

Cultura

Nel Salone delle Nazioni, il 24 giugno si concludono le giornate dedicate alla Repubblica Dominicana con il laboratorio Rigenerare Comunità, in programma alle ore 20 Le giornate dal 25 al 29 giugno saranno invece dedicate a El Salvador, con una mostra fotografica e video che raccontano questo meraviglioso Paese. Il Console di El Salvador sarà presente il 25 e il 28 giugno per un atto civico che arricchirà il programma con momenti istituzionali di particolare significato. Domenica 29, il villaggio del Milano Latin Festival ospiterà Carnavaleando: la festa del Carnevale, molto sentita nei Paesi dell’America Latina, sarà protagonista di una serata speciale, anche se in una stagione diversa da quella tradizionale.

Informazioni utili

Quest’anno il Festival riposerà il lunedì e sarà aperto da martedì a domenica dalle 19:30 (18:30 in occasione dei concerti) alle 02:00. Inizio concerti 21.30 (ma potrebbero esserci delle variazioni nel caso dell’esibizione di più artisti nella stessa serata) nella Live Arena Milano Innovation District (ex Area Expo) I prezzi d’ingresso senza concerto variano dai 2 ai 12 euro, a seconda dei giorni, degli orari, dell’età e del sesso (nelle Ladies Night le donne pagano meno). I prezzi per i concerti sono diversi. Biglietti per serate e concerti in prevendita su ticketone.it È vietato l’ingresso ai minori di 18 anni non accompagnati (un adulto ogni minore di 18 anni). Il Milano Latin Festival si svolge nell'area di Minc Milano Innovation District (ex Area Expo) che si può raggiungere in metropolitana, Fermata Rho FieraMilano (ultima partenza da Rho 00.12 tutte le sere)